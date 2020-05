Reprezentant Král o angažmá v Rusku: Na přestupu do Spartaku v budoucnu určitě vydělám

Praha/Moskva Když v září minulého roku přestoupil do Ruska, spousta lidí si ťukala prstem na čelo. Čas ale ukázal, že Alex Král učinil správné rozhodnutí. Český fotbalista si angažmá ve Spartaku Moskva nemůže vynachválit. Hraje kvalitnější soutěž, pravidelně nastupuje v základní sestavě a patří k hlavním tvářím nadějného týmu, který prochází generační obměnou.

Lidovky.cz: Jak se v této době udržujete v kondici?

Už v březnu jsem začal intenzivně pracovat se svým trenérem Petrem Gažákem. Na první dva týdny v dubnu jsme sice dostali od klubu volno, ale nechtěl jsem vypadnout z tempa, takže jsem v přípravě pokračoval. Momentálně k tomu všemu ještě přidávám tréninkový plán, který mám k dispozici od lidí ze Spartaku.

Lidovky.cz: Jak trávíte volný čas?

Momentálně trénuji dvoufázově, ráno a večer. Přes den trávím čas hlavně s přítelkyní, případně třeba ještě hraji na playstationu s kamarády.

Lidovky.cz: Ruská liga byla přerušena později než ostatní soutěže v Evropě. Jaká byla vaše cesta z Moskvy?

Všechno proběhlo v pořádku, bez jakýchkoliv problémů. S některými spoluhráči jsme dostali k dispozici klubové letadlo. Přistáli jsme v Německu a já se odtamtud přesunul do České republiky.

Lidovky.cz: V řadě českých klubů došlo ke snížení platů, liga by mohla být obnovena na konci května. Jak to vypadá v Rusku?

Nám se také snižovaly platy, ale zatím jen na měsíc. Momentálně čekáme, jak se to celé vyvine, kluby poté budou dál reagovat. Obchody se v Rusku zavíraly až na přelomu března a dubna, takže počítám s tím, že oproti zbytku Evropy bude situace zhruba o dva nebo tři týdny opožděná. Čtvrtého května jsme se měli hlásit na tréninku, ale nakonec to vypadá, že se společně s ostatními cizinci jedenáctého května potkáme v Německu, kam pro nás vedení pošle letadlo. Začít trénovat bychom měli patnáctého května.

Lidovky.cz: Jak se vám vůbec líbí život v Moskvě?

Po příjezdu do Ruska jsem tu pochopitelně nikoho neznal. Během týdne jsem měl po trénincích spoustu volného času, takže jsem se snažil si město projít a poznat ho. Moskva je plná krásných míst, ale zároveň obrovská. Proto určitě netvrdím, že bych se vyznal úplně všude, ale v centru i místech, kudy jezdím na stadion, už se orientuji dobře.

Lidovky.cz: Je naopak něco, co vás nemile překvapilo? O Rusech se říká, že jsou zahledění do sebe a o ostatní se moc nezajímají …

Záleží, na jaký typ lidí narazíte. Já do kontaktu s někým, kdo by byl vyloženě nepříjemný, nepřišel. Musím říct, že v Moskvě si všichni lidé sportovců, ať už se jedná o fotbalisty nebo hokejisty, hodně váží a chovají se k nim příjemně.

Lidovky.cz: Jak jste zapadl do kabiny? S kým trávíte nejvíce času?

Kabina mě přijala skvěle. Ve Spartaku je hodně mladý tým, se spoluhráči proto máme podobné zájmy a díky tomu jsme si bližší. Od začátku se nejvíc bavím s ostatními cizinci, mluvíme spolu anglicky, ale i někteří ruští hráči angličtině alespoň trochu rozumí.

Lidovky.cz: Jak jste na tom s ruštinou?

Už jsem toho stihl pochytit celkem dost. Co se týče fotbalových záležitostí, rozumím téměř všemu. Máme německého trenéra, ale když nám třeba udělují pokyny ruští kondiční trenéři, zhruba z devadesáti procent už vím, co se po mně chce. Zároveň máme k dispozici překladatele, který nám komunikaci usnadňuje.

Fanoušci Spartaku Moskva

Lidovky.cz: Předpokládám, že co se týče zázemí, nelze Spartak se Slavií srovnávat.

Ano, zázemí je opravdu na vysoké úrovni. Je to dané velikostí samotného klubu a hlavně i finančním rozpočtem, který je v porovnání s českými kluby daleko větší. Stadion Spartaku byl postaven teprve nedávno (otevřen v roce 2014 - pozn. red.), všechno, ať už kabiny nebo tréninkové centrum, je moderní. Celkově jsou tu lepší podmínky, trenéři také hodně dbají na individuální přípravu.

Lidovky.cz: Spousta lidí tvrdila, že přestup do Spartaku pro vás není krokem vpřed. Jak byste ruskou soutěž porovnal s tou českou?

Určitě je mezi nimi rozdíl, ruská liga je kvalitnější. Na druhou stranu se nejedná o takový skok, jako kdybych přestoupil do Německa nebo Anglie. Podle mě jsem učinil správné rozhodnutí, přesně takový mezistupeň jsem hledal. Chci se postupně adaptovat na fotbal na vyšší úrovni, což se mi zatím daří. Když hrajete za Slavii, Spartu nebo Plzeň, během sezony se těšíte jen na souboje s ostatními velkými kluby. V Rusku nás každý týden čeká velký a těžký zápas, tlak na fotbalisty je vyšší. Směrem do budoucna na přestupu do Spartaku určitě vydělám.

Lidovky.cz: V říjnu došlo ve Spartaku ke změně trenéra. Olega Konovova, který vás přivedl, nahradil teprve čtyřiatřicetiletý Domenico Tedesco. Jak byste ho charakterizoval?

Trenér Tedesco se sice narodil v Itálii, ale je to Němec. Má s sebou i německé spolupracovníky, kteří tvoří většinu realizačního týmu. I přes svůj mladý věk si v kabině od začátku získal respekt. Zkušenosti z velkého klubu také má, předtím vedl Schalke. Pod jeho vedením jsme začali praktikovat jiný styl hry, zatím nám to sedí. Od zimní přípravy až do chvíle, kdy byla liga přerušena, jsme prohráli jen jedno utkání (0:1 s Krasnodarem - pozn. red.). O to víc mě mrzí, že se momentálně nehraje. Začínali jsme se zvedat a tahle pauza nás přibrzdila.

Lidovky.cz: V ligové tabulce držíte až sedmé místo, na pozice zajišťující evropské poháry ztrácíte osm bodů. Asi převládá spíše nespokojenost, že?

Ano. Fanoušci i lidé z vedení určitě chtějí, abychom se pohybovali na vyšších příčkách. Spartak je jedním z největších fotbalových klubů v Rusku, možná tím úplně největším. Zároveň si ale všichni uvědomují, že máme hodně mladý tým. Věkový průměr kádru se pohybuje okolo třiadvaceti let. Jsem rád, že vedení přivedlo opravdu mladého trenéra a že nám i nadále důvěřuje, i když výsledky nejsou ideální.

Lidovky.cz: Zatím jste nezaznamenal gól ani asistenci, ale pravidelně nastupujete v základní sestavě. To je asi hlavní, ne?

Oproti Slavii hraji na trochu jinou pozici. Trenér mě staví na pozici defenzivního, štítového záložníka. Chce po mně, abych především kryl svůj prostor, protože hrajeme jen na tři obránce. Góly se ode mě tedy tolik neočekávají, spíše se mám soustředit na defenzivní úkoly. Určitě si ale uvědomuji, že produktivita je mou slabinou a měl bych na ní zapracovat.

Lidovky.cz: Slavia si na jaře si trochu zkomplikovala cestu za titulem, ale pořád má poměrně velký náskok. Sledujete její zápasy?

Ano, sleduji. Také ve Slavii došlo k poměrně velké obměně kádru. Když třeba porovnám ten současný s tím, který před rokem nastoupil v Evropské lize proti Seville, odešla celá řada hráčů. Přišli noví mladí kluci. Potřebují čas, aby si všechno sedlo. Pokud se česká liga dohraje, tak jsem přesvědčen, že si Slavie první místo pohlídá a získá další titul.

Lidovky.cz: Jednou z opor Slavie byl Tomáš Souček, který odešel do West Hamu. Jste spolu v kontaktu? A jak vidíte jeho budoucnost v Anglii?

Psali jsme si. Jeho zápasy jsem neviděl, sledoval jsem pouze některé sestřihy. Myslím si, že výkonnostně na Premier League určitě má. Je trochu škoda, že ho koupil právě West Ham. Sice je to velký klub z Londýna, který ale zároveň bojuje o záchranu, tlak na hráče se proto ještě zvyšuje. Tomáš s týmem po příchodu pořádně netrénoval a téměř okamžitě naskočil do ostrého zápasu. Nebyla to pro něj jednoduchá situace, ale zvládl to skvěle. Budu mu držet palce.

Tomáš Souček svádí souboj s Robertem Firminem.

Lidovky.cz: Fotbalové mistrovství Evropy bylo přeloženo na příští rok. Reprezentaci dozrává několik talentovaných hráčů, k dispozici mohou být někteří marodi. Může být národní tým v roce 2021 silnější než teď?

Těžko říct, rok je hodně dlouhá doba, může se stát spousta věcí. Ano, někdo se může uzdravit, ale naopak se třeba zraní někdo jiný. Situace v Evropě není lehká, proto zrušení evropského šampionátu považuji za logický krok. Všechny to samozřejmě mrzí, ale nedá se nic dělat. Zároveň se můžeme na EURO ještě lépe nachystat. I proto si myslím, že můj přestup do Spartaku byl správným krokem. Nastoupím k většímu počtu těžších zápasů a budu pořádně připraven.

Lidovky.cz: Hrát budete na Britských ostrovech, což je určitě příjemná lokalita. Na druhou stranu se střetnete s domácí Anglií, s úřadujícími vicemistry světa z Chorvatska a z play-off Ligy národů vzejde další těžký soupeř (Srbsko, Skotsko, Norsko nebo Izrael - pozn. red.). Co na skupinu říkáte?

S losem jsem spokojen, na mistrovství Evropy už si lehkého soupeře nevyberete. Naopak můžeme využít toho, že s Anglií jsme se potkali v kvalifikaci. S balkánskými soupeři z posledních let nějakou zkušenost také máme.

Lidovky.cz: Kdo z nabitého kádru Anglie vás v kvalifikačních utkáních zaujal nejvíce?

Hodně se mi líbí Jadon Sancho z Borussie Dortmund. Je to mladý, drzý hráč, který vyhledává souboje jeden na jednoho a hodně si v nich dovolí. Opravdu není jednoduché ho bránit. Musíme si na něj dávat velký pozor. Ale zrovna v případě Anglie to platí i u všech ostatních hráčů.

Lidovky.cz: Co říkáte formátu, v jakém se bude EURO konat? Nepřijde tím turnaj o ono pověstné kouzlo, kdy se celá fotbalová Evropa sjede do jedné země?

Popravdě nad tím moc nepřemýšlím, stejně s tím nemůžu nic udělat. Hlavně jsem rád, že si zahrajeme na krásných stadionech, znovu se podíváme do Wembley. Třeba se počet pořadatelských zemí kvůli současné situaci sníží. Uvidíme.

Lidovky.cz: Uplynulý rok byl pro vás trochu hektický, ale rozhodně úspěšný. Co máte v plánu dál? Jaké jsou vaše cíle?

Mým dlouhodobým cílem je angažmá v Anglii. Každá nabídka se musí zvážit, ale kdybych měl další tři roky zůstat v Rusku nebo podepsat novou smlouvu, určitě by mi to nevadilo. Ve Spartaku jsem opravdu spokojen. Co se týče krátkodobých cílů, chci si upevnit pozici ve Spartaku i v reprezentaci, dostat se do nominace na EURO. Co přijde dál, to se uvidí.