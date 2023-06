Nejkrásnější fotbalistka světa? Hvězda anglické ligy baví nejen svou pravačkou

Ženský fotbal zažívá boom. Ostatně, finále Ligy mistryň bude v sobotu vůbec poprvé v historii hostit vyprodaný stadion. Na souboj Barcelony s Wolfsburgem v nizozemském Eindhovenu zmizelo všech 34 tisíc lístků.

Může za to zvyšující se kvalita ženského fotbalu, skvělý marketing, kdy přibývá sponzorů i peněz, a rovněž půvab sportovkyň v kopačkách. Pryč jsou doby, kdy fotbalistky běhaly po trávníku v o tři čísla větších neforemných trenkách a hrály si na chlapy - účes nakrátko a po tréninku vyrazit „na jedno.“

Dnes by se leckterá mohla živit modelingem, má sponzorskou smlouvu a početný dav fanoušků na Instagramu. Ideálním příkladem je Alisha Lehmannová, čtyřiadvacetiletá záložnice, jež má na populární sociální síti přes 13 milionů sledujících. Přitom nejlepší fotbalistka světa Alexia Putellasová z Barcelony má „jen“ bezmála 3 miliony.

Plavovláska Alisha totiž sdílí na Instagramu nejen své fotbalové umění, ale i fotky v plavkách. Na odiv dává své sexy křivky, bujnou kštici do půli zad či tetování.

Nutno dodat, že je hlavně skvělou fotbalistkou, o čemž se přesvědčily i české hráčky. V dubnu 2021 nestačily v baráži o postup na Euro právě na Švýcarsko. Češky padly 1:2 po penaltovém rozstřelu. Jednu z penalt proměnila Lehmannová. A postup na šampionát slavily Švýcarky.

Kopat do míče začala malá Alisha ve švýcarské vesničce Tägertschi. Chtěla se vyrovnat starším bratrancům a nakonec je předehnala. Rychlá a šikovná, s tvrdou pravačkou. Na hřišti ji zdobí precizní kopací technika i make-up.

Blýskla se na mistrovství Evropy do 19 let, které hostilo v roce 2018 Švýcarsko, načež zamířila do West Hamu. V týmu „Kladivářek“ se setkala třeba i s českou reprezentantkou Kateřinou Svitkovou.

Pomohla West Hamu do finále FA Cupu, ale potom? Žádná sláva. Zkoušela se restartovat na hostování v Evertonu a od léta 2021 působí v Aston Ville, nyní pátém celku tabulky. Nastupuje pravidelně, ve 22 zápasech posbírala pět gólů. Naposledy se trefila při sobotní výhře na půdě Arsenalu (2:0).

A co víc, je na ni radost pohledět, což ocení zejména pánové. I když vlastně i dámy. Lehmannová přiznává, že je bisexuálka. Randila s Ramonou Bachmannovou, svou spoluhráčkou ze švýcarské reprezentace. Dokonce nastoupily proti sobě. Jedna za West Ham, druhá za Chelsea.

Časem ale dívka s číslem 7 vyměnila brunetku Ramonu za brazilského fotbalistu Aston Villy Douglase Luize. Inu, šanci u ní mají oba „sektory fanoušků“.