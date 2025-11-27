Zdánlivý klid po úspěšném závěru podzimní části vystřídaly na Střeleckém ostrově nové rozpaky. Ve čtvrtek dopoledne na stadionu zaklepali příslušníci cizinecké policie a zajímali se o dokumenty některých zahraničních hráčů, kteří působí v Dynamu.
„Mohu potvrdit, že cizinecká policie prováděla pobytovou kontrolu. V souvislosti s tím budou další úkony prováděné s pěti osobami,“ potvrdil pro iDNES.cz jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Podle informací redakce by mělo jít o pětici fotbalistů, kteří do budějovického Dynama dorazili na podzim mezi posledními z afrických zemí, tedy například Nigerijci Victor Udoh nebo Ishaka Thompson. Policisté je odvezli na výslech.
Další postup je otázkou následujících dnů, možná týdnů. Klub na žádost iDNES.cz o komentář nereagoval. Oficiálně se zřejmě vyjádří v následujících dnech nebo až vyšetřování postoupí.
České Budějovice po minulé sezoně sestoupily z první ligy a změnily majitele. Klubu se ujala Nigerijka Nneka Ede, cizinci přišli do sportovního vedení, jako trenéři a ve velkém i do kádru prvního týmu. Ten zakončil podzim ve druhé lize na desáté příčce s 20 body.
V pátek čeká Dynamo poslední přípravné utkání tohoto kalendářního roku s třetiligovým Pískem. Hráči budou trénovat do 12. prosince, pak je čeká třítýdenní volno.