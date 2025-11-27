Razie v Dynamu. Cizinecká policie vyslýchala kvůli vízům pět fotbalistů

Fotbalisté Českých Budějovic mohou přijít o pětici zahraničních hráčů. Ve čtvrtek je vyslýchala cizinecká policie kvůli jejich dokumentům k pobytu v České republice. Klub se k věci zatím oficiálně nevyjádřil.

ilustrační snímek | foto: ČTK

Zdánlivý klid po úspěšném závěru podzimní části vystřídaly na Střeleckém ostrově nové rozpaky. Ve čtvrtek dopoledne na stadionu zaklepali příslušníci cizinecké policie a zajímali se o dokumenty některých zahraničních hráčů, kteří působí v Dynamu.

„Mohu potvrdit, že cizinecká policie prováděla pobytovou kontrolu. V souvislosti s tím budou další úkony prováděné s pěti osobami,“ potvrdil pro iDNES.cz jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Podle informací redakce by mělo jít o pětici fotbalistů, kteří do budějovického Dynama dorazili na podzim mezi posledními z afrických zemí, tedy například Nigerijci Victor Udoh nebo Ishaka Thompson. Policisté je odvezli na výslech.

Další postup je otázkou následujících dnů, možná týdnů. Klub na žádost iDNES.cz o komentář nereagoval. Oficiálně se zřejmě vyjádří v následujících dnech nebo až vyšetřování postoupí.

České Budějovice po minulé sezoně sestoupily z první ligy a změnily majitele. Klubu se ujala Nigerijka Nneka Ede, cizinci přišli do sportovního vedení, jako trenéři a ve velkém i do kádru prvního týmu. Ten zakončil podzim ve druhé lize na desáté příčce s 20 body.

V pátek čeká Dynamo poslední přípravné utkání tohoto kalendářního roku s třetiligovým Pískem. Hráči budou trénovat do 12. prosince, pak je čeká třítýdenní volno.

