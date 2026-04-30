ONLINE: Česko - Finsko 3:2. Znovu ve vedení, první reprezentační gól dal Filip

  20:00 aktualizováno 20:29
Čeští hokejisté vstupují do domácího turnaje v rámci Euro Hockey Tour, během kterého bude řada hráčů bojovat o nominaci na květnové mistrovství světa. Prvním soupeřem v Českých Budějovicích je Finsko, utkání můžete od 18 hodin sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.
foto: ČTK

Češi se radují z gólu proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.
Češi skórují proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.
Kouč Radim Rulík má aktuálně v kádru tři gólmany a pět kompletních formací. Plánuje, že dvě z nich odehrají tři zápasy, tři pak zasáhnou do dvou duelů.

Nepřehlédnutelná by na ledě měla být útočná trojice s obrovitými Adamem Klapkou s Jaroslavem Chmelařem. Jako třetí je doplňuje Matyáš Melovský.

„Jsou to mladí kluci, takže od nich očekávám chuť do hry, elán, obrovské nasazení, výborný pohyb, fyzický hokej, dohrávání soupeřů. Nemáme to postavené na tom, že by někdo měl rozhodovat a někdo nerozhodovat. Určitě to bereme tak, že by to mělo být oživení,“ řekl Rulík.

Kouč finského výběru Antti Pennanen má v osmadvacetičlenném kádru čtyři olympijské vítěze z roku 2022 z Pekingu a tři čerstvé posily ze zámoří, které v této sezoně působily v NHL.

Seveřané jsou po dvou turnajích EHT třetí a mají stejně jako poslední Švýcaři pět bodů. Na druhé Čechy ztrácejí čtyři body.

„Finové nás nepřekvapí v tom, jak budou bruslit. Mají to zaryté pod kůží. Jsou brusliví, agresivní, nepříjemní v osobních soubojích. Mají důraz na obou stranách hřiště. To znamená předbrankové prostory, které dneska hodně rozhodují zápasy, pokud pominu přesilovky a oslabení. Tam jsou velmi nepříjemní,“ uvedl jeden z asistentů Jiří Kalous.

Ve dvou vzájemných zápasech během sezony si oba celky připsaly po jedné výhře. Na Finských hrách se radovali domácí hokejisté po výhře 4:2, v prosinci na Švýcarských hrách Češi po výsledku 3:1.

30. 4. 2026 18:00
zápas probíhá
Finsko Finsko : Česko Česko 2:3 (1:1, 0:1, -:-)
Góly:
14:48 Mäenalanen (Puhakka, Björninen)
45:54 Lammikko (Erholtz, Saarijärvi)
Góly:
19:57 Melovský (Galvas, Klapka)
34:28 Kubalík (Kantner)
53:06 Filip (Voženílek, Cibulka)
Sestavy:
Säteri (Larmi) – Heinola, Saarijärvi, Vilén, Seppälä, Riikola, Kokkonen, Hatakka, Honka – Manninen (A), Kuokkanen, Räty – Puistola, Räty, Merelä – Mäenalanen, Björninen (C), Puhakka – Hirvonen, Lammikko, Erholtz (A) – Päivärinta.
Sestavy:
Kořenář (Patera) – Ticháček, Hronek (A), Kempný (C), Cibulka, Galvas, Ščotka, Pyrochta, Jandus – Voženílek, Tomášek (A), Flek – Kubalík, Špaček, Kantner – Kunc, Filip, Pavlík – Klapka, Melovský, Chmelař.

Rozhodčí: Piechaczek, Stolc – Thuma, Peluha

Počet diváků: 5033

