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ONLINE: Slavia - Lens, tři stopeři, v záloze Kubiak, v útoku Chytil či Ayaosi

Autor:
  20:27
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Mojmír Chytil a Michal Sadílek oslavují vstřelenou branku. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávističtí fotbalisté vstupují do nového ročníku Ligy mistrů. Jejich prvním soupeřem je RC Lens. Duel proti francouzskému vicemistru můžete od 21.00 sledovat v online reportáži.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský do úvodního utkání nasadil tuto sestavu: Markovič – Vlček, Zima, Chaloupek – Isife, Nowak, Sadílek, Kubiak – Ayaosi, Chytil, Šturm.

Ze zdravotních důvodů kouč postrádá opory Holeše s Provodem, dále Mosese, Ouandu, Suleimana, N’Guessana či Ogbua.

Za hosty v základní sestavě nastupuje bývalí slávista Abdallah Sima.

Slávisté se v úvodním z osmi kol pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže, které trvá už 19 utkání.

Domácí jsou podle bookmakerů mírným favoritem.

Slávisté se představí v základní části Ligy mistrů počtvrté a poprvé v klubové historii druhý rok po sobě. Coby český šampion znovu nemuseli absolvovat kvalifikaci.

Loni v osmi kolech ligové fáze nedokázali zvítězit a obsadili až 34. místo z 36 účastníků. Do vyřazovacích bojů neprošli ani při předešlých účastech v sezonách 2007/2008 a 2019/2020.

Liga mistrů
1. kolo 10. 9. 2026 21:00
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : Racing Lens Racing Lens 0:0 (-:-)
Sestavy:
Markovič – Vlček, Zima, Chaloupek – Isife, Nowak, Sadílek (C), Kubiak – Ayaosi, Šturm – Chytil.
Sestavy:
Risser – Antonio, Ganiou, Sagnan – Skóraś, Bulatović, Haidara, Udol – Thauvin (C), Sima – Ivanović.
Náhradníci:
Domčak, Rezek – Diakité, Jurásek, Kačor, Kolísek, Konečný, Piták, Barčot, Belžík, Chorý, Schranz.
Náhradníci:
Gorgelin, Gurtner – Aguilar, Čelik, Cuisance, Édouard, Gradit, Hazard, Sotoca, Mesloub, Kadile.

Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (GRE)

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