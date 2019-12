Anglie chce jít příkladem. Budeme řešit jen vážné prohřešky, chceme udržet tempo fotbalu, říká vedení ligy

Londýn Vedení anglické Premier League slíbilo vylepšit a zrychlit rozhodování videa při zápasech. Společně s komisí rozhodčích o tom informovalo poté, co přiznala své první chyby během prvního roku jeho využívání.

Videorozhodčí (VAR) dorazil do Premier League v této sezoně, ale navzdory velké debatě o tom, jaký má dopad na plynulost hry, bylo doposud videem přímo ovlivněno 38 situací.

Nejvíce byla v probíhajícím ročníku anglické nejvyšší soutěže zatím „poškozena“ Chelsea, které video třikrát zvrátilo vstřelenou branku, největší spravedlnost z nové technologie naopak může cítit Leicester, Manchester United, Tottenham a Crystal Palace, jimž VAR po opětovném zhlédnutí přehodnotil původní rozhodnutí a uznal dvakrát gól.

V Anglii se snaží o maximální transparentnost a osvětu mezi fanoušky. I proto na většině stadionů (vyjma Anfield a Old Trafford) vidí diváci na velkoplošných obrazovkách průběh rozhodnutí, případně i opakovaný záběr celé situace. A v televizních studiích trpělivě vysvětlují pravidloví experti všechny byť jen náznakem sporné situace.

První branka v historii anglického fotbalu, kterou posvětilo video:

Za hlavní cíl si vedení soutěže vytyčilo urychlení rozhodovacího procesu. Šéf rozhodčích Mike Riley také dodal, že v budoucnu se chystá lepší vysvětlování situace, kterou se konkrétní video zabývá. „Přehodnotíme celý systém a budeme řešit jen jasné a závažné prohřešky. Chceme udržet rychlost a tempo anglického fotbalu,“ zní v prohlášení.

Zatímco v italské nebo německé lize hlavní rozhodčí jde často přezkoumat verdikt k monitoru u hřiště, v Anglii k tomu hlavní rozhodčí i nadále nabádáni nebudou. V Premier League jsou navíc všechny důležité verdikty vyřešené z hlavního sídla v Londýně, kde mají videorozhodčí centrálu. „Zdůraznili jsme, ať to dělají jen v případech, kdy jde o přehlédnutý incident,“ říká Riley.

Jednou z možných variant by mohlo být to, že sudí po vzoru NHL sami vysvětlí své verdikty fanouškům v hledišti, jejich rozhovor s asistenty u videa by ovšem dál nebyl veřejně přístupný. „Řekl bych, že VAR funguje mnohem lépe, než si spousta lidí myslí, ovšem videorozhodčí zatím nejsou dostatečně zkušení, aby rozhodli místo hlavního. On musí mít poslední slovo,“ myslí si Arséne Wenger.

Francouzský manažer Arsene Wenger.

VAR a Premier League 2019/20 Počet zkoumaných situací: 38

Situace, které nakonec

brankou skončily: 10

Odvolané góly: 22

Zpětně nařízené penalty: 6

Zrušené penalty: 2

Opakování pokutového kopu: 3

Neuznaný gól kvůli ofsajdu: 12

Zpětně uznaná branka po chybném ofsajdu: 4

Dodatečně udělená červená k.: 1

Ano, video má za sebou už sice pár nesprávných rozhodnutí, je však jen otázkou času, až se jim díky vývoji nových technologií dokáže chyb definitivně zbavit.

„Celkově jsem byl zastáncem VARu a vždycky jím budu. Je třeba ale u ofsajdu či udělení červené karty vidět na zpětných záběrech jasně chvíli, kde bude vše průkazné. Video se ještě musí vyvíjet, děláme to za pochodu. Chce to trpělivost a respekt,“ vybízí bývalý anglický fotbalista Gary Lineker.

UEFA se na včerejším zasedání v Nyonu dohodla na tom, že videorozhodčího využije i na březnové play off Ligy národů, které určí poslední čtyři účastníky evropského šampionátu 2020. Video chce také využít v evropské kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru. Tento krok ale musí schválit Mezinárodní fotbalová federace FIFA.