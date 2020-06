Až sedm let bez fotbalu. Byly rozdány tresty za sázkařskou aféru z roku 2013

Praha Je to tečka za první sázkařskou aférou v českém fotbale, který vypukla v září 2013 převážně v nižších soutěžích. Etická komise fotbalové asociace zastavila třem hráčům činnost od jednoho do sedmi let. Ostatní usvědčení už aktivně fotbal nehrají.

Jde o sázkařskou kauzu, která se týkala ovlivněných utkání někdejší juniorské ligy, druhé ligy a poháru v letech 2012 až 2013. Za gesto solidarity pořádný trest? Ne. V Německu se disciplinární komise „rebely“ zabývat nebude Policie tenkrát pozatýkala přes deset hráčů, které podezírala ze sázení a ovlivňování vlastních zápasů. V čele organizované skupiny stál člověk z Asie, který přes zprostředkovatele na Slovensku ovlivňoval i české fotbalisty. Disciplinární komise zahájila řízení už v roce 2013. Nemohla však rozhodnout dřív, než padne pravomocný rozsudek u soudu, což se stalo koncem loňského roku. Kauzu projednával okresní soud ve Strakonicích, a v odvolacím řízení krajský soud v Českých Budějovicích. Zúčastněné osoby si odnesly trest podmíněného odnětí svobody s odkladem a peněžitou pokutu. „Na základě soudem zjištěného skutkového stavu byly hráčům uloženy tresty zákazu závodní činnosti. Petr Hlaváček byl potrestán disciplinárním trestem zákazu závodní činnosti na jeden rok, Ondřej Bíro zákazem závodní činnosti na tři roky a Lukáš Křeček zákazem závodní činnosti na sedm let. Etická komise vyšla ze soudem zjištěného skutkového stav,“ oznámila ve středu fotbalová asociace. Na fotbalové půdě případ od disciplinární komise, která přešla pod nově vzniklou Ligovou fotbalovou asociaci (LFA), převzala etická komise. Vést disciplinární řízení bylo možné pouze se členy asociace. Ne s těmi (Jan Kosak, Michal Halama a Jan Halama), kteří během soudního procesu členství ve FAČR ukončili. V případě obnovení členství těchto osob bude etická komise v disciplinárním řízení pokračovat. Zvláštní je osud aktivního hráče Davida Jablonského, který je registrovaný v polské asociaci. Jeho případ byl tak předán Disciplinární komisi Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Turbo Timo. Schickův parťák Werner přebírá nabídky velkoklubů. Proč má navrch Liverpool? „Rozumím, že řízení může někomu připadat dlouhé. Částečnou vinu na tom nese nepřízeň okolností způsobených pandemií, ale i fakt, že rozhodovat o takto závažných přečinech a tím pádem i vysokých trestech nelze brát na lehkou váhu,“ poznamenal generální sekretář fotbalové asociace Jan Pauly. „Asociace postupuje zodpovědně a pokračujeme v aktivní spolupráci s našimi zahraničními partnery, kteří se na rozkrývání podobných situací zabývají. Chce se mi věřit, že do budoucna nalezneme třeba i novou společnou platformu pro ještě užší spolupráci s orgány činnými v trestním řízení,“ doplnil Pauly. Od vypuknutí první aféry z roku 2013 se objevilo několik dalších případů podezřelých sázek. Naposled před dvěma týdny v souvislosti s přípravnými utkáními.