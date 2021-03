Belgičan Tielemans varuje před Čechy: Znám hráče ze Slavie a Součka s Coufalem, jsou dobře organizovaní

Lovaň Zatímco před více než měsícem fotbalový záložník Youri Tielemans nastoupil s Leicesterem v Edenu proti pražské Slavii v úvodním duelu vyřazovací fáze Evropské ligy, v sobotu se na stejném místě představí s Belgií proti Česku v kvalifikačním utkání o postup na mistrovství světa 2022. Z české reprezentace považuje za nebezpečného Tomáše Součka, „Rudí ďáblové“ ale podle něj musejí věnovat pozornost i jeho spoluhráčům.

„Znám hráče ze Slavie a (Vladimíra) Coufala se Součkem z Premier League. Jsou dobře organizovaní, hrají ofenzivně a hodně běhají. Nebude to jednodušší než s Walesem,“ řekl na tiskové konferenci Tielemans, jehož Leicester se Slavií vypadl.



Belgie úvodní kvalifikační zápas nad Walesem vyhrála 3:1, zatímco Češi si i díky Součkovu premiérovému hattricku v národním týmu poradili s Estonskem 6:2. Skupinu E doplňuje Bělorusko.

„Mám nějaké tipy ohledně Součka, ale nebudu je zveřejňovat. Hodně se pohybuje ve vápně, tvrdě pracuje a je nebezpečný,“ vyjmenoval Tielemans kvality opory West Hamu. „Musíme ale věnovat pozornost i ostatním hráčům,“ uvedl třiadvacetiletý odchovanec Anderlechtu Brusel.

Belgičané přiletí do Prahy až dnes večer a na hřiště v Edenu poprvé vyběhnou až v den zápasu. Tielemans to za problém nepovažuje. „Nedávno jsem to v Praze zažil i s Leicesterem a není v tom rozdíl. Děje se to tak i v Premier League,“ prohlásil bývalý hráč Monaka.

V reprezentaci si užívá spolupráci s Kevinem de Bruynem z Manchesteru City. „Kevin je jedním z nejlepších záložníků na světě. Je radost s ním hrát,“ konstatoval držitel bronzu ze světového šampionátu 2018.