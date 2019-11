Ani Ronaldo, Messi či jiný kanonýr. Nejlepším střelcem Ligy mistrů je zázračný Nor Haaland

PRAHA Na nedávném světovém šampionátu dvacetiletých udivil devíti brankami v jednom utkání. V aktuální sezoně nasázel už 23 gólů. Největší haló pak způsobilo jeho účinkování v Lize mistrů. K hattricku s belgickým Genkem přidal trefy i proti Liverpoolu a Neapoli. Sedm gólů (z toho dva z penalty) z něj dělá lídra tabulky střelců. O kom je řeč? Seznamte se s teprve devatenáctiletým Norem, jehož jméno se nyní učí celý svět. Erling Braut Haaland.

„Je fenomenální. Jednou bude patřit mezi nejlepší útočníky planety,“ řekl o něm před časem jeho spoluhráč Max Wöber. A měl pravdu. Haaland sice patří Salcburku už od zimy, řádit však začal až teď. Pálí mu to ale o to víc. V sedmnácti duelech nasázel Haaland neuvěřitelných třiadvacet branek. Podařilo se mu zkompletovat i čtyři hattricky.

Nezkrotil ho ani Liverpool Ten nejfamóznější si schoval k debutu v Lize mistrů v půlce září proti Genku. Tři střely, tři góly. Z Haalanda se stal třetí nejmladší autor třígólového počinu v historii věhlasné soutěže. Mladší bylo jen tehdy osmnáctileté duo Rául–Rooney. „Tohle je ta nejbláznivější věc, kterou jsem v životě udělal,“ radoval se po zápase. „Má neuvěřitelnou formu,“ chválí ho další parťák z kabiny, Zlatko Junuzovič.

„Slýchával, že dávat góly v Rakousku je moc snadné. Počkejte, až nastoupí proti lepším týmům, říkali lidé. A bum, on dá zase hattrick.“ Navíc nešlo o ojedinělé vystoupení. 194 centimetrů vysoký norský úkaz udeřil znovu, tentokrát na mnohem významnější adrese.

Erling Braut Haaland slaví se svým týmem další branku v LM.

Anfield Road.

Ani obhájce „ušatého poháru“ Haalanda nezkrotil. Mladíci z proslulé akademie prohrávali už o tři branky, góly Hwanga a Minamina však snížili na nejtěsnější rozdíl. A přišla Haalandova chvíle. Skvělý výběr místa, ještě lepší Minaminova přihrávka – a bylo srovnáno. Haaland přidal svou čtvrtou branku v Lize mistrů a šokovaný hlučný stadion zmlknul.

Nakonec tři body ukořistili svěřenci Jürgena Kloppa přece jen pro sebe, ve světě však stále víc rezonovalo, že chlapci z Red Bull Salcburk umí. Své si s Haalandem odbyla i Neapol. Ta dokonce dvakrát a v obou případech se vytáhlý útočník prosadil. V prvním duelu, který se hrál u rakouského mistra, Neapol brala všechny tři body za výhru 2:3. Norský supertalent vstřelil obě branky domácích. Při druhém vzájemném měření ve skupinové fázi Ligy mistrů už byli fotbalisté Salcburku přece jen úspěšnější. Díky sedmé Haalandově brance v Champions League ukořistili na Stadio San Paolo bod za remízu 1:1 a udrželi se ve hře o postup. A její autor jako čtvrtý v historii soutěže skóroval při svých úvodních čtyřech startech.

Salcburk je ideální

Haaland byl v dětství všestranným sportovcem. Dělal také golf, házenou a atletiku, nakonec však u něj zvítězil fotbal. Do Rakouska zamířil v lednu 2019 z norského Molde, kde působil od roku 2017. Zprvu nevypadal jako wonderkid, tedy vycházející hvězda. Rychle se však zapracoval. A pak dřel, dřel a dřel. To už z něj byl čahoun. V šestnácti letech se vytáhl o dvanáct centimetrů, o rok později mu přibylo dalších pět. V Molde pak nabral deset kilo svalové hmoty a pomalu se rýsoval v hráče s potenciálem ofenzivního zabijáka.

Moc prostoru se mu zprvu nedostávalo, a tak zamířil na hostování do druholigového Byrne. Střelecky sice nezářil, ale herně vyrostl. Pomohla mu i přítomnost norské legendy, dnes trenéra Manchesteru United, u kormidla prvního týmu Molde. Ole Gunnar Solskjaer mu věřil a Haaland začal pálit. V první sezoně to sice byly jen čtyři góly, v té druhé si ale připsal už dvanáct zásahů. Kromě Solskjaera dostával cenné rady i od vlastního otce. Alf-Inge totiž v minulosti působil v Premier League v dresech Manchesteru City, Leedsu či Nottinghamu. Proslavil se především jako oběť tvrdého ataku Roye Keana.

Haaland oslavuje branku do sítě Genku.

Když Haaland letos v lednu mířil za pět milionů eur do rakouského Salcburku, leckdo se divil, jakým směrem se takový talent vydává. Zvlášť při úvaze, že o jeho služby měly zájem německý Leverkusen, či dokonce italský Juventus. Haaland, jejž zastupuje známý agent Mino Raiola, měl však jasno. „Zájem Juventusu mi lichotil, ale na takový tým bylo ještě brzo. Salcburk mě chtěl nejvíc a já tušil, že mi bude také nejvíc sedět,“ uvědomoval si, že mu Salcburk poskytne dostatek herního vytížení a pomůže mu vyrůst mezi elitu. A měl pravdu. Na úplném začátku se spíše rozkoukával. V květnu pak docestoval s reprezentačním výběrem do dvaceti let na mistrovství světa do Polska, kde získal ocenění pro nejlepšího střelce. Udivil totiž v duelu s Hondurasem, který Norové vyhráli 12:0. On sám nasázel devět branek, i když v dalších duelech střelecky mlčel.

Zájem ho už unavuje

V nové sezoně už „manchild“, jak se mu přezdívá pro jeho tělesnou zdatnost, pálí i ve věhlasné Champions League. Není divu, že se o něj, a nyní jistě již s opravdovým zájmem, ucházejí velkokluby v čele s Juventusem, Bayernem nebo Realem Madrid. Haalandova cena rychle stoupá a brzy se stane žhavým přestupním zbožím. Sám však uvedl, že ho nebývalý zájem až otravuje.

„Je to zatraceně únavné. Na stupnici od jedné do deseti tak 9,9. Snad mě klub před ním dokáže lépe uchránit.“ Zatím se chce vyrovnat otci a postupně se zlepšovat. „Tvrdě dřu, zůstávám skromný, neberu nic jako samozřejmost.“ A jednou? „Samozřejmě sním o tom, že se stanu nejlepším na světě. Ale tenhle sen sdílím s dalším milionem fotbalistů z celého světa.“

Pokud se mu to povede, nemohli bychom se divit.