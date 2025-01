Kinský už patří Tottenhamu. Slavia inkasuje miliony a přichází o jedničku

Je to přestupová bomba, která se sumou může rovnat těm největším transferům české ligy. A pro Kinského, který ještě před rokem chytal o záchranu v Pardubicích, pořádný skok ve slibně rozjeté kariéře.

V Londýně podepsal smlouvu na šest let, nosit bude číslo 31, stejně jako ve Slavii.

„Splněný sen. Uvědomuji si, že taková šance přichází možná jen jednou za život. Pamatuji si, jak mi táta říkal, abych pořád makal, byl připravený a nenechal si utéct příležitost splnit si své sny,“ prohlásil Kinský krátce po přestupu pro slávistický web.

Jednání zintenzivnila v posledních dnech, podle webu inFotbal.cz měl do Prahy přicestovat sám předseda představenstva Daniel Levy, aby se Slavií vyjednával. Ani Kinský netušil, že bude přestup takhle rychlý.

„Měl jsem jasno, že pokračuji ve Slavii. V pátek ráno jsem byl na tréninku a vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by se něco mělo stát. Večer jsem byl s kamarády v sauně, pak na masáži. Když jsem zapnul telefon, viděl jsem zmeškaný hovor. Zavolal jsem zpátky – a v tu chvíli se dozvěděl, co se děje,“ líčil.

Tottenham měl mladého slávistického gólmana sledovat dlouhodobě a vzhledem k akutní marodce se mu hodí víc než kdy jindy. I proto se vše seběhlo tak najednou.

Do Londýna Kinský nepřichází jako příslib. Naopak. Chytat by měl už ve středu, kdy se Tottenham postaví Liverpoolu v Ligovém poháru. A v bráně už by měl zůstat.

Stane se plnohodnotnou náhradou zraněného italského kolegy Guglielma Vicaria, který si na konci listopadu v utkání s Manchesterem City zlomil kotník. Zápas sice dochytal, absenci ale v Anglii počítají spíš na měsíce.

A tak má Kinský jedinečnou šanci, kterou v podobně velkém klubu jen tak nedostanete. Zároveň je to ale obrovský tlak, který musí povahou jinak klidný mladík zvládnout.

Vyjádření agenta Viktor Kolář ze Sport Invest o přestupu „Povedlo se uskutečnit velký transfer, který je důležitou zprávou pro celý český fotbal. Ten dokázal vychovat fotbalistu, kterého si jako okamžitou a důležitou posilu vytipoval přední tým Premier League. Jednání s Tottenhamem bylo logicky náročné, ale v každém okamžiku také korektní a férové. Spurs sledovali Tondu Kinského od léta, pravidelně ho v akci viděli v Edenu i v rámci slávistických evropských výjezdů. Velmi dobře vědí, jakého hráče, s jakými vlastnostmi a potenciálem si pořizují. Tonda je na tento krok připraven. Je skvěle nastaven v hlavě. V každém dosavadním kroku se posouval o stupeň výše, a přestože Premier League představuje ten nejvyšší možný fotbalový level, především díky nastavení a fungování Slavie přichází Tonda do Londýna po všech stránkách nachystán.“

Čekalo se, že Tottenham novou posilu ohlásí už v sobotu, kdy se hrálo utkání s Newcastlem (1:2). V bráně si zachytala trojka Brandon Austin, ale o Kinském ani slovo.

Ten přichází na řadu až v neděli, kdy ho klub oficiálně představil. V bílém polotriku s modrým límečkem pózoval před logy klubových sponzorů a v rukách třímal žlutý dres. „Dohoda s Kinským uzavřena,“ křičel titulek.

A není divu, že je kolem něj takové nadšení.

Kinský po podzimní části české ligy vévodí brankářským statistikám a s jeho odchodem leckdo počítal. Slavii patřil od léta 2021, na šanci v A-týmu ale čekal až do současné sezony. Předtím hostoval ve Vyškově a poté v Pardubicích, kde si poprvé vyzkoušel první ligu a svými výkony zaujal. Když se ale v létě 2024 vrátil do Slavie, nepočítalo se s tím, že dostane tolik příležitostí.

Po zranění Jindřicha Staňka, tehdejší jedničky, se nabídnuté šance chopil na výbornou. V první čtyřech ligových utkáních nedostal ani gól a výrazně (se 12 čistými konty) se podílel na tom, že má Slavia po podzimní části se sedmi obdrženými brankami nejlepší obranu v soutěži.

Kvalitní výkony předváděl i v Evropě, třeba v utkání play off Ligy mistrů proti Lille, kde v prvním úvodním zápase (0:2) udržel slávistické naděje do odvety. V září ještě chytal za reprezentační jedenadvacítku, ale v říjnu byl poprvé povolán do áčka. Tam však stále na první start čeká.

Přijde teď, když se zařadil mezi další slavné Čechy v Premier League?

Poslední, který zapsal start v soutěži, je jeho kolega z reprezentace Vítězslav Jaroš, jenž dělá trojku v Liverpoolu. Před ním se v Anglii ukázali také Petr Čech, Luděk Mikloško, Pavel Srniček, Jan Stejskal, Radek Černý nebo Jan Laštůvka.

Kinský zároveň naváže na Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem, kteří taktéž ze Slavie zamířili do Londýna. Hrají však za West Ham. Oba celky se mimochodem potkají na začátku května ve 35. kole.