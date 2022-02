Pohárové trápení West Hamu, trpaslík z šesté ligy měl senzaci na dosah

Když deset vteřin před uplynutím nastaveného času prodloužení rozhodl hostující Bowen, domácí trenér si hlavu nešťastně schoval do černého nákrčníku. „Taková smůla,“ pomyslel si.

Vždyť jeho tým složený z amatérů a poloprofesionálů byl od vyřazení West Hamu, předního týmu anglické Premier League, doslova pár minut.

Ještě na začátku nastavení základní hrací doby vedl 1:0, jenže inkasoval od Rice. A pak se totéž opakovalo těsně před vypršením prodloužení, po němž by už následovaly pokutové kopy.

Za West Ham nastoupili i dva čeští reprezentanti Alex Král s Tomášem Součkem. Vladimír Coufal seděl mezi náhradníky.

První jmenovaný hrál celý první poločas, který favoritovi hrubě nevyšel. Z dění na hřišti byste v průběhu úvodních pětačtyřiceti minut nepoznali, který tým patří mezi nejlepší v Anglii a který je složený z nadšenců.

Domácí udeřili po standardce a těsné vedení pak zuby nehty drželi takřka po celý zápas, do kterého hostující kouč David Moyes postupně z lavičky posílal i největší opory v čele se záložníkem Součkem.

To pro jiného krajana Krále to bylo po letním příchodu do Anglie teprve třetí utkání v základní sestavě. A že ho trenér stáhl po nepovedené první půli, není dobrý signál.

Problémy proti soupeři z nižší soutěže měla i Chelsea, která zlomila třetiligový Plymouth rovněž v prodloužení.

Během soboty se hraje hned dvanáct duelů anglického FA Cupu, další tři jsou na programu v neděli.

Už v pátek hostil Manchester United druholigový Middlesbrough a po řadě nevyužitých příležitostí a remíze 1:1 vypadl v penaltovém rozstřelu.

I to bylo překvapení, jakkoli v Kidderminsteru, městečku z hrabství Worcestershire na západě země, bylo o den později blízko k mnohem většímu šoku.

Aktuálně třetí tým National League North, která je v pyramidě anglických fotbalových soutěží šestou nejvyšší, se ukázal už v minulém kole vyřazením druholigového Readingu. Novou kapitolu pohárové pohádky však v sobotu nedokončil.

Vítěznou premiéru na lavičce Evertonu má za sebou trenér Frank Lampard, jeho noví svěřenci si doma poradili 4:1 s Brentfordem. V dalším souboji dvou prvoligových celků zvítězil Norwich 1:0 na hřišti Wolverhamptonu. V osmifinále je také Crystal Palace po výhře 2:0 nad účastníkem čtvrté ligy Hartlepoolem a Southampton, který udolal v prodloužení 2:1 druholigové Coventry.

Manchester City, lídr anglické ligy, porazil Fulham 4:1.

Kidderminster Harriers : West Ham United 1:2P (1:0) Góly:

19. Penny Góly:

90+1. Rice

120+1. Bowen Sestavy:

Simpson – Penny, Cameron, Bajrami, Richards – Preston, Carrington – Hemmings, Austin (C), Sterling-James – Morgan-Smith Sestavy:

Areola – Fredericks, Zouma, Diop, Johnson – Král, Noble (C) – Bowen, Vlašić, Jarmolenko – Benrahma Náhradníci:

Emery – Bastable, Foulkes, Lassimore, Lowe, Martin, Montrose, Redmond, White Náhradníci:

Randolph – Alese, Coufal, Cresswell, Dawson, Fornals, Okoflex, Rice, Souček Žluté karty:

72. Cameron Žluté karty:

Rozhodčí: Moss – Perry, Wood Počet diváků: 5327

Chelsea FC Chelsea FC : Plymouth Argyle FC 2:1P (1:1) Góly:

41. Azpilicueta

105+2. Alonso Góly:

8. Gillesphey Sestavy:

Arrizabalaga – Christensen (46. Alonso), Rüdiger, Sarr – Azpilicueta (C) (112. Chalobah), Jorginho, Kovačić (82. Werner), Hudson-Odoi (64. Havertz) – Mount (97. Saúl), Lukaku, Zíjáš Sestavy:

Cooper – Edwards, Wilson, Scarr (C), Gillesphey, Grant (95. Law) – Camara (94. Broom), Houghton, Mayor (78. Randell) – Jephcott (59. Ennis), Garrick (68. Hardie) Náhradníci:

Bettinelli, Sharman-Lowe – Barkley, Kenedy Náhradníci:

Burton – Bolton, Craske, Lewis Žluté karty:

19. Jorginho, 120+1. Havertz Žluté karty:

102. Cooper Rozhodčí: Hooper – Eaton, Davies

Crystal Palace FC : Hartlepool United 2:0 (2:0) Góly:

4. Guéhi

22. Olise Góly:

Sestavy:

Butland – Ward (86. Adaramola), Kelly, Guéhi, Mitchell (71. Clyne) – Gallagher, Milivojević /C/, Schlupp (71. Hughes) – Olise, Mateta (80. Benteke), Eze (71. Édouard) Sestavy:

Killip – Sterry, Liddle /C/ (60. Grey), Byrne, Odusina, Ferguson (90.+6 Fletcher) – Morris, Crawford (82. Holohan), Shelton (60. White), Molyneux – Bogle (90.+6 Cullen) Náhradníci:

Guaita – Andersen, Rak-Sakyi, Ayew Náhradníci:

Boyes – Ogle, Smith, Olomola Žluté karty:

Žluté karty:

90+1. Holohan Rozhodčí: Bankes – Mainwaring, Meredith Počet diváků: 25 456

Huddersfield Town : Barnsley FC 1:0 (1:0) Góly:

19. Holmes Góly:

Sestavy:

Blackman – Pipa (31. Turton), Pearson (C), Sarr, Ruffels – Holmes (84. Lees), Eiting (60. O'Brien), Russell – Thomas, Rhodes (85. Ward), Koroma (60. Sinani) Sestavy:

Walton – Williams, Andersen (C), Halme (46. Helik), Kitching – Palmer (78. Cole), Gomes, Bassi – Marsh (46. D. Benson), Leya (46. Morris), Styles Náhradníci:

Nicholls – Campbell, High, Toffolo Náhradníci:

Collins, Jinadu – J. Benson, Hondermarck, Thompson, Vita Žluté karty:

34. Koroma, 40. Koroma, 50. Turton Žluté karty:

34. Williams, 88. Kitching Rozhodčí: Simpson – Hudson, Leach

Peterborough United : Queens Park Rangers 2:0 (1:0) Góly:

25. Ward

72. Jones Góly:

Sestavy:

Benda – Kent, Edwards, Beevers – Ward (65. Coulson), Fuchs, Norburn, Mumba (90+3. Thompson) – Poku (57. Brown) – Clarke-Harris (46. Szmodics), Marriott (65. Jones). Sestavy:

Marshall – Dunne, Dickie, Sanderson – Odubajo, Johansen (62. Dozzell), Amos (46. Hendrick), Wallace (46. Adomah) – Chair (62. Thomas) – Austin, Dykes. Náhradníci:

Cornell – Grant, Knight, Randall Náhradníci:

Walsh – Ball, Barbet, Kakay Žluté karty:

29. Clark-Harris, 45. Edwards, 63. Fuchs, 83. Jones, 87. Norburn, 90+6. Thompson Žluté karty:

43. Dunne, 90+2. Dozzell Rozhodčí: Webb – Crysell, Hodskinson

Southampton FC : Coventry City FC 2:1P (0:1) Góly:

63. S. Armstrong

112. Walker-Peters Góly:

22. Gyökeres Sestavy:

Caballero – Valery, Lyanco (34. Redmond), Stephens, Small (46. Walker-Peters) – Diallo, Ward-Prowse (C), Walcott (64. Broja), Livramento (90+2. Romeu) – Long, A. Armstrong (46. S. Armstrong) Sestavy:

Moore – Eccles (74. Kane), Clarke-Salter, Rose, Hyam (C), Bidwell (74. Waghorn)– O ́Hare (89. Jones), Hamer (74. Allen), Sheaf, Maatsen (64. Shipley) – Gyökeres Náhradníci:

Lewis – Salisu, Elyounoussi, Adams Náhradníci:

Wilson – McFadzean, Tavares, Howley Žluté karty:

77. Livramento Žluté karty:

41. Eccles, 45+2. Hamer, 58. Sheaf, 104. Kane, 117. Clarke-Salter Rozhodčí: Harrington – Beck, Wilkes

Everton FC : Brentford FC 4:1 (1:0) Góly:

32. Mina

48. Richarlison

62. Holgate

90+1. Townsend Góly:

55. Toney Sestavy:

Pickford – Coleman (C), Keane, Holgate, Godfrey (14. Mina) – Gomes, Allan – Mykolenko (72. Kenny), Gordon (72. Townsend), Gray (88. Iwobi) – Richarlison (88. Tosun) Sestavy:

Raya – Ajer, Jansson (C), Sørensen – Norgaard – Rasmussen (72. Dasilva), Jensen, Janelt (62. Baptiste), Henry (83. Stevens) – Canos (72. Ghoddos), Toney Náhradníci:

Patterson, Tosun, Mina, Iwobi, Begovič (B), Gbamin, Kenny, Branthwaite, Townsend Náhradníci:

Young-Coombes, Oyegoke, Ghoddos, Baptiste, Fernández (B), Stevens, Onyeka, Lössl, Dasilva Žluté karty:

24. Gomes, 67. Gordon Žluté karty:

42. Rasmussen Rozhodčí: Oliver M.

Stoke City : Wigan Athletic 2:0 (1:0) Góly:

14. Maja

62. Brown Góly:

Sestavy:

Bursik – Allen (C), Tymon, Harwood-Bellis – Wilmot, Thompson (60. Clucas), Maja (78. Fletcher), Wright-Phillips (60. Brown), Moore – Campbell (78. Tezgel), Powell (70. Fox). Sestavy:

Jones – Power (C) (46. Darikwa), Watts, Kerr, Bennett – Rea, Bayliss – Edwards, McGrath, Massey – Magennis (63. Humphrys). Náhradníci:

Bonham – Brown, Clucas, Duhaney, Fletcher, Fox, Chester, Smith, Tezgel. Náhradníci:

Amos – Baningime, Darikwa, Humphrys, Lang, Long, McHugh, Sze, Tilt. Žluté karty:

53. Thompson, 60. Wilmot Žluté karty:

45+2. Kerr, 69. Edwards Červené karty:

Červené karty:

74. Edwards Rozhodčí: Eltringham – Gill, Hyde

Manchester City : Fulham FC 4:1 (2:1) Góly:

6. Gündoğan

13. Stones

53. Mahrez

57. Mahrez Góly:

4. Carvalho Sestavy:

Steffen – Walker, Stones, Aké, Cancelo (67. Zinčenko) – De Bruyne (68. Sterling), Fernandinho (C), Gündoğan – Mahrez (78. McAtee), Grealish (77. Delap), Foden (78. Silva) Sestavy:

Gazzaniga – Williams, Adarabioyo, Ream (C), Bryan – Chalobah, Reed (67. Seri) – Wilson (75. Cairney), Carvalho (88. Cavaleiro), Kebano (67. Knockaert) – Mitrović (75. Muniz) Náhradníci:

Ederson – Dias, Sterling, Zinčenko, Laporte, Rodri, Silva, Delap, McAtee Náhradníci:

Rodák – Hector, Cairney, Knockaert, Cavaleiro, Muniz, Seri, Onomah, Mawson Žluté karty:

45+3. Walker Žluté karty:

Rozhodčí: Gillett – Betts, West

Wolverhampton Wanderers : Norwich City 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

45+1. McLean Sestavy:

Ruddy – Kilman, Coady (C), Gomes – Semedo, Dendoncker, Neves, Moutinho, Aït-Nouri – Silva, Podence Sestavy:

McGovern – Byram, Hanley (C), Gibson, Williams – Lees-Melou, Gilmour, McLean – Sargent, Idah, Rašica Náhradníci:

Sá – Campbell, Cundle, Hoever, Chiquinho, Jimenez, Marcal Náhradníci:

Gunn – Aarons, Dowell, Giannoulis, Normann, Płacheta, Pukki, Rowe, Tzolis Žluté karty:

90+4. Neves Žluté karty:

17. Hanley, 30. Melou, 51. McLean, 80. Williams, 81. Normann, 90+4. McGovern Rozhodčí: Coote

Cambridge United : Luton Town FC 0:3 (0:2) Góly:

Góly:

15. Burke

24. Mendes

89. Muskwe Sestavy:

Mitov – Williams, Okedina, Sherring, Dunk – Digby, May (76. Worman) – Knibbs, Hoolahan, Brophy (76. Lankester) – Smith Sestavy:

Steer – Lockyer, Osho, Burke – Kioso, Mendes (86. Campbell), Thorpe (70. Kylton), Muskwe, Potts – Onyedinma, Jerome Náhradníci:

Bennett, Gill, Lankester, McConnell, O ́Neil, Taylor, Tolaj, Worman, Yearn Náhradníci:

Bell, Bree, Campbell, Cornick, Francis-Clarke, Hylton, Isted, McJannet, Neufville Žluté karty:

47. May, 78. Tolaj Žluté karty:

58. Onyedinma