ANALÝZA: Trpišovský našel ideální sestavu, jediný otazník zůstává v útoku

Praha Slavia ve 295. derby proti Spartě herně nezklamala, naopak. Svěřenci Jindřicha Trpišovského předvedli na jaře zatím nejlepší výkon, přesto z utkání mohli odejít s prázdnou. Vyprodaný Eden nakonec spasil po centru Jana Bořila střídající Petar Musa, který zachránil v nastaveném čase hlavou remízu 1:1.

Sešívaní proti Spartě působili svěžím dojmem, do derby mohli počítat se zraněnými navrátilci Janem Bořilem, Petrem Ševčíkem a Ladislavem Takácsem.



Svěřence Václava Kotala přestříleli 15:4, potýkali se ale s impotentní koncovkou či výborně chytajícím brankářem Hečou, jenž zvláště při střelách Lukáše Masopusta s Petrem Ševčíkem ukázal, proč je na jaře upřednostňovaný před Florinem Nitou.



„Výkon od nás byl velice dobrý, určitě nejlepší na jaře. Konečně jsme mohli dát dohromady hráče, jak bychom chtěli hrát v základní sestavě. Kdybychom po takovém výkonu měli prohrát, byla by to velká rána. Gól jsme si určitě zasloužili. K výhře nám chyběl větší klid na posledních 25 metrech. Mám radost, že jsme neprohráli derby, pořád je to těžký a velký zápas,“ zhodnotil největší utkání v Česku trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Na Slavii se tlačí Plzeň

Přes všechna pozitiva ale platí, že zimní šestnáctibodový polštář na druhou Plzeň, kterou vzkřísil slovenský trenér Adrian Guľa, se po čtyřech jarních kolech ztenčil na polovinu.

Slavia tak zatím po zimních odchodech Součka, Hušbauera, Škody doplácí na plánované omlazení kádru, jehož hlavní efekt má podle vedení přijít během letních bojů o evropské poháry. V derby se ale zdá sešívaní našli sestavu, jejíž herní projev se minimálně přibližoval tomu podzimnímu.

„Vnímáme to, ale máme furt osm bodů, takže není na místě vůbec žádná panika. Dneska jsme prokázali, že jsme navázali na herní styl z podzimu. Když budeme takhle pokračovat v dalších zápasech, tak se nebudeme mít čeho bát,“ věří Petr Ševčík v konec jarních ztrát.

Obr Takács zárukou pevné obrany?

Po bezduchém výkonu v Uherském Hradišti, kde mohli být za dvě branky od Slovácka ještě rádi, se do obrany vrátil Ladislav Takács, který se postavil vedle Ondřeje Kúdely. Urostlý stoper měl na starosti rychlého Benjamina Tetteha, s nímž sváděl relativně vyrovnané souboje, dvakrát mu ale rychlostně nestačil.

Nejprve mu v 58. minutě ghanský útočník utekl po levém křídle, ke smůle Letenských však Takácse přistrčil a slávistický obránce kolenem srazil gólmana Ondřeje Koláře.

Zleva Ladislav Takács a brankář Ondřej Kolář ze Slavie a Benjamin Tetteh ze Sparty těsně před prvním gólem hostí, který však neplatil

Pavel Franěk na základě rozhodnutí VAR nakonec branku neuznal.



Podruhé už VAR zasahovat nemusel. Tetteh totiž přesprintoval obranu Slavie, míč zasekl Takácsovi a i díky jeho odrazu zavěsil za bezmocného Koláře. Vyjma Hložkovy přízemní střely z prvního poločasu ale už zbytek nájezdů hostí slávistická defenziva relativně s přehledem odrážela.

Zdá se tedy, že návratem Takácse vyřešila Trpišovského družina jeden otazník. Po chybujícím Frydrychovi s Tijanim je 190 cm vysoký chasník pro slávistický tábor vysvobozením.

Je tu ale ještě jeden. Najít odpověď na to, jak neztrácet náskok na druhou Plzeň.

Do začátku by mohl paradoxně pomoct sparťanský rival, který o víkendu Západočechy hostí doma na Letné. Pak už to ale bude Slavii a na nalezení klidu a pohody směrem dopředu, který zatím chybí. Co takhle změna ve volbě prvního útočníka, tedy Musy za Tecla?