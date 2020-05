Agent Zíka o smlouvách, restartu ligy i Haškovi: ‚Kdyby byl u nás, poradili bychom mu jinak‘

Praha Květen bývá ve fotbale čas, kdy se na konci sezony vyjednává o smlouvách či přestupech. Agenti jsou v pohotovosti i nyní, ovšem jednání se týkají spíš nastavování stávajících kontraktů tak, aby hráči mohli nastupovat i po 30. červnu. Jelikož většina ligových soutěží v Evropě včetně těch českých bude pokračovat do července, musí se kluby dohodnout s těmi hráči, jimž ke konci června končí smlouva.

„Doufám, že tahle situace nastane jednou za století, prožíváme ji teď, a proto bychom se měli sjednotit a pomáhat si,“ nabádá v rozhovoru pro LN k vzájemné vstřícnosti manažer Pavel Zíka z agentury Global Sports, která v české lize musí aktuální situaci s prodlužováním smluv řešit například u sparťanů Semiha Kayi a Georgese Mandjecka či libereckého Martina Zemana.



LN Jak současnou situaci řešíte a kolika vašich klientů se dotýká fakt, že se bude dohrávat po tradičním oficiálním konci sezony?

Já si myslím, že se nás to nedotýká. Jde o mimořádnou situaci, o které se budou jednou naše vnoučata učit v učebnicích historie. Všichni bychom se tomu tedy měli přizpůsobit. Kluby by se měly domluvit, aby se dohrály soutěže, hráči by měli být vstřícnější ke klubům a kluby k nim. Například v Česku, kde smlouvy hráčům končí k 30. červnu, máme několik případů. Zatím jednáme společně s mateřskými kluby o prodloužení smlouvy minimálně o další rok. Například to, co provedl pan majitel v Žilině (tamní klub je v likvidaci a většina hráčů dostala výpověď – pozn. red.), je velký extrém. Jinak si myslím, že vše probíhá v klidu. Hráči si váží svého zaměstnavatele, uvědomují si, že od něj dostávají zaplaceno.

LN Komunikujete o této problematice s vašimi hráči? Jak ti se k současné situaci staví?

Zrovna včera jsem si psal s klukama, které máme v Itálii. Co si budeme namlouvat, všichni vždycky tvrdí, že raději hrají, než trénují. Kluci v bundeslize říkají totéž. Martin Dúbravka, který chytá Premier League za Newcastle United má stejný názor. Stejně tak Zdeněk Ondrášek z Dallasu nebo Ján Greguš v Minnesotě. Přece jen jsou to sportovci a převažuje u nich ten chtíč po fotbalu. Vidím u nich chuť a radost, že tyhle mimořádné časy odcházejí. Nejhorší byl ten knokaut mezi oči, který přišel na začátku března. Nikdo tomu tehdy nevěřil. Ale s čím jsem se setkal já, můj syn David nebo syn Filip, je jen a jen pozitivní. Trošku jiný případ v této kauze je Martin Hašek.

LN Jaký máte názor na spor Hašek versus Sparta? Připomeňme, že Hašek podal v březnu výpověď, kterou Sparta považuje za neoprávněnou a požaduje odškodné 55 milionů korun.

Martin u nás byl asi dva roky nazpátek, když působil ještě v Bohemce. Já jsem dělal agenta už jeho tátovi, kterého jsem po slavné Hřebíkově éře dával ještě na stará kolena do Austrie Vídeň a pak do Dynama Moskva. Znám tedy dobře tátu. Martin s námi však neprodlužoval smlouvu, už když šel do Sparty. Chtěl zkusit jiného agenta. Když se na tu kauzu dívám, je mi to líto. Myslím, že je to škoda, a to pro obě dvě strany. Jak pro Spartu, tak pro hráče. Z mého pohledu je to naprosto zbytečné. Mrzí mě to hlavně kvůli tomu, že Martin je výborný hráč, byl na MS jednadvacítek, pak šel do Sparty, kde předváděl dobré výkony. Pak mu ale nebylo dobře poraděno nebo chtěl něčeho dosáhnout sám, ale šel přes závit. Myslím si, že je to zbytečné. Bude se to tahat, dlouho řešit. Ale je to věc každého, u nás už není. Kdyby byl, dostalo by se mu úplně jiné rady.

LN Vraťme se k aktuální situaci. Jaký je váš osobní pohled na to, co se nyní děje a trable s tím spojené? Pohybujete se ve fotbalovém prostředí spoustu let, přesto jste asi ani vy něco podobného ještě nezažil...

Já říkám, že fotbal je věčný, přežil obě světové války, přežije i pandemii covid-19. Jsem životní optimista a myslím si, že bychom měli využít volného času. Vždycky jsem si říkal, proč tady v Česku nevyužijeme trošku více léta. Snažíme se kopírovat fotbalově a ekonomicky vyspělé země, jako je Německo nebo Anglie, kde mají perfektní vyhřívané stadiony, nebo ty, které mají klimaticky výhodnější podmínky, jako je Španělsko a Itálie. V únoru pak hrajeme po kotníky v bahně a dříve, když ještě nebylo vyhřívání, jsme hráli na sněhu s červeným míčem. Mým názorem je, že bychom alespoň teď v mimořádné situaci měli více využít léta. Vždycky vzpomínám na to, co říkal novinářům Karl-Heinz Rummenigge (sportovní ředitel Bayernu Mnichov) v roce 2013: „Mělo by se více využít klimatických podmínek léta, protože jsou perfektní.“ Určitě by se nemuselo hrát v 35 stupních Celsia. Mohlo by se využít celého května i června, části července i srpna, když je chladněji.

LN A jak vnímáte názory tuzemských celků na pokračování? Někteří chtěli, jiní ne.

Většinou ti, co jsou poslední, by to nechtěli dohrávat, chtěli by zachovat loňské složení. Je to lidské, logické, ale podle mě je nejlepší, když si to všichni rozdají normálně na férovku za stejných mimořádných podmínek. Všichni jsou na tom stejně. Všichni nemohli trénovat, pak začali individuálně se sporttestery, po trojicích, ve skupinkách po osmi a pak i normálně. Někdo měl větší podporu fanoušků jako Slavia, Sparta či Plzeň. Na nějaké stadiony chodilo pouze tisíc diváků. Teď si to rozdají všichni, za stejných podmínek. Myslím si, že bychom si měli vážit vůbec toho, že můžeme hrát fotbal, bavit diváky. Doufám, že tahle situace nastane jednou za století, prožíváme ji teď, a proto bychom se měli sjednotit a pomáhat si.

LN Hrozí na tuzemské scéně v souvislosti s potřebou prodlužování smluv přes 30. červen nějaký problém, který by mohl přerůst třeba až v soudní tahanice?

Nastat to může, ale podle mého názoru by to byla hloupost. Ta situace je opravdu mimořádná, je taková, kterou neznáme, která tu nikdy nebyla. Všichni by se ale měli spojit a vycházet si vstříc. Nemělo by docházet k tomu, že někomu skončí smlouva a on se rozhodne, že už pokračovat nebude. Nemělo by se objevit něco jako: skončila mi smlouva, pokračovat nebudu nebo nebudu hrát, protože mi to můj právník poradil…

LN Jak dlouho trvají jednání v aktuální době? Jsou složitá, vyskytují se zádrhely?

Abych řekl pravdu, tak zatím ano. Vždycky nastane diskuse, zda bude nová smlouva stejná, nebo o deset procent vyšší. Jestli si to navýšení dotyčný hráč zaslouží, protože už čtyři pět let vzorně plní služby svému týmu. Zatím jsem se setkal s tím, ať už tady v Česku, nebo v zahraničí, že si kluby vycházejí s hráči vzájemně vstříc. To znamená, že se řeší oboustranně dohodovaná řešení, někdy kompromisní. Obě strany si uvědomují, že pandemie zvedla varovný prst, co se ekonomiky týče. A to nemluvím o restauracích a obchodech… Slyšel jsem názor odborníků, kteří říkali, že si nikdy neuvědomili, že takový vir může vypnout celý západní svět. Najednou nic nefungovalo. A myslím, že i díky tomu si teď všichni vycházejí více vstříc. Buďme rádi, že se bavíme o tom, jak se začne, kdy se začne…

LN Jsou s prodlužováním smluv spojená i další opatření? Například nějaká pojištění?

I takové služby nabízíme. Například zahraniční pojišťovny jsou schopné pojistit hráči smlouvu. Na druhou stranu i klub si může pojistit smlouvu s hráčem. To znamená, že klub si pojistí investici, kterou do hráče vkládá. Sportovci mohou být například chráněni před takzvanou mimořádnou mocí, která se nedá ovlivnit, ale také se mohou pojistit před případným zraněním, jež může ovlivnit jejich kariéru. Dokonce to ani tolik nestojí a hráči si mohou pojistit to, co by si měli podle smlouvy vydělat. Pak ještě řešíme operativní věci. Prodlužujeme další věci spojené se smlouvou, například nájmy bytů, většinou jde ale o automatismy, které závisí na samotné smlouvě.

LN A co vliv koronavirové pandemie na ekonomiku? Zapláče fotbal, ten obrovský celosvětový fenomén?

Nejprve začneme bez diváků, později jich bude přibývat, věřím, že brzy už to bude zase normální. Minimálně budou ale televize, které fotbal platí z velké části, ty budou moci pouštět nové reklamy. Objeví se firmy, které zatím buďto vznikly, nebo se během pandemie ekonomicky posilnily. Obrazně a v uvozovkách bych to přirovnal k době poválečné. Tehdy si všichni cenili svobody, měli chuť a radost. Já si myslím, že něco podobného bude teď v normálním občanském životě. Lidé se těšili, že se otevřou zahrádky, že si budou moci dát kávu nebo zmrzlinu. Takhle to podle mého názoru bude i ve fotbale. Jsem životní optimista, fotbal dělám dvaadvacet let. Věřím, že všichni potáhnou za jeden provaz.