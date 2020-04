Běhat bez míče není vůbec příjemné, snad nám tato situace pomůže, říká nový trenér Příbrami Horváth

Příbram Trenér Pavel Horváth převzal fotbalisty Příbrami 11. března a s novým týmem stihl jen dva tréninky, než český fotbal ochromila pandemie koronaviru. Bývalý plzeňský kapitán se po částečném uvolnění omezení těší zpět na hřiště a věří, že při přípravě v malých skupinách bude mít čas lépe poznat hráče.

„Běhat dennodenně nějaké dávky bez kolektivu a bez míče není vůbec příjemné. Takže myslím, že se těší všichni. A nejvíc asi hráči. Měli jsme v Příbrami dva společné tréninky na hřišti. Samozřejmě, že pro mě to nebylo ideální, ale doufám, že paradoxně nám tahle situace pomůže, byť na začátku tréninky budou hodně specifické. Ale zase budu mít nějaký čas kluky poznat,“ řekl Horváth v rozhovoru s ČTK.

Od poloviny března, kdy byla první liga přerušena kvůli koronaviru, hráči směli trénovat jen individuálně. Vláda ale uvolnila omezení pro profesionální fotbalisty, kteří se tak od pondělí budou moci připravovat ve skupinách po osmi za zvýšených hygienických podmínek.

„V plzeňské juniorce jsem měl i takové tréninky, kdy nás třeba osm bylo. Můžete se zase daleko víc soustředit jednotlivě na hráče, než když jich máte přes dvacet. Všechno zlé je pro něco dobré, ale my budeme určitě hledat to dobré. Myslím, že to budeme trošku upravovat za pochodu. To, co půjde a bude fungovat,“ uvedl Horváth.

Věří, že navzdory přísným omezením a nařízením budou improvizované tréninky pro hráče posledního mužstva tabulky zajímavé a přínosné. „Jednou z věcí je, že tam nemá být žádný kontakt a musíte držet minimálně dvoumetrový distanc. Je spoustu cvičení na přihrávky nebo na střelbu, která jsou bezkontaktní. Takže od toho se to bude odvíjet,“ konstatoval Horváth.



„Nikdo teď neví, jak budeme trénovat, pokud by ta situace trvala 14 dní, tři týdny nebo měsíc. Tréninky se dají upravovat a myslím, že vymyslíme ještě spoustu dalších cvičení, i když budou trošku podobná těm už vymyšleným. Musíme pamatovat na pravidla, která je třeba dodržovat,“ doplnil čtyřiačtyřicetiletý kouč.

Doufá, že nejvyšší soutěž by se mohla bez diváků znovu rozjet dřív než 8. června, jak stanovila vláda. „Všichni jsme teď rádi, že se vůbec na hřiště dostaneme. Já jsem vždycky optimista, takže jsem zaslechl i to, že pokud půjde všechno dobře, mohl by se zkracovat čas tréninků ve skupinách. Ale bude záležet, jak se ta nemoc bude vyvíjet. Souhlasím s tím, že nejdůležitější je zdraví, takže zbytečně nezmatkovat a nedělat předčasné závěry,“ prohlásil Horváth.

Podle něj bude nejen pro příbramské fotbalisty náročné dohrát sezonu v předpokládaném tempu dvou zápasů týdně. „Ta pauza byla pro všechny nepříjemná a nečekaná. Myslím, že bude velký problém v rozehranosti kluků. Můžeme si nasimulovat nějaké herní situace, ale zápasová praxe je opravdu jiná,“ upozornil někdejší reprezentační záložník.

„Samozřejmě jsem zažil pohárové týdny, kdy odehrajete hodně zápasů, ale pak máte i týden do dalšího utkání a nějaký čas na regeneraci. Ale takové tempo, že bych hrál dva měsíce v kuse dva zápasy v týdnu, jsem nezažil ani já. Nedokážu posoudit, co jsou hráči schopni zvládnout a co ne,“ dodal Horváth.