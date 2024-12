Anderlecht viní Slavii z rasismu. Zanka slyšel urážky, ukazoval na Chorého

Ti dva se nejdřív pošťuchovali. Dánský reprezentant, který na dresu nosí přezdívku Zanka, pak v přerušené hře přiběhl za řeckým sudím Papapetrem a na dvou zdvižených prstech ukazoval, že se cosi přihodilo. Zároveň se očima i gesty obracel zpátky k Chorému. Běžela 13. minuta.

„Takové věci na trávník rozhodně nepatří. Přemýšleli jsme, že opustíme hřiště, protože Zanka rozhodně nepatří mezi ty, kdo si vymýšlí,“ zlobil se Hubert, v šestatřiceti začínající kouč Anderlechtu.

Do debaty se rychle zapojil i brankář a kapitán Coosemans, který následně chytl spoluhráče okolo ramen a odváděl ho stranou. Uklidnil ho, promluvil s ním, pak hra normálně pokračovala dál.

Z tribuny se na první pohled spíš zdálo, že se slávističtí fotbalisté snaží soupeře, který v tu chvíli už vedl 1:0, postrčit k rychlejší rozehrávce. Ostatně jako celý zápas.

Napadlo by vás, že se může jednat o rasismus?

„Podle informací, které máme, Chorý řekl Zankovi dvakrát ,negře’. Právě tohle měli Zanka i záložník Dendoncker zmiňovat při debatě s rozhodčím,“ tvrdí zpravodaj belgického listu Het Laatste Nieuws, který byl přímo na zápase.

„Matthias slyšel, co slyšel, a my to tak nenecháme. Klobouk dolů před tím, že v zápase zachoval chladnou hlavu. Podle protokolu UEFA podáme stížnost,“ zopakoval hostující kouč Hubert.

Slavia ani její útočník Tomáš Chorý se dosud k celé situaci nevyjádřili.

Anderlecht ještě v noci vydal prohlášení, ve kterém celý incident znovu popsal: „Náš obránce Mathias Zanka Jörgensen byl terčem rasistického útoku ze strany hráče Slavie. Celou věc jsme okamžitě nahlásili rozhodčímu na hřišti a později informovali také delegáta. Silně odsuzujeme takové události a naplno stojíme za naším hráčem.“

Co bude dál?

Před třemi lety Disciplinární komise UEFA našla důkazy pro to, že slávistický obránce Ondřej Kúdela v nechutné odvetě osmifinále Evropské ligy na půdě skotských Rangers rasisticky urazil domácího záložníka Glena Kamaru. Dostal desetizápasový trest, takže přišel i o účast na mistrovství Evropy a další pohárové zápasy.

„Byla chyba za Kamarou vůbec chodit a cokoli mu říkat,“ věděl zpětně Kúdela. Přiznal nesportovní chování, hrubou a vulgární urážku soupeře, ovšem rasismus od prvního dne jednoznačně popíral.

Disciplinárka tehdy přihlédla k výpovědím Kamarových spoluhráčů, kteří rasistickou urážku slyšeli. Stadion byl tenkrát v covidové době prázdný. Kúdela se chtěl očistit u Mezinárodní sportovní arbitráže CAS v Lausanne, ale později své odvolání stáhl. Celá kauza se vlekla jeden rok.

Jaké pokračování bude mít nynější Případ Chorý?