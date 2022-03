Podaří se fotbalistům zlomit prokletí? U zatím jediného postupu přes baráž byl i kouč Šilhavý

Sedmý pokus. Od rozdělení federace bojovali čeští fotbalisté o postup na světový šampionát 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 a 2018.

Alespoň do baráže se probili jen dvakrát (2002 a 2006). Až na mundial pouze jednou, před šestnácti lety do Německa, kde ale po skvělém startu proti Američanům (3:0) přišlo nepříjemné vystřízlivění s Ghanou (0:2) a Itálií (0:2), což znamenalo pro bronzový celek z předchozího Eura konec už ve skupině.

Také tehdy stáli v cestě Seveřané. „Moc dobře si to pamatuji. Bylo to extrémně nervózní, Norové nás kousali, rozhodně jsme je neválcovali, i když jsme měli nabušený tým,“ vrátil se v čase v rozhovoru pro iDNES Premium Jaroslav Šilhavý.

Nyní hlavní kouč národního týmu, tehdy mladý asistent legendárního Karla Brücknera. Ten se tehdy mohl opřít o esa včetně navrátilce, kapitána Pavla Nedvěda.

Šilhavý naopak sčítá absence.

„Nebudu fňukat, že jsme ztratili tolik a tolik hráčů. To je realita. Kluci, kteří jsou tady s námi, jsou dost dobří, aby náš cíl dokázali naplnit. Svoji šanci si vykopali, teď jsou na řadě,“ pokračuje sympaticky muž, který vede národní tým od 18. září 2018.

Pokud uspěje v baráži a tím pádem povede tým také na světovém šampionátu, který se kvůli podnebí v Kataru hraje netradičně až v listopadu a prosinci, bude po Brücknerovi a Dušanu Uhrinovi třetím nejdéle sloužícím trenérem české reprezentace.

Na podobné statistiky ale nyní pochopitelně nemyslí. Nejspíše ani na ty další, zmíněné v úvodu.

Ani Šilhavý totiž nedokázal národní tým provést prokletím jménem kvalifikace o postup na MS, přitom ty evropské Čechům tolik jdou. Třetí baráž si ale současná parta zajistila předloni celkovým triumfem ve své skupině Ligy národů a postupem mezi elitu této souteže, která vznikla v roce 2017. I když současná parta...

Ze sestavy, která v listopadu 2020 porazila 2:0 Slováky, by měli dnes od 20.45 hodin v základu nastoupit Vaclík, Brabec, Matějů, Souček a Jankto.

Pamětníkem posledního duelu se Švédy – přípravy z března 2016 – je z aktuální plánované jedenáctky jen Vaclík.

Obří rotaci v národním týmu potvrzuje fakt, že pokud by měl Šilhavý dnes k dispozici to nejlepší možné, běhali by po trávníku Friends Arena v Solně téměř jistě Bořil, Coufal, Kúdela, Kalas, Vydra... a kanonýr Schick.

První český útočník, který dokázal v jedné z top pěti evropských lig (Anglie, Německo, Itálie, Španělsko a Francie) nasázet 20 branek. Zraněním navzdory.

Ostatně, této citelné absence jsou si moc dobře vědomi i Švédové. „Zlatan (vykartovaná legenda) nám nebude chybět tolik jako Čechům Schick,“ nechal se slyšet kouč domácích Janne Andersson.

Ten zároveň tvrdil, že favoritem duelu jsou nájezdnící ze srdce Evropy. Šilhavý moc dobře ví, že jde jen o taktická slova.

Vždyť jsou to Švédové, kteří jsou na světovém žebříčku výše (17., Češi 31.), kteří se mohou spolehnout na většinu opor. A kteří zatím ze tří vzájemných duelů dokázali jeden urvat (zbylá dvě měření sil skončila remízou).

Na druhou stranu – zatímco Šilhlavého svěřenci už pět zápasů v řadě neprohráli, momentálně se vezou na vlně tří výher v řadě, Švédové poslední dva duely kvalifikace prohráli. A také proto ještě nekřepčí a nebukují si hotely v malém, leč nesmírně bohatém arabském emirátu.

„Věřím svému týmu. Jsem přesvědčen o tom, že budeme připraveni a uspějeme,“ nebojí se dnešního večera 60letý rodák z Plzně. Pokud na jeho slova dojde, v úterý čeká poslední překážka, v polském Chořově domácí výběr.