ONLINE: Slavia - Lens, tři stopeři, v záloze Kubiak, v útoku Chytil či Ayaosi

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský do úvodního utkání nasadil tuto sestavu: Markovič – Vlček, Zima, Chaloupek – Isife, Nowak, Sadílek, Kubiak – Ayaosi, Chytil, Šturm.
Ze zdravotních důvodů kouč postrádá opory Holeše s Provodem, dále Mosese, Ouandu, Suleimana, N’Guessana či Ogbua.
Za hosty v základní sestavě nastupuje bývalí slávista Abdallah Sima.
Slávisté se v úvodním z osmi kol pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže, které trvá už 19 utkání.
Domácí jsou podle bookmakerů mírným favoritem.
Slávisté se představí v základní části Ligy mistrů počtvrté a poprvé v klubové historii druhý rok po sobě. Coby český šampion znovu nemuseli absolvovat kvalifikaci.
Loni v osmi kolech ligové fáze nedokázali zvítězit a obsadili až 34. místo z 36 účastníků. Do vyřazovacích bojů neprošli ani při předešlých účastech v sezonách 2007/2008 a 2019/2020.
Markovič – Vlček, Zima, Chaloupek – Isife, Nowak, Sadílek (C), Kubiak – Ayaosi, Šturm – Chytil.
Risser – Antonio, Ganiou, Sagnan – Skóraś, Bulatović, Haidara, Udol – Thauvin (C), Sima – Ivanović.
Domčak, Rezek – Diakité, Jurásek, Kačor, Kolísek, Konečný, Piták, Barčot, Belžík, Chorý, Schranz.
Gorgelin, Gurtner – Aguilar, Čelik, Cuisance, Édouard, Gradit, Hazard, Sotoca, Mesloub, Kadile.
Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (GRE)Přejít na online reportáž