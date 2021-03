Belgický kouč ocenil Čechy: Donutili nás bránit, určitě mohou postoupit

Praha Své hráče pochválil za to, že se dokázali vrátit do zápasu. Vyzdvihl výkon náhradníka Foketa. Ale jinak Roberto Martínez, trenér fotbalistů Belgie, víc ocenil soupeře. „Češi ukázali, že mají moderní tým. Dobře se na ně dívá,“ uznal po remíze 1:1, kterou Belgičané coby favorité kvalifikace o světový šampionát musí brát jako ztrátu.

„Hráli jsme proti silnému týmu s velkou energií,“ líčil Španěl Martínez plynulou angličtinou. „Dobře nás presovali, my sami jsme nedokázali napadat tak vysoko, nepředvedli jsme to, na co máme. Nedominovali jsme, na konci jsme se museli bránit.“

V čem byl pod Martíneze hlavní problém?

„Hodně jsme ztráceli, schovávali se, nebyli jsme to my. Chtěli jsme se ukázat jinak, tohle nebyla naše obvyklá hra,“ zopakoval několikrát, než aspoň částečně vlastní hráče pochválil: „Aspoň, že jsme dobře bránili, hlavně ve vápně. Když nehrajete dobře, je důležité aspoň rychle přepínat, což se nám celkem dařilo.“



Belgičané, první tým světového žebříčku, začali kvalifikaci vítězstvím nad Walesem. Proti Česku doufali v další tři body, ale po utkání se shodli, že narazili na silnějšího soupeře.

„Češi byli vážně kvalitní,“ uznal stoper Jason Denayer. „Nepřekvapili nás, trenér nám ukazoval na videu, jak hrají. Během zápasu to potvrdili.“

V pochvalách pokračoval kouč Martínez. Třeba když dostal otázku, jestli Češi mohou postoupit na mistrovství světa.



„Samozřejmě, že mohou! Víme, že hrají dynamicky, mají výborné standardky, snažili jsme se na to reagovat,“ líčil. „Mrzí mě inkasovaný gól, ale viděli jsme, že Češi mají moderní tým a dobře se na ně dívá. Už proti Estonsku hráli skvěle, šest gólů venku je vždycky ohromující výkon, bez ohledu na soupeře. I dneska si zaslouží velký respekt za to, co předvedli.“



Belgičané proto - i vzhledem k průběhu zápasu - bod brali.

„Jsem rád, že jsme se nesmířili s porážkou,“ ocenil Martínez. „Tenhle zápas nám dal hodně informací, jsem rád, že dva měsíce před Eurem jsme absolvovali tak těžký test.“