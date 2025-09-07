Formule 1 ONLINE: Návrat Red Bullu? Verstappen předjel Norrise a v Monze vede

  15:15
Poslední letošní evropský závod formule 1 zatím vychází letos ztrápené stáji Red Bull. Max Verstappen ovládl sobotní kvalifikaci a vystartuje do Velké ceny Itálie z první pozice. Ovšem hned v zádech bude mít oba jezdce McLarenu. Podaří se mu vybojovat nečekané vítězství?
Max Verstappen jede před Landem Norrisem ve Velké ceně Itálie.

Max Verstappen jede před Landem Norrisem ve Velké ceně Itálie. | foto: Reuters

Max Verstappen předjíždí Landa Norrise ve Velké ceně Itálie.
Max Verstappen bojuje s Landem Norrisem ve Velké ceně Itálie.
Max Verstappen během kvalifikace na velkou cenu Itále.
Max Verstappen se raduje z výhry v kvalifikaci.
Verstappen si pátou pole position v sezoně zajistil časem 1:18,792 a postaral se o nový traťový rekord. S průměrnou rychlostí 264,682 km/h zaznamenal nejrychlejší kolo v historii formule 1.

Lando Norris, který se po chybě do závěrečné části kvalifikace dostal na poslední chvíli, za čtyřnásobným mistrem světa zaostal o 77 tisícin.

Třetí na startu bude Piastri, který po 15 z 24 závodů vede šampionát s náskokem 34 bodů před Norrisem. Vedle něj se do druhé řady postaví obhájce loňského prvenství v Monze Charles Leclerc z domácího Ferrari.

Druhý jezdec domácí stáje Lewis Hamilton dojel v kvalifikaci pátý. Na startu, který je v neděli naplánován na 15 hodin, však sedminásobný světový šampion po trestu z předchozí Velké ceny Nizozemska klesne na desátou příčku. Na pátou pozici se posune George Russell z Mercedesu.

