Aston Villa znemožnila Liverpool sedmi góly. Coufal úspěšně debutoval za West Ham

Londýn Čeští fotbalisté Tomáš Souček a debutující Vladimír Coufal pomohli v anglické lize k výhře West Hamu 3:0 na hřišti dosud stoprocentního Leicesteru. "Kladiváři" zvítězili podruhé za sebou a před reprezentační pauzou se posunuli do středu tabulky. Šokující debakl utrpěl mistrovský Liverpool, který prohrál na hřišti Aston Villy 2:7. Hattrick zaznamenal Ollie Watkins, dva góly a tři asistence si připsal Jack Grealish. V šlágru 4. kola Tottenham deklasoval 6:1 domácí Manchester United.

Anglická fotbalová liga - 4. kolo: Leicester - West Ham United 0:3 (14. Antonio, 34. Fornals, 83. Bowen), Southampton - West Bromwich 2:0 (41. Djenepo, 69. Romeu), Arsenal - Sheffield United 2:1 (61. Saka, 64. Pépé - 83. McGoldrick), Wolverhampton - Fulham 1:0 (56. Neto), Manchester United - Tottenham 1:6 (2. Fernandes z pen. - 7. a 37. Son Hung-min, 30. a 79. z pen. Kane, 4. Ndombélé, 51. Aurier), Aston Villa - Liverpool 7:2 (4., 22. a 39. Watkins, 66. a 75. Grealish, 35. McGinn, 55. Barkley - 33. a 60. Salah).



Coufal debutoval jen dva dny po přestupu z pražské Slavie, na tempo Premier League si ale rychle zvykl. Defenziva „Kladivářů“ až do nastaveného času nepustila nejproduktivnější útok soutěže do větší gólové příležitosti.

„Odvedl skvělou práci, byl lepší, než jsem si vzhledem k okolnostem vůbec dokázal představit. Měl s námi pouze dva tréninky. Neměl mnoho času poznat spoluhráče a vstřebat naše pokyny, ale předvedl skvělý cit pro hru i velké zkušenosti,“ citoval klubový web asistenta Alana Irvinea, který znovu zastoupil na lavičce hlavního kouče Davida Moyese.

Londýnský celek rozhodl dvěma trefami v prvním poločase. Nejprve se ve 14. minutě hlavou prosadil Michail Antonio a ve 34. minutě přidal druhý zásah Pablo Fornals.

V 83. minutě definitivně pojistil výhru hostů po rychlém brejku Jarrod Bowen. V závěru utkání dostal Coufal, který nastoupil na pravém kraji pětičlenné obrany, žlutou kartu za potažení Harveyho Barnese.

Liverpool nastoupil bez zraněného brankáře Alissona, který může po srážce na tréninku chybět podle trenéra Jürgena Kloppa až tři týdny. Jeho náhradník Adrián se hned podepsal špatnou rozehrávkou pod úvodní Watkinsův gól, během večera si ale vybral i porci smůly, protože třikrát inkasoval po tečovaných střelách.

Watkins završil gólem na 4:1 hattrick ještě před pauzou a stal se prvním hráčem po deseti letech, komu se takový kousek proti „Reds“ v Premier League povedl. Po změně stran se dvakrát trefil kapitán Grealish a gól přidala i čerstvá posila z Chelsea Ross Barkley. Za Liverpool, který inkasoval v lize sedm branek poprvé od roku 1963, dvakrát skóroval Muhammad Salah.



Manchester šel do vedení už ve druhé minutě po přesné penaltě Bruna Fernandese, od té doby už ale stříleli góly jen hosté. Nejprve využil obrovských zmatků v obraně „Rudých ďáblů“ Tanguy Ndombélé a už v osmé minutě dokonal obrat po přihrávce Harryho Kanea Son Hung-min. Anglický kanonýr si připsal šestou asistenci v sezoně a vede ligovou statistiku.

United ke všemu hráli od 28. minuty bez Anthonyho Martiala, který byl vyloučen za oplácení Eriku Lamelovi. Vzápětí si navíc prohodili role Son Hung-min se zakončujícím Kanem a sám korejský útočník o chvíli později upravil na poločasový stav 4:1.

United poprvé od založení Premier League a po 1079 odehraných zápasech v soutěži inkasovali čtyři branky do poločasu. Na Old Trafford obdrželi „Rudí ďáblové“ čtyři góly v ligovém utkání naposledy v roce 1957 právě od Tottenhamu. A tentokrát to nebylo ještě všechno. Po změně stran přidali další trefy Serge Aurier a z penalty Kane. Kouč José Mourinho poprvé dovedl Tottenham k vítězství nad Manchesterem United, který dřív trénoval.

První branku v sezoně vstřelil Sheffield, na bodový zisk to ale znovu nestačilo. Trefa Davida McGoldricka v závěru už jen zmírnila porážku 1:2 na stadionu Arsenalu. „Kanonýři“ si vytvořili náskok „slepenými“ góly v 61. a 64. minutě, asistence Hectora Bellerína využili Bukayo Saka a Nicolas Pépé.

Mikel Arteta získal od nástupu na lavičku Arsenalu se svým týmem v domácích zápasech 29 bodů, pouze mistrovský Liverpool má od prosince lepší bilanci (34). Sheffield prohrál sedmý ligový duel v řadě teprve podruhé v klubové historii.