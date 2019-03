VIDEO: Incident při zápase nesmiřitelných rivalů. Fanda Arsenalu dostal do hlavy pivem

Londýn / Praha Londýnské derby mezi Tottenhamam a Arsenalem bývá vždy mimořádně vypjatou události. Fanoušci se mezi sebou nemají v lásce, často se provokují svými pokřiky a oba kluby slaví výhru nad tím druhým jako výhru v lize. Sobotní utkání nebylo výjimkou.

Příznivci Arsenalu vystupovali na stanici metra Wembley Park Stadium a cestou po schodech pokřikovali z plných plic: „Arsenal, Arsenal!“ V okolí postávají policisté a pořadatelé, aby se při jejich cestě na stadion nic nestalo, ale problém přesto nastal.

Look out for the Arsenal fan getting pinged on the head by a drink #TOTARS pic.twitter.com/TJUaSBtQeR