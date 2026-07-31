FORTUNA LYGA. Nová značka má zdůraznit vlastní identitu nejvyšší soutěže žen

  12:06aktualizováno  12:06
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Představení nové identity ženské soutěže Fortuna Lyga. | foto: LFA

Nejvyšší česká fotbalová soutěž žen vstupuje do nové sezony s novou vizuální identitou i upraveným názvem, který obsahuje záměrnou pravopisnou chybu. Dosavadní FORTUNA LIGA se nově prezentuje jako FORTUNA LYGA. Změna má podle organizátorů zdůraznit svébytnost ženského fotbalu.

Rebranding vychází z české gramatiky, konkrétně ze shody přísudku s podmětem.

Zatímco „muži vyhráli“, „ženy vyhrály“. Právě písmeno Y v názvu LYGA má symbolizovat ženskou identitu, sebevědomí a odlišnost nejvyšší domácí soutěže.

Podle pořadatelů není změna pouze kosmetická.

„Chceme, aby šel ženský fotbal svou vlastní cestou a nebyl srovnáván s tím mužským. Naším cílem je vybudovat dlouhodobou a sebevědomou značku, která bude inspirativní pro hráčky, atraktivní pro fanoušky a zajímavá pro partnery,“ uvedl marketingový ředitel STES Michael Marek.

Nová sezona odstartuje o víkendu 15. a 16. srpna. O mistrovský titul bude stejně jako loni usilovat osm týmů. Obhájkyně prvenství Sparta Praha přivítá nováčka Prague Raptors, Slovan Liberec změří síly s Lokomotivou Brno, Slovácko nastoupí proti Baníku Ostrava a Slavia Praha zahájí ročník zápasem s Viktorií Plzeň.

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