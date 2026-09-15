Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Messi se vrací do reprezentace. Čeká ho poslední zápas za Argentinu

Autor: ,
  23:16aktualizováno  23:16
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Lionel Messi na mistrovství světa ve fotbale 2022

Lionel Messi na mistrovství světa ve fotbale 2022 | foto: ČTK

Lionel Messi s trofejí pro vítěze Finalissima.
Lionel Messi a jeho hattrick v utkání proti Brazílii.
Lionel Messi poprvé s číslem deset. V kvalifikaci o MS 2010 skóroval proti...
Zklamaný Lionel Messi opouští hřiště během utkání s Maďarskem po vyloučení.
12 fotografií
Hvězdný fotbalista Lionel Messi byl poté, co před dvěma týdny oficiálně oznámil konec reprezentační kariéry, povolán k poslednímu rozlučkovému zápasu za argentinský národní tým. Prezident národní asociace AFA Claudio Tapia dnes uvedl, že dlouholetého kapitána pozval na přípravný duel 6. října proti Beninu v Buenos Aires.

„Pozvali jsem nejlepšího hráče na světě, našeho kapitána Lionela Andrése Messiho, aby odehrál zaslouženou rozlučku zde v Argentině 6. října,“ uvedl Tapia na sociálních sítích. Devětatřicetiletý Messi ohlásil konec v argentinském dresu před dvěma týdny.

S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 a letos získal stříbro. Osminásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího hráče světa odehrál za Argentinu 207 utkání a vstřelil 125 gólů. Dosud naposledy v národním týmu nastoupil ve finále světového šampionátu v Americe, v němž Jihoameričané podlehli 0:1 po prodloužení Španělsku.

Nakonec ale podle všeho přidá ještě jedno utkání. Argentina dnes oznámila, že na přelomu září a října odehraje tři přípravné duely na domácí půdě: nejprve 30. září proti Bolívii v Córdobě a poté na stadionu Monumental v Buenos Aires 3. října proti Burkina Fasu a o tři dny později na stejném místě s Beninem.

A právě v závěrečném duelu by měl Messi absolvovat svou rozlučku. „Navíc poté, co jsme získali Lionelův souhlas, chceme pozvat všechny mistry světa z Kataru, aby se k němu připojili, společně se svými rodinami, a byli svědky ‚posledního tanga‘ nejlepšího světového hráče,“ dodal Tapia.

Lionel Messi s trofejí pro vítěze Finalissima.
Lionel Messi a jeho hattrick v utkání proti Brazílii.
Lionel Messi poprvé s číslem deset. V kvalifikaci o MS 2010 skóroval proti Venezuele.
Zklamaný Lionel Messi opouští hřiště během utkání s Maďarskem po vyloučení.
12 fotografií
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.