V neděli dorazila do Českých Budějovic osmičlenná skupina cizinců, kteří jsou novou součástí klubu. Mezi nimi i nový trenér, kterým je 48letý Portugalec Pedro Resende. K sobě bude mít rovněž zahraniční kolegy v realizačním týmu. Asistenty se stali Miguel Santos a Hugo Faria.

To znamená konec současné trenérské dvojice Jiří Lerch a Jiří Kladrubský. Loučí se i sportovní ředitel Michal Rakovan. „Čeká se na příjezd zahraničního manažera, který klub má řídit,“ potvrdily před polednem redakci iDNES.cz zdroje blízké dění v klubu.

Klub po obědě informace stvrdil. Novým sportovním ředitelem klubu je Michaël Michée.

„Tato nová kapitola představuje důležitý krok v pokračujícím projektu změn a upřímně doufáme, že se při našem společném postupu vpřed budeme moci i nadále spolehnout na podporu našich fanoušků, partnerů a dalších podporovatelů SK Dynamo České Budějovice,“ uvedl pro web Michée.

V pondělí odpoledne mají hráči A týmu trénink, ten už povede nový realizační tým. Trenéři by měli mít k ruce také čtyři mladé cizince, kteří v neděli dorazili na jih Čech.

Resende hrával fotbal v Portugalsku a v Lucembursku. Po aktivní kariéře se dal na trenérskou dráhu, začínal u mládeže, naposledy působil u lucemburského celku FC Differdange 03.

Pro klub naopak už nepracuje Zdeněk Koukal mladší. Ten podpořil převod Dynama od Vladimíra Koubka na skupinu zahraničních investorů, ale dál už v něm působit nebude.

„Dodělával jsem paní majitelce (Dorothy Nneka Ede, pozn. red.) služby ohledně převodu. Proto jsem se pohyboval i na stadionu a zjišťoval jsem, kdo a jak tam pracuje. Nabídku pracovat ve sportovním úseku jsem odmítl už dříve. Udělal jsem kroky k převodu klubu, teď už v něm nefiguruji a figurovat nebudu,“ uvedl Koukal na dotaz iDNES.cz.

Koukal zároveň skončil jako kouč třetiligových Záp. Tyto dvě záležitosti však spolu podle něj nesouvisely. Kam budějovický klub bude mířit v rukách nigerijské podnikatelky Ede, to neví ani on sám. „Nevím, co přesně s klubem zamýšlí,“ odvětil.