Ve vazbě kvůli fotbalové kauze skončil Prokeš, na verdikt čekají ještě tři obvinění

Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl ČTK olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun.
„Obviněný Prokeš byl vzat do vazby, byly u něj shledány důvody vazby koluzní a předstižné,“ uvedl obhájce Keršner. Doplnil, že obviněný Adam Adámek byl z vazby propuštěn.
Všichni obvinění jsou stíháni mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.
Vazební zasedání v Brně trvalo asi hodinu a půl. Novináři o něj měli značný zájem, obviněné ale ani nezahlédli. Do vybraných místností soudu lze vstoupit i zadním vchodem, kudy může eskorta vodit obviněné, což se stalo i nyní. Předními dveřmi do místnosti vstoupili jen žalobce Aleš Sosík a dva obhájci. Mezi čekající novináře pak vyšel jen obhájce.
„Soud rozhodoval o vzetí do vazby dvou osob, kterým bylo sděleno obvinění ze zvlášť závažného zločinu podvodu se škodou u jedné osoby velkého rozsahu, dále ze zločinu podplácení a u jedné osoby i ze zvlášť závažného zločinu účasti na organizované zločinecké skupině,“ uvedl Sosík.
Doplnil, že u obviněného, kterému je kladena za vinu trestná činnost nižšího rozsahu, rozhodl soud o propuštění ze zadržení, u druhého, jemuž je kladena za vinu trestná činnost většího rozsahu, rozhodl o vzetí do vazby.
V kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám je obviněno 32 lidí. Žalobci podali návrh na vazbu dohromady u pěti obviněných. Zbylé tři návrhy projednává zlínský soud.
U nich spatřují žalobci všechny tři vazební důvody. Obavu mají z jejich útěku a vyhýbání se trestnímu stíhání, z maření vyšetřování například kvůli ovlivňování svědků i z opakování trestné činnosti, pro kterou jsou stíháni.
Počet 32 obviněných ještě nemusí být konečný, záležet bude na vyhodnocení výsledků prohlídek nebo výslechů lidí, uvedli žalobci. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš na dotaz ČTK upřesnil, že obviněné jsou jen fyzické osoby.
Někteří z obviněných se podle něj zodpovídají z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců.
Na případu pracují s detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) policisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Kauzu vyšetřují ve třech samostatně vedených věcech.
Případem se zabývá také Etická komise Fotbalové asociace ČR, která zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale 47 řízení.
Mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, jimž zastavila činnost, a primátorem slezského města Janem Wolfem (nestraník, dříve SOCDEM). Asociace o tom informovala na úřední desce. Zda je Wolf mezi obviněnými, žalobci nepotvrdili, s primátorem se nyní nelze spojit. Podle opozice by měl rezignovat.
Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. Z ostatních klubů jde o druholigový SFC Opava a dále oddíly z nižších soutěží, konkrétně 1. SC Znojmo, TJ START Brno, FC Zlínsko a FC Vratimov.