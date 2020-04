Alphonso Davies: kluk z uprchlického tábora hvězdou Bayernu Mnichov

Mnichov V Bavorsku roste jeden z nejlepších krajních obránců budoucnosti. Alphonso Davies prožil hodně složité dětství a na cestě k profesionálnímu musel překonat řadu překážek. Všechny je překonal, neustále na sobě pracoval a minulý týden podepsal s Bayernem Mnichov novou smlouvu do roku 2025.

„Alphonso udělal obrovský výkonnostní skok, prodloužení kontraktu si zaslouží. Jsme šťastní, že s naším klubem dlouhodobě spojil svou budoucnost,“ uvedl předseda Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. Úřadující německé šampiony v této sezoně trápí marodka, kvůli zdravotním problémům vypadlo ze hry několik obránců. Davies, který byl zvyklý nastupovat na křídle, tak dostal důvěru na pozici levého beka. A chytl se fantasticky.



„Chvíli to trvalo, ale postupně jsem si na post obránce zvykl. Navíc mám okolo sebe celou řadu zkušených spoluhráčů, kteří mi vždy dokážou pomoct a poradit,“ prohlásil kanadský reprezentant. „Na levém kraji obrany se našel. Především si ale váží toho, že může pravidelně nastupovat za tak skvělý klub. V každém utkání potvrzoval, jak skvělým je fotbalistou. Stále je mu teprve devatenáct. Zatím rozhodně neukázal, čeho všeho je schopen,“ dodal Daviesův agent Nick Househ.

Nelehké začátky

Davies se narodil na začátku listopadu roku 2000 v uprchlickém táboře Buduburam, zhruba padesát kilometrů od ghanského hlavního města Accra. Jeho liberijští rodiče museli, stejně jako dalších 450 000 obyvatel, opustit rodnou zemi kvůli občanské válce. „Tuto část dětství si tolik nepamatuji, ale vím, že s fotbalovým míčem jsem poprvé přišel do kontaktu už v Ghaně,“ zavzpomínal talentovaný hráč v rozhovoru s bývalým anglickým reprezentantem Garym Linekerem.

Krátce poté, co oslavil páté narozeniny, Davies společně se svými rodiči emigroval do Edmontonu. Jeho pozoruhodného talentu si v roce 2015 všimli představitelé Vancouveru Whitecaps. Ve věku čtrnácti let Davies zamířil do mládežnické akademie jednoho ze tří kanadských celků působících v zámořské MLS. Sám, bez rodiny: „Mamka se bála, abych nezačal flákat školu. Ve Vancouveru ale byl fotbal propojen se studiem. Abych mohl trénovat a hrát, musel jsem dosáhnout určitého průměru známek. Bylo o mě dobře postaráno.“

Mezi idoly z televize

Po příchodu do Vancouveru nabrala Daviesova kariéra závratné tempo. Debut za A-tým Whitecaps si odkroutil už v patnácti letech. O dva roky později přijal kanadské občanství a stal se historicky nejmladším hráčem, který nastoupil za národní tým. V roce 2018 byl dokonce vyhlášen nejlepším fotbalistou Kanady: „Byl jsem nadšený, ale zároveň trochu v šoku. Cítil jsem, že všechna dřina, kterou jsem věnoval tréninku, se začíná vyplácet.“

V létě téhož roku začalo okolo Daviese kroužit několik zájemců z Evropy. Přetahovanou nakonec vyhrál Bayern Mnichov, který neváhal zaplatit deset milionů eur, a udělal tak z mladého Kanaďana nejdražšího hráče na trase z MLS do Evropy. „Je to mezník pro náš klub, soutěž i celou zemi. Alphonso je inspirací a příkladem pro všechny kanadské fotbalisty,“ nechal se slyšet spolumajitel Whitecaps Jeff Mallett. Později tento rekord překonal Miguel Almirón, za něhož anglický Newcastle poslal do Atlanty čtyřiadvacet milionů eur.

Bavorský velkoklub nechal Daviese, který svou poslední sezonu v MLS zakončil s bilancí osmi branek a deseti asistencí, ještě na půl roku vyzrát ve Vancouveru. V kabině mezi Robertem Lewandowskim, Manuelem Neuerem a dalšími hvězdami se kanadská hvězdička hlásila až v lednu 2019: „Bylo to neuvěřitelné, ale měl jsem velký respekt. Znal jsem je jen z televize a najednou jsem s nimi mohl trénovat a naživo sledovat jejich fotbalové umění. Když se mi přišel představit Arjen Robben a potřásl mi rukou, nemohl jsem tomu uvěřit.“

Inspirace pro ostatní

Ve své první bundesligové sezoně sbíral Davies minuty na hřišti po troškách. Naopak během dosavadního průběhu ročníku 2019/20 nastoupil k devětadvaceti zápasům. K proniknutí do základní sestavy mu pomohly dvě věci – již zmíněná zranění spoluhráčů a výměna na postu trenéra. Nika Kovače na podzim nahradil Hans-Dieter Flick, dlouholetý asistent Joachima Löwa u německé reprezentace.

„Alphonso je neuvěřitelně dynamický. Díky své rychlosti podporuje ofenzivu, ale zvládá také vybojovat spoustu míčů na obranné polovině. Vede si fantasticky, ale dříme v něm daleko větší potenciál. Bude ještě lepší,“ rozplýval se Flick, který v dubnu prodloužil smlouvu s Bayernem do roku 2023, po osmifinále Ligy mistrů proti Chelsea.

Davies patřil na Stamford Bridge k nejlepším hráčům na place a k jasnému vítězství 3:0 nad oblíbeným týmem svého otce přispěl asistencí na gól Roberta Lewandowského. Na své kořeny nezapomíná ani přes stále rostoucí slávu, po skončení pandemie viru covid-19 plánuje navštívit příbuzné, kteří stále žijí v Ghaně a v Libérii.

Uvědomuje si, že všemožné nástrahy, které si pro něj život nachystal, jej zocelily: „Můj příběh může být inspirací pro ostatní. Jsem hrdý na sebe i svou rodinu.“