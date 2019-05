14 gólových let krále Lea. Prcek, který neměl vyrůst, dál válcuje Evropu

Barcelona / Praha Fotbalový kanonýr Lionel Messi vstřelil proti Liverpoolu svůj 600. gól za Barcelonu. Jeho načasování nemohlo být lepší.

Dvaaosmdesátá minuta ostře sledovaného semifinále Ligy mistrů mezi Barcelonou a Liverpoolem. Domácí Lionel Messi si staví míč pětadvacet metrů od branky hostů k přímému kopu. Každý fanoušek ví, co jednatřicetiletý Argentinec dokáže. Přesto když levačkou míč dokonale zakroutí do horního růžku Alissonovy brány, všichni jsou z něj u vytržení. Zas a znovu.

Například bývalí angličtí reprezentanti Gary Lineker a Rio Ferdinand coby komentátoři stanice BT Sport ve studiu přímo na Camp Nou jásali a v extázi se objímali. „WOW! Prostě wow. Messi právě vstřelil svůj šestistý gól za Barcelonu. A to nejlepším přímákem, jaký jste kdy viděli,“ napsal Lineker vzápětí na Twitter.

Ano, už šest stovek gólů slavil Messi v modročerveném dresu, přičemž zápasů k tomu potřeboval jen o 83 víc. Ve středu se do sítě Liverpoolu trefil hned dvakrát. Před již popsaným fantastickým přímým kopem už zblízka dorážel do odkryté sítě Suárezovu střelu do břevna. „Víme, co Messi dovede, ale nepřestává nás udivovat. Je to kapitán, hráč, který určuje hru a udává rytmus zápasu. Znovu byl tím, kdo nás dovedl k vítězství. Opět dokázal, že je lídr týmu,“ klaněl se své hlavní opoře po výhře 3:0 trenér Ernesto Valverde.

První gól nadvakrát

Lepší datum než prvního máje si Messi k zaokrouhlení svého střeleckého účtu snad ani nemohl vybrat. Schválně si tipněte, co se stalo přesně před čtrnácti lety – tedy 1. května 2005. Ano, onoho dne se Messi trefil za Barcelonu v soutěžním utkání vůbec poprvé. Zní to jako neuvěřitelná shoda okolností, ale proč by vlastně nemohla být? Ti nejlepší si takové krásné náhody přece zaslouží.

Sedmnáctiletý mladík tehdy sbíral starty spíš po minutách v závěrech zápasů. Taky měl v útoku pořádnou konkurenci: Ronaldinho, Samuel Eto’o, Henrik Larsson – ti prostě museli dostávat přednost. To už se ale brzy mělo začít měnit.

První gólový zápis budoucí nezastavitelný brankostroj učinil v domácí lize proti Albacete. Trenér Frank Rijkaard ho poslal na hřiště v 87. minutě, to ale malému šikulovi, který tehdy ještě hrával s číslem 30, stačilo. Krásným lobem za obranu ho na hranici vápna našel Ronaldinho a Messi neméně vtipně přehodil brankáře Raúla Valbuenu. Ale ještě ani nezačal slavit a už mu radost uťali rozhodčí chybně odmávaným ofsajdem. „Devátý zápas, a zase nic. Budu muset čekat dál,“ mohl si v té chvíli pomyslet.

Jenže duel ještě nekončil a Messi stále cítil šanci. O několik desítek sekund později vybojoval na hostující obraně míč, přiťukl ho zpátky Ronaldinhovi a oba předchozí akci prakticky zopakovali. Tentokrát už sudí proti nebyli. Pak brazilský kouzelník vzal svého argentinského nástupce na záda, aby ho ukázal světu – tenhle mrňous bude jednou král!

Ostatně první rekord už měl na kontě – v 17 letech, 10 měsících a sedmi dnech se stal nejmladším střelcem v historii Barcelony.

Nejslavnější blecha

Co se týče tělesné konstituce, Messi přitom žádnou superstar být neměl. Rodák z Rosaria začal s fotbalem v pěti letech s týmem Grandoli, kde trénoval jeho otec Jorge. Poté se přesunul do klubu Newell’s Old Boys, za nějž během šesti let nastřílel kolem pěti set gólů a kde dostal přezdívku „Mašina 87“ podle roku narození.

V deseti letech se zdálo, že tohle fotbalové zjevení ani nedostane šanci pořádně ukázat, co v něm je. Lékaři mu diagnostikovali nedostatek růstových hormonů (nakonec vyrostl - 170 centimetrů), a přestože se o něj zajímal argentinský velkoklub River Plate, nákladnou léčbu – minimálně tisíc dolarů měsíčně – mu hradit nechtěl.

Konec nadějí? Naštěstí pro Messiho i fotbal nikoliv. Díky příbuzným ve Španělsku se o mladém fotbalistovi dozvěděla slavná Barcelona a rozhodla se na něj vsadit. Ředitel klubu Carles Rexach nabídl Messimu kontrakt včetně zaplacení celé léčby a přestěhování i s rodinou do Španělska.

Obě strany mohly Rexachovi za tento vizionářský krok líbat ruce. Z mladé naděje, jíž se přezdívalo „Blecha“ či „nový Maradona“, se stal fenomén, který se poslední dekádu s Cristianem Ronaldem přetahuje o pozici nejlepšího fotbalisty světa a vydělal miliardy korun. Barceloně na oplátku pomohl vyhrát už 33 trofejí, včetně čtyř titulů v Lize mistrů.

„Je neuvěřitelný, jedinečný. Nikdy nenajdeme takového hráče, jako je on. Leo je výjimečný po všech stránkách,“ rozplýval se ve středu nad Messim spoluhráč Jordi Alba.

Nelze než s ním souhlasit.