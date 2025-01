Slavia přijde o gólmana. Kinský míří do Anglie, měl by chytat za Tottenham

Informaci, že se má jednat právě s Tottenhamem, jako první přinesl server inFotbal.

Zdroje iDNES.cz potvrzují, že by Kinský skutečně měl zamířit do aktuálně jedenáctého klubu Premier League. Jednání zintenzivnila v posledních dnech, nového brankáře kvůli marodce shánějí také v Leicesteru, ale Tottenham měl mladého slávistického gólmana sledovat dlouhodobě.

Dohodu klubů potvrzuje rovněž novinář Luca Bendoni, severolondýnský klub by měl zaplatit 15 milionů eur, což dělá asi 380 milionů korun. Další peníze navíc Slavia může vydělat na bonusech. Podle Davida Ornsteina z The Athletic je pro Kinského připravená dlouhodobá smlouva až do roku 2030.

Luca Bendoni @LucaBendoni 🚨 Tottenham are on the verge of signing Slavia Prague GK Antonin Kinsky. #THFC https://t.co/BL4LMHLPkV oblíbit odpovědět

Kinský po podzimní části české ligy vévodí brankářským statistikám a s jeho odchodem leckdo počítal. Nakonec se dočkal už v lednu, navíc míří na slavnou adresu.

Tottenham přišel o brankářskou jedničku už na konci listopadu. Italský reprezentant Guglielmo Vicario aktuálně marodí se zlomeným kotníkem, s nímž tehdy dochytal zápas s Manchesterem City (4:0). „Má pořádně tuhý kořínek,“ obdivoval gólmana kouč Ange Postecoglou.

Záhy potvrdil, že absence nebude na pár týdnů, ale spíš měsíců. V pořádku prý po posledním zápase s Wolverhamptonem není ani šestatřicetiletý záskok Fraser Forster, jehož na hřišti museli ošetřovat.

Antonín Kinský Slavia Praha Věk: 21

Výška: 190 cm Sezona 2024/25

Starty v lize: 19

Čistá konta v lize: 12

Inkasované góly v lize: 7

Starty v pohárech: 10

Čistá konta v pohárech: 2

Inkasované góly v pohárech: 11

V bráně si tak v sobotu od 13:30 poprvé zachytá Brandon Austin, pětadvacetiletý odchovanec, který si dospělý fotbal vyzkoušel zatím jen na americké štaci v Orlandu nebo ve druhé dánské lize.

Do budoucna by sice Austin mohl dělat dvojku Vicariovi, ale zkušenosti s velkým fotbalem mu chybějí. I proto se Tottenham se startem přestupového období poohlížel po okamžité náhradě. A patrně ji našel v Kinském.

Ten se v Anglii přidá k aktuální české trojce Liverpoolu Vítězslavu Jarošovi a doplní slavné Čechy jako Petr Čech, Luděk Mikloško, Pavel Srníček, Jan Stejskal, Radek Černý nebo Jan Laštůvka. Zároveň naváže na Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem, kteří taktéž ze Slavie zamířili do Londýna. Hrají však za West Ham.

Když v sobotu dopoledne prosákly informace o odchodu Kinského, stal se mladý gólman okamžitě celosvětově nejvyhledávanějším hráčem na specializovaném webu transfermarkt.com. Předčil tak třeba Omara Marmúše, Cristiana Ronalda či Mohameda Salaha.

Kinský patřil Slavii od léta 2021, na šanci v A-týmu ale čekal až do letošní sezony. Předtím hostoval ve Vyškově a poté v Pardubicích, kde si poprvé vyzkoušel první ligu a svými výkony zaujal. Když se ale v létě 2024 vrátil do Slavie, nepočítalo se s tím, že dostane tolik příležitostí.

Jenže pak si Jindřich Staněk na mistrovství Evropy poranil rameno a z Kinského byla rázem jednička.

A nabídnuté šance se chopil na výbornou. V první čtyřech ligových utkáních nedostal ani gól a výrazně se podílel na tom, že má Slavia po podzimní části se sedmi obdrženými brankami nejlepší obranu v soutěži.

Kvalitní výkony předváděl i v Evropě, třeba v utkání play-off Ligy mistrů proti Lille, kde v prvním úvodním zápase (0:2) udržel slávistické naděje do odvety. V září ještě chytal za reprezentační jedenadvacítku, ale v říjnu byl poprvé povolán do áčka. Tam však stále na první start čeká.

Brankář Antonín Kinský (vlevo) hovoří během tréninku fotbalové reprezentace s trenérem Ivanem Haškem.

Jako gólman v nejlepší lize na světě se ho však pravděpodobně brzy dočká.

Co jeho odchod znamená pro Slavii?

Ta bude spoléhat na Staňkův návrat. Osmadvacetiletý gólman na začátku listopadu avizoval, že by se měl v lednu zapojit do přípravy. Zůstává otázkou, jak rychle se dostane do potřebné formy, ale na startu jara by měl být připraven nastoupit. Další variantou v současném kádru pak je zkušený Aleš Mandous, dřívější jednička.

Sešívaní si zároveň v ostravském Baníku vyhlédli Jakuba Markoviče, na nějž mají předkupní právo.