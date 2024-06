Barák na odstřel. Potrestal se sám, není mu příjemně, řekl k vyloučení kouč

Pak v součtu jen dvaadvacet minut v prvních dvou zápasech na Euru, i kvůli horečkám před druhým duelem s Gruzií.

A taky extrémní motivace: viděli jste, jak procítěně odzpíval před výkopem hymnu?

Nic z toho pochopitelně nemůže omluvit, co Antonín Barák udělal.

Tak hloupě dvakrát faulovat!

Dvakrát během devíti minut v prvním poločase. Proč, safra?

„V reálu to tak hrozně nevypadalo, ale jestli to pokaždé bylo na žlutou, je to hrozná škoda. Šli jsme do zápasu s nějakou strategií, vyloučení ji silně ovlivnilo,“ komentoval to trenér Ivan Hašek. „Vždycky je nepříjemné, když se jde do deseti takhle brzo,“ doplnil záložník Lukáš Provod.

Co se přesně stalo? Nejdřív zbytečné zatažení za dres, které vlastně nic neřešilo. Když sudí Kovács tahal první žlutou, Barák už byl našňupnutý a vztekal se. Úplně sám se rozhodil - kvůli spravedlivému trestu.

Během dvaceti minut na hřišti předržoval balon, ztrácel, jednou vypustil návrat. A to nejhorší? Ve dvacáté minutě nesmyslně vlétl do souboje se záložníkem Özcanem a dupl mu na kotník, který se nehezky prohnul.

Druhá žlutá, šlus, konec.

Pro Baráka i pro Česko.

Nejdřív se blonďatý záložník vztekal, než mu došlo, že si za všechno může sám.

„Červená to hodně ovlivnila. Už nechám na veřejnosti, jestli byla, nebo ne,“ prohlásil brankář Matěj Kovář. „Tonda do toho určitě nechtěl jít schválně, bylo to z naší strany nechtěné. Můžeme teď možná polemizovat, jestli měla být ta první žlutá. Zápas to ovlivní hodně, když pětasedmdesát minut běháte v deseti, tak to stojí síly.“

Barák se cestou do kabin ještě zastavil u čtvrtého rozhodčího, snad si myslel, že by se na zákrok mohli podívat pánové u videa a vyloučení zvrátit. Jenže to by stejně nešlo: druhé žluté karty se nepřezkoumávají, to platí jen pro červenou bez předchozího napomenutí.

Pak už by se Barák nejraději vyzmizíkoval.

Cestou k šatnám zmuchlal a zahodil tejpovací pásku, svlékl dres, otřel do něj zpocenou tvář a dost možná i slzy.

„Já ho viděl jen v poločase v kabině, měl hlavu dole, v dlaních, byl z toho nešťastný. Sám se potrestal, není mu příjemně, musí se z toho dostat, takové věci se mohou stát. Po zápase jsem ho neviděl, určitě je mu to líto, s tím se nedá už nic dělat,“ dodal Hašek k Barákovi.

Napadlo by vás, že to spoluhráčům takhle pokaňhá zrovna on? Mezi fotbalisty platí za jednoho z nejpřemýšlivějších. Umí se zajímavě rozpovídat, proto také během Eura dvakrát odpovídal novinářům na tiskové konferenci.

Zároveň fanoušky rozděluje.

Jedni láteřili, když mu předchozí kouč Šilhavý tolik nevěřil, často ho nechal mezi náhradníky a dopustil, aby se jejich už tak křehký vztah narušil.

Druzí v něm spíš vidí fotbalistu minulosti: technicky na české poměry parádně vybaveného, ale rychlostně a fyzicky slabšího.

Vlastně trochu překvapilo, když zrovna kolem něj chtěl nový trenér Hašek stavět omlazený tým.

Pravda je, že typ jako Barák se hodí. Umí kopat standardky, zklidnit hru, vymyslet mazanou kolmici, taky zmást soupeře kličkou.

Jenže na Euru z téhle výbavy neukázal absolutně nic. Když dostal životní reprezentační šanci, zahodil ji tak stupidně, že se tomu ani nechce věřit. A je klidně možné, že si to po Šilhavém rozlil i u Haška, pedanta na disciplínu.