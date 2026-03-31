Mikulenka slavil hattrick, jednadvacítka v kvalifikaci rozstřílela Gibraltar

Bez slitování. Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027 splnili povinnost, na chomutovském stadionu v úterý rozstříleli i díky hattricku Matěje Mikulenky odpadlíka skupiny B Gibraltar 5:0 a upevnili si druhé místo v tabulce. Zároveň se díky čtvrté výhře ze sedmi zápasů přiblížili minimálně baráži. Vedoucí Portugalsko od 20.30 hodin hostí třetí Skotsko.
Čeští fotbalisté do 21 let slaví gól v kvalifikaci proti Gibraltaru. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

„Po celých 90 minut to bylo o dobývání, měli jsme střely, šance, tyčky, výsledek 5:0 je dobrý,“ shrnul trenér českého výběru Michal Bílek.

Na šampionát v Albánii a Srbsku přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden tým s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Další osmičku z druhých pozic čeká baráž o zbývající čtyři místa na turnaji. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

„Víme, že o prvním místě je pravděpodobně rozhodnuto, Portugalsko je nejlepší,“ uznal Bílek. „O druhé bude boj mezi námi a Bulharskem, promluvit do toho můžou i Skotové, ale budou to mít hodně těžké.“

Bílek udělal v základní změně oproti páteční bezbrankové remíze ve Skotsku čtyři změny, šanci dostali Šín, Pech, Kačor a Šiler. Fotbalový trpaslík z Gibraltaru v předchozích sedmi zápasech nezískal ani bod, vstřelil jedinou branku a dostal jich 32. Portugalci mu naložili 11 gólů, Skotové ještě o jeden víc.

Čekalo se tedy, zda česká lvíčata zaútočí na svůj rekord. Nejvyšších výher 8:0 dosáhla čtyřikrát mezi lety 2001 až 2011, kdy rozdrtila Andorru, San Marino, Lichtenštejnsko a Bulharsko.

Před dvěma tisícovkami fanoušků se hrálo na jednu branku, Gibraltar se nedostal ani k jediné střele, Češi k 28, z toho k deseti na branku. Domácí vedli ze svého prvního pokusu ve 14. minutě, po přízemním centru Vojty si debut gólově osladil Šiler, míč uklízel na vzdálenější tyč. Záhy Pech nastřelil břevno a v závěru úvodního poločasu jistě proměnil penaltu sám faulovaný Kričfaluši.

Ani ne dvě minuty po přestávce rozjásal publikum efektní patičkou střídající Mikulenka, který později trefil i tyč. Další náhradník Eduardo, rodák z nedaleké Kadaně a hráč Hoffenheimu, z penalty panenkovským dloubáčkem přehodil branku soupeře. Finiš patřil Mikulenkovi, útočníkovi Olomouce: nejdřív zblízka doklepával, pak se trefil hlavou a oslavil hattrick.

„Mikulenka se choval jako útočník, byl tam, kde má být. Má velmi dobrý pohyb, je dynamický, pomáhá i v defenzivě, vyhrává spoustu osobních soubojů po zemi,“ vyzdvihl hrdinu zápasu kouč Bílek. Ovšem za zahozený pokutový kop káral Yannicka Eduarda: „Hodně mi to vadilo, penaltu nekopl se vší vážností. Připadalo mi to jako podcenění, to nemám rád.“

Kvalifikace skončí na podzim, na přelomu září a října čeští mladíci nastoupí v Ázerbájdžánu, doma s Bulharskem a v Portugalsku, které skupinu vede a míří k přímému postupu.

Kvalifikace ME U21
31. 3. 2026 17:00
Česko Česko : Gibraltar Gibraltar 5:0 (2:0)
Góly:
13. Šiler
45+2. Kričfaluši
46. Mikulenka
85. Mikulenka
88. Mikulenka
Sestavy:
Koutný – Jelínek, Lissah, Kričfaluši – Kačor (68. Hunal), Pech, Šín (C) (68. Horák), Ambros (62. Planka), Labík – Vojta (46. Mikulenka), Šiler (62. Eduardo)
Victor – Britto, Carrington, Gonzalez (75. Busto), Smith – Peacock (46. Gomez), Stevens (83. Federico), Clinton (C), Holden (57. Mason), Chipolina (46. Parody) – Caetano
Dvořák – Žitný, Hunal, Mikulenka, Eduardo, Chytrý, Čoudek, Horák, Planka
Smith – Parody, Federico, Mason, Bousselham, Gomez, Plumb, De Torres, Busto
45+2. Britto, 84. Smith

Rozhodčí: Simani – Hyvönenová, Koskinen (FIN)

Počet diváků: 2021

Tabulka
1.Portugalsko651025:016
2.Česko742115:314
3.Skotsko732218:711
4.Bulharsko63127:610
5.Ázerbájdžán61235:185
6.Gibraltar80081:370
