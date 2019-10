Trenér Barcelony Valverde byl na tiskové konferenci zavalen kritikou

PRAHA Takhle jste chtěli hrát? Proč jste v některých chvílích tak vypnuli? Jak se vyhnout tomu, aby vás soupeř takhle ostřeloval? Navzdory průběhu zápasu máte tři body... Trenér barcelonských fotbalistů Ernesto Valverde se po utkání na Slavii ocitl pod palbou ostrých otázek. Španělští novináři byli navzdory vítězství na Slavii 2:1 naladěni na kritickou vlnu.

Trénuje jeden z nejofenzivnějších týmů světa, ale na tiskové konferenci v Praze nasadil ostrou defenzivní taktiku. „Je třeba mít na paměti, že Slavia je silný soupeř, který hraje v rychlém tempu,“ začal Valverde první odpověď.

„V úvodu jsme dominovali, ale pak jsme začali ztrácet míče. Soupeř toho využil a dostal se do šancí. Ve druhém poločase ještě přidal plyn, ale nám se naštěstí na vyrovnání podařilo odpovědět druhým gólem. Jinak bychom to měli o hodně těžší.“

Na závěr první odpovědi ještě zopakoval: „Chtěli jsme vyhrát vyšším rozdílem, ale Slavia má rychlý a silný tým.“

VIDEO: Jindřich Trpišovský po zápase Slavia - FC Barcelona Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přesto k němu hned letěl dotaz, zda se utkání odvíjelo podle jeho plánu. „Musíme vidět, že jsou situace, kdy se musíme především bránit. Domácí týmy často hrají s nadšením, riskují a dávají do útoku úplně všechno. A přesně to se dnes stalo. Měli jsme dost šancí na vylepšení výsledku, ale také jsme čelili spoustě centrů a šancí. To musím uznat,“ řekl španělský trenér.



Otázka číslo tři? „Trenére, co uděláte příště pro to, abyste měli zápas pod kontrolou?“

Valverde upřel své drobné pichlavé oči do sálu a trpělivě odpovídal: „Jistě, že chcete vždy od první do devadesáté minuty dominovat, to by bylo ideální. Ale proti vám stojí soupeř, který má zase své plány.“



VIDEO: Tomáš Souček po zápase Slavia - FC Barcelona Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Další reportér poukazoval na velký počet slávistických centrů a střeleckých pokusů. „Podívejte, občas ve fotbale soupeř ostřeluje vaši bránu, dává centry a góly. Občas při utkání trpíte, ale i s tím se musíte vyrovnat,“ zněla odpověď.



Pak ještě Valverde musel vysvětlovat, proč Barcelona neudržela vysoké tempo ze začátku zápasu nebo co říká tomu, že „navzdory průběhu“ zápasu uhrál na Slavii tři body.

Obrannou strategii postavil na opakované chvále domácího týmu. „Šli do rizika a hráli skvěle. Zápas měl rychlé tempo a věděli jsme, že ho Slavia v závěru ještě vystupňuje. Proto jsme v závěru posílili střed hřiště čerstvými hráči. Bylo pro nás důležité, abychom tady uhráli tři body. To se povedlo, vedeme skupinu a čekají nás domácí zápasy, ve kterých to budeme chtít potvrdit.“