A teď už opravdu naplno. Postup byl bez problémů, proti Nizozemsku ale musí přijít zlepšení

Při hodnocení dosavadního českého vystoupení na letošním Euru začněme z optimistického konce, protože přes řadu nedostatků je toho ke chválení také nemálo. Už holý fakt, že se Češi na fotbalové Euro dostali i posedmé v řadě, zaslouží potlesk. Ne, není to samozřejmost.

Taky je potěšitelné, že celkový herní projev v posledních letech naplňuje lidi hrdostí na národní tým, což je oproti předchozímu období posun k lepšímu. Řada hráčů patří do základní sestavy týmů v nejzvučnějších ligách Evropy, dělají naší kopané dobré jméno a jejich forma se přenáší i do působení v reprezentaci.



Výborný rozjezd, pak zívačka

Toho jsme ostatně byli svědky v úvodních dvou vystoupeních na samotném mistrovství Evropy. Před jeho startem se o českých vyhlídkách mluvilo opatrně, protože společnost dvou velkých favoritů – Anglie a Chorvatska – a nevyzpytatelného Skotska hrajícího v domácím prostředí dodávala naší skupině na obtížnosti. Navíc to otravné cestování, které kvůli koronavirovým opatřením na poslední chvíli vyvstalo před českým výběrem... Proto se cílilo hlavně na postup do play off. Což se podařilo, i díky shodě dalších výsledků, už po dvou kolech. Bravo!



Nejprve Skoty sestřelil dvěma góly Patrik Schick, přičemž druhou trefou z poloviny hřiště se nesmazatelně zapsal do dějin šampionátu. Následovala remíza (zařízená opět Schickem) s úřadujícími vicemistry světa Chorvaty, které Češi v první půli hrou i zápalem dokonce převyšovali. Zároveň se podařilo za dva duely pouze jednou inkasovat, přitom právě u obrany panovaly obavy, že bude zranitelným místem. Nutno však uvést, že defenzivním hráčům výrazně pomohl výborný brankář Tomáš Vaclík.

Také tento fakt přispěl k tomu, že úvodní úspěchy utišily kritiku na některé hráče, kteří se na turnaji úplně nepotkali s formou. Nešlape to matnému a chybujícímu Alexi Královi a nepřesně centrujícímu křídelníkovi Jakubu Janktovi. Možná, snad trochu bláhově, jsme čekali víc od všeuměla Tomáše Součka. Zároveň velmi solidní práci odvádějí poctivci Tomáš Holeš a Lukáš Masopust.

Proti Anglii se na neduživém výkonu svezlo celé mužstvo. Už před zápasem se s ohledem na různé možnosti, proti komu hrát v osmifinále, spekulovalo, jak bude duel vypadat. Nu, místo šlágru to byl spíš zbytečný přátelák, v němž Angličané během prvního poločasu utišili předchozí kritiku, zatímco Češi mohli u svých fanoušků vyvolávat pochyby, zda jsou na Euru oprávněně. Papírově lepšímu soupeři, který toho však také mnoho nepředvedl, nechávali zbytečně volnost, směrem dopředu chyběly kuráž i nápady. Možné alternativy si trenér Jaroslav Šilhavý vyzkoušel až v rozdrobené druhé půli.

Místo posílení sebevědomí, že mohou hrát opravdu s každým, si tým znovu připomněl své limity. Zvlášť když kouč Šilhavý po utkání uvedl: „Dojem z celé skupiny je dobrý. Myslím, že jsme udělali maximum, co jsme mohli.“

„S Anglií to bylo pouze o čekání na konečný hvizd. To, co jsme předvedli, by podle mého názoru nestačilo ani na Severní Makedonii,“ hodnotil kriticky pro Lidovky.cz expert České televize Luděk Zelenka.

Bývalý elitní ligový útočník by však předvedenou hru nevztahoval na působení ve skupině. „Výkon v celém zápase se Skotskem i Chorvatskem v první půli soupeřům nevoní a mohl by vést k úspěchu,“ myslí si.

Podpoří někdo Shicka?

Celoplošná aktivní strategie s maximálním týmovým nasazením od všech hráčů a vysokou efektivitou – to je recept na úspěch v osmifinále. V něm Češi narazí na dosud suverénní Nizozemce. „My hlavně nic moc jiného neumíme. Takže budeme z tohohle vycházet, utkání se nám musí povést, hráči musí mít formu…,“ vypočítává Zelenka nutné podmínky, aby se Šilhavého výběr dostal ještě dál.

A také je třeba, aby se opět blýskl Schick, nebo najít dalšího schopného zakončovatele. Angličané totiž třígólového střelce přísně strážili, což rázem poznamenalo i podhrotové hráče. „Limituje nás ofenzivní hra. Úspěšnost, efektivita i schopnost vytvářet si brankové příležitosti. Jednoznačně je to to, v čem se musíme zlepšit, pokud chceme pomýšlet na to, abychom byli úspěšní ve vyřazovací fázi,“ přiznal po návratu z Ostrovů asistent trenéra Jiří Chytrý. Tak doufejme, že se to podaří.