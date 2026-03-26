Ve vazbě kvůli fotbalové kauze skončil Prokeš, na verdikt čekají ještě tři obvinění

  14:30aktualizováno  14:36
Městský soud v Brně poslal ve fotbalové korupční kauze do vazby obviněného Jakuba Prokeše, bývalého manažera třetiligového Startu Brno. Novinářům to řekl jeho obhájce Stanislav Keršner. Druhý obviněný do vazby nezamířil. Další tři návrhy řeší zlínský okresní soud, kam eskorta přivezla i bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu. Dalším dvěma nebylo vidět do tváře.
Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné v kauze korupce ve fotbale, mezi nimi je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší prvoligový rozhodčí Pavel Býma (se sluchátky na uších). | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl ČTK olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun.

„Obviněný Prokeš byl vzat do vazby, byly u něj shledány důvody vazby koluzní a předstižné,“ uvedl obhájce Keršner. Doplnil, že obviněný Adam Adámek byl z vazby propuštěn.

Všichni obvinění jsou stíháni mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.

Vazební zasedání v Brně trvalo asi hodinu a půl. Novináři o něj měli značný zájem, obviněné ale ani nezahlédli. Do vybraných místností soudu lze vstoupit i zadním vchodem, kudy může eskorta vodit obviněné, což se stalo i nyní. Předními dveřmi do místnosti vstoupili jen žalobce Aleš Sosík a dva obhájci. Mezi čekající novináře pak vyšel jen obhájce.

„Soud rozhodoval o vzetí do vazby dvou osob, kterým bylo sděleno obvinění ze zvlášť závažného zločinu podvodu se škodou u jedné osoby velkého rozsahu, dále ze zločinu podplácení a u jedné osoby i ze zvlášť závažného zločinu účasti na organizované zločinecké skupině,“ uvedl Sosík.

Doplnil, že u obviněného, kterému je kladena za vinu trestná činnost nižšího rozsahu, rozhodl soud o propuštění ze zadržení, u druhého, jemuž je kladena za vinu trestná činnost většího rozsahu, rozhodl o vzetí do vazby.

V kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám je obviněno 32 lidí. Žalobci podali návrh na vazbu dohromady u pěti obviněných. Zbylé tři návrhy projednává zlínský soud.

U nich spatřují žalobci všechny tři vazební důvody. Obavu mají z jejich útěku a vyhýbání se trestnímu stíhání, z maření vyšetřování například kvůli ovlivňování svědků i z opakování trestné činnosti, pro kterou jsou stíháni.

Počet 32 obviněných ještě nemusí být konečný, záležet bude na vyhodnocení výsledků prohlídek nebo výslechů lidí, uvedli žalobci. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš na dotaz ČTK upřesnil, že obviněné jsou jen fyzické osoby.

Někteří z obviněných se podle něj zodpovídají z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců.

Na případu pracují s detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) policisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Kauzu vyšetřují ve třech samostatně vedených věcech.

Případem se zabývá také Etická komise Fotbalové asociace ČR, která zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale 47 řízení.

Mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, jimž zastavila činnost, a primátorem slezského města Janem Wolfem (nestraník, dříve SOCDEM). Asociace o tom informovala na úřední desce. Zda je Wolf mezi obviněnými, žalobci nepotvrdili, s primátorem se nyní nelze spojit. Podle opozice by měl rezignovat.

Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. Z ostatních klubů jde o druholigový SFC Opava a dále oddíly z nižších soutěží, konkrétně 1. SC Znojmo, TJ START Brno, FC Zlínsko a FC Vratimov.

