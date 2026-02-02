Trpišovský po Pardubicích: Komplikace, na okolnostech nezáleží. Oscar byl zdrcený

Slavia přitom hned v šesté minutě využila první větší šanci, když centr zleva od Davida Juráska, zimní posily a vítaného navrátilce, zužitkoval Lukáš Provod.
Hosté pak měli hru absolutně pod kontrolou, jenže přišla červená pro Oscara, který ve středu hřiště přišlápl lídra domácích Michala Hlavatého.
„O poločase i na konci zápasu z toho byl hodně zdrcený. Je s námi dlouhou dobu a dobře ví, o co hrajeme. Někdy se takové věci prostě stanou. Oscara znám a vím, že to určitě nechtěl udělat, bavili jsme se o tom i s Míšou (Hlavatým). Naštěstí je v pořádku,“ oddechl si Trpišovský.
Po chvíli Oscara přeci jen trochu pokáral, když se dozvěděl, že šlo o jeho čtvrtou červenou kartu ve 230 zápasech za Slavii.
„To je hodně,“ říkal Trpišovský. „Na druhou stranu, já mu počítám jenom tři, jednu proti Boleslavi dostal za neexistující faul na Jiřího Skaláka.“
Zhruba po půl hodině hry se nezvykle čílil i na rozhodčího, když neodpískal domnělý faul na Lukáše Provoda ve vápně.
„Vím, jaký je to hráč. Že nepadá a z každé situace chce dát gól. Takže jakmile jde k zemi, mám za to, že musel být faulovaný,“ vysvětloval kouč lídra tabulky, jehož náskok na druhou Spartu se smrskl na pět bodů.
Slavia se i v oslabení pokoušela udávat tempo, měla celou řadu šancí na druhý gól. Jenže se nakonec radovaly Pardubice. Po centru se v 84. minutě prosadil střídající Filip Vecheta.
„Jednoznačná komplikace, ztráta. Nakonec nezáleží, jaké okolnosti tomu předcházely, ale my jsme zkrátka ve Slavii proto, abychom vyhrávali. Snad jediným pozitivem je naše mentalita, která je dobře nastavená, musíme tak pokračovat,“ nabádal Trpišovský.