Jak o Katar. Slováci či Maďaři místo Rusů, Polsko bez boje, nebo miniturnaj?

O šampionát mělo v březnu dodatečně bojovat dvanáct reprezentací rozdělených do tří skupin.

Na závěrečný turnaj, který od poloviny listopadu letošního roku hostí Katar, postoupí jen vítěz každé z nich.

Osmi týmů se vyloučení Ruska, o kterém v neděli rozhodlo vedení světového fotbalu, netýká. Dotkne se však větve s českým národním mužstvem.

Listopadový los poslal Čechy proti Švédsku na jeho stadionu, termín je čtvrtek 24. března.

Druhou dvojicí ve skupině B bylo Rusko - Polsko. Vítězové by se utkali o pět dní později ve finále v Rusku, nebo v Polsku. Poražení by hráli proti sobě jen přípravu. Jenže tenhle scénář je narušen.

Český fotbal se obrátil na FIFA s dotazem, co vyloučení Rusů pro skupinu B znamená.

„Soustředíme na to, že 24. března hrajeme ve Švédsku. A jaký bude osud druhé dvojice, to jsem přesvědčený, že odpověď dostaneme velmi rychle,“ poznamenal předseda české fotbalové asociace (FAČR) Petr Fousek.

Ve hře mohou být tři možnosti.

1. varianta Polsko do finále bez boje

Už žádný další administrativní zásah. Polsko nemá s kým hrát, postoupí bez boje do finále a počká si na soupeře, který vzejde z utkání ve Stockholmu. A zůstalo by mu i domácí prostředí, přesně jak určil los.

Polsko by mělo ještě jednu výhodu: mělo by spoustu času na přípravu a ušetřilo síly.

„Parametr, aby měli všichni stejné podmínky, má pochopitelně svou logiku. Ale možnost, že Polsko postoupí bez boje a nebude hrát první duel, je pořád velmi pravděpodobná,“ říká Fousek.

2. varianta Za Rusko náhrada, ale jaká?

Jednoduché, spravedlivé. Vyloučené Rusy nahradí jiný tým, který se v semifinále utká s Polskem.

Nabízejí se dvě možnosti: pozici Ruska by dostalo Slovensko, nebo Maďarsko.

Slovensko proto, že v kvalifikaci o mistrovství světa skončilo ve skupině za Ruskem na třetím místě. Přímo postoupilo Chorvatsko.

Slováci doma Rusy porazili 1:0, u nich prohráli 1:2. Pokud by FIFA dala přednost této variantě, Slováci si mohou gratulovat především díky vysoké výhře 6:0 na Maltě. Třetí místo ve skupině uhájili před Slovinci jen díky lepšímu skóre.

Slovenští fotbalisté po šesté brance do sítě Malty. András Schäfer (č. 13) slaví gól Maďarska.

Maďarsko by bylo náhradou z Ligy národů, z níž účast v baráži připadla zatím dvěma šťastlivcům - Rakousku a Česku. Ty byly nejvýš v pořadí z týmů, které si postup na šampionát či do baráže nezajistily z kvalifikace.

Maďaři vyhráli svou skupinu Ligy národů shodou okolností před Ruskem, takže i oni by měli na baráž „morální právo“.

Dopředu bylo známo, že do Kataru postoupí z evropské části kvalifikace vítězové deseti skupin a týmy z druhých míst půjdou do baráže. V ní je doplní dva nejlepší z Ligy národů, kteří si nezajistí přímý postup ani baráž z druhé příčky.

Pokud by se FIFA rozhodla pro tuto variantu, musela by řešit březnový program Slováků, či Maďarů.

Slováci v březnovém termínu mají hrát přípravu v Norsku a ve Finsku. Maďaři zase mají za soupeře Srbsko a Severní Irsko.

3. varianta Miniturnaj. Najde se třetí termín?

Nejmíň pravděpodobná možnost: Česko, Polsko a Švédsko by se utkaly každý s každým, výhodu domácího prostředí by měl tým jednou a jednou by hrál na hřišti soupeře.

Jenže to vyžaduje najít prostor pro třetí utkání, byť by to problém nebyl.

Reprezentační přestávka začne v pondělí 21. března a počítalo se pro ni s dvěma reprezentačními termíny. Ligové soutěže se už zase hrají 2. dubna.

Třetí termín by však přinesl jistou nevýhodu pro jednoho či dva účastníky miniturnaje. Mohlo by se hrát například ve čtvrtek 24. března, v neděli 27. března a ve středu 30. března.

Momentky z utkání mezi Švédskem a Polskem

Tři zápasy během reprezentační přestávky musela mužstva zvládnout už na podzim 2020 v Lize národů, program byl nabitý kvůli předchozímu přerušení soutěží zapříčiněné pandemií koronaviru.

Tým, který by hrál první a třetí utkání, by měl nejvíc času na odpočinek mezi zápasy.

Mužstvo, které by nastoupilo v druhém a třetím zápase, by zase mělo nejvíc času na přípravu.

Papírově nejhůř by na tom byl ten, který by hrál první a hned druhý zápas.