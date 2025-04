Závod F1 v Bahrajnu vyhrál Piastri, druhý skončil po heroickém výkonu Russell

Piastri si dojel pro čtvrtý triumf v kariéře. „Byl to neuvěřitelný víkend. Začalo to kvalifikací a teď jsem to stylově dokončil,“ řekl před televizními kamerami australský pilot, který absolvoval jubilejní 50. závod v F1.

Na lídra Norrise ztrácí v šampionátu tři body. „I vzhledem k našim majitelům je důležité, že jsme tu vyhráli. Nikdy to nebyla trať, která by nám přála, takže je bezvadné, že jsme tu poprvé triumfovali,“ uvedl Piastri.

Russell udržel druhou příčku navzdory dramatickému závěru, kdy měl potíže s transpondérem a odrážel Norrisův útok. Britský pilot měl také trable s DRS a po závodě byl vyšetřován.

„Měli jsme řadu nejrůznějších problémů. V jednom kole jsem klikl na vysílačku a vysunulo se DRS, tak jsem ho hned zavřel. Nic jsem tím nezískal, spíše jsem víc ztratil. Bylo to otevřené na zlomek sekundy. To vše jen ukazuje, jaké problémy jsme měli. S druhým místem jsme spokojení,“ uvedl Russell.

Norris, který startoval ze šestého místa, skončil na stupních vítězů i ve čtvrtém závodě sezony. „Byl to těžký závod. Udělal jsem až moc chyb při předjíždění. Jsem zklamaný, že jsem nezkompletoval pro McLaren double. Je to těžké, ale stále vidím několik pozitiv,“ podotkl Norris.

Lando Norris na trati Velké ceny Bahrajnu

Čtvrtý dojel Charles Leclerc z Ferrari. Úřadující mistr světa a vítěz předchozích dvou závodů v Bahrajnu Max Verstappen z Red Bullu obsadil šestou příčku. První body v Red Bullu získal Japonec Júki Cunoda, který byl devátý.

Piastri udržel po startu vedení, za ním se ale pořadí měnilo. Na druhou příčku se posunul Russell, o tři místa si polepšil původně šestý Norris. Po Verstappenově upozornění mu ale komisaři udělili pětivteřinový trest za špatné postavení na startu.

V 11. kole stavěli Norris s Verstappenem poprvé pro nové pneumatiky. Zatímco Norris se brzy vrátil na třetí místo, čtyřnásobný mistr světa si stěžoval na ovladatelnost vozu a propadal se.

Max Verstappen během Velké ceny Bahrajnu

Ve 24. kole zaútočil Leclerc na Norrise a o chvíli později se před něj dostal na třetí příčku. O sedm kol později měl kontakt Cunoda s Carlosem Sainzem a kvůli úlomkům vyjel na trať safety car. Ostatní jezdci toho využili k druhé zastávce v boxech. Piastri udržel po restartu vedení, čtvrtý Norris svedl několik soubojů s Lewisem Hamiltonem.

Později se Norris, jedoucí na střední směsi pneumatik, dotáhl na Leclerca a šest kol před koncem se dostal na třetí místo. V závěru se Brit přiblížil i ke krajanovi Russellovi, který měl technické potíže. Před něj se však už nakonec nedostal.

Mistrovství světa pokračuje příští týden Velkou cenou Saúdské Arábie.