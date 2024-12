Brazilec Vinícius Júnior je fotbalistou roku FIFA, trenérům vládne Ancelotti

Vinícius Junior patřil také k favoritům ankety Zlatý míč, kterou ale ovládl španělský záložník Rodri z Manchesteru City. Žádný ze zástupců Realu Madrid, který ovládl minulou sezonu Ligy mistrů, se pak na protest vyhlášení tradiční ankety nezúčastnil.

Čtyřiadvacetiletý rodák ze Sao Goncalo se dočkal až dnes na galavečeru v Dauhá, kde se Real ve středu utká ve finále Interkontinentálního poháru s mexickou Pachucou. Duel se uskuteční symbolicky přesně dva roky po finále MS mezi Argentinou a Francií.

„Když se vám před očima objeví jedenáct vybraných jmen, zpravidla víte, kdo by Fotbalistou roku být neměl,“ zamýšlí se Jan Palička, redaktor iDNES.cz a MF DNES a zároveň český hlas v prestižní anketě.

„Messi už ne, Yamal ještě ne - při vší úctě k jejich umění a originalitě. Valverde a Carvajal ne, Kroos a Wirtz ne, Haaland nebyl na Euru, Mbappého forma kolísala. Najednou zbývali tři: Bellingham, Vinícius a Rodri. Ti tři by zasloužili, vyhrát mohl jeden. Za to, jak zvládl prvních devět měsíců roku, než se zranil, jsem zvolil Rodriho. Nejlepší hráč mistrovství Evropy, šampion anglické ligy. Pan Bezchybný. O tom, jak je výjimečný, svědčí šílená série Manchesteru City, který od konce října prohrál osm zápasů. To by se s Rodrim nikdy nestalo!“ doplňuje.

