Podruhé v řadě bez gólu. Fotbalisté do 21 let uhráli se Skotskem v kvalifikaci ME bod

  22:22aktualizováno  22:22
Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2027 remizovali 0:0 ve Skotsku. Oba týmy zůstávají v tabulce skupiny B na druhém a třetím místě se stejným bodovým ziskem, „Lvíčata“ ale mají oproti ostrovnímu celku zápas k dobru. Svěřenci trenéra Michala Bílka nezvítězili v kvalifikaci potřetí za sebou, v dalším duelu přivítají v úterý v Chomutově beznadějně poslední Gibraltar.

Trenér Michal Bílek. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Na šampionát v Albánii a Srbsku přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

V Dundee se hrál po většinu zápasu otevřený fotbal s šancemi na obou stranách. Po čtvrthodině Koutný až nadvakrát zkrotil Lawrenceovu ránu, vzápětí Ambros z přímého kopu jen o centimetry minul skotskou bránu. Nejblíže gólu byl v úvodním dějství Vojta, jehož hlavičku vykopl na čáře Tod. Skotský záložník se chvíli nato dostal k nebezpečnému zakončení přes váhajícího Čoudka, Koutný zasáhl.

Skotský kouč Gemmill udělal o poločasové pauze hned tři změny v sestavě a v 53. minutě mohli jít jeho svěřenci do vedení, Stewart ve stoprocentní šanci hlavou netrefil bránu. Na druhé straně prověřil gólmana Adamse znovu aktivní Ambros.

V závěreční půlhodině si „Lvíčata“ vytvářela místy tlak, do šancí už se ale příliš nedostávala a po remíze s lídrem skupiny Portugalskem hrála 0:0 podruhé za sebou. V 87. minutě mohl rozhodnout střídající Šín, jeho ránu z otočky vyrazil Adams nad břevno. Trenéra Bílka může těšit alespoň čtvrté čisté konto v kvalifikaci, k němuž přispěl i debutující obránce Lissah, který působí ve skotské lize v dresu Falkirku a dnes odehrál celé utkání.

Češi si proti konkurentovi v tabulce udrželi lepší vzájemnou bilanci, která rozhoduje v případě bodové rovnosti. V září zdolali Skotsko doma 2:0. Portugalsko má však na prvním místě už pětibodový náskok a je blízko přímému postupu.

Kvalifikace ME U21
Utkání skupiny B 27. 3. 2026 20:00
Skotsko Skotsko : Česko Česko 0:0 (0:0)
Sestavy:
Adams – Lobban, Mullen, Graham, Frame – Lawrence (46. One), Ure, Watson (C) – Mebude (46. Allan), Stewart (60. Wilson), Tod (46. Carr).
Sestavy:
Koutný – Lissah, Čoudek, Kričfaluši (C) – Jelínek – Chytrý, Planka (65. Šín), Ambros (85. Kačor), Labík – Vojta, Eduardo (76. Mikulenka).
Náhradníci:
McFarlane – Dede, Wilson, One, Steven, Fletcher, Carr, Cleall-Harding, Allan.
Náhradníci:
Andrew – Hunal, Král, Mikulenka, Šín, Šiler, Penxa, Kačor, Pech.
Žluté karty:
18. Tod
Žluté karty:
68. Kričfaluši

Rozhodčí: Muñiz – Sánchez, Naranjo (ESP)

