Belgie - Česko 0:2, mladíci zaskočili favorita, na Euro mají blíž

Svěřenci trenéra Jana Suchopárka skórovali v Lovani v obou poločasech. V 34. minutě se prosadil se štěstím Adam Karabec, kterého trefil domácí brankář při odkopu. Pojistku přidal střídající Daniel Fila po dvou minutách na hřišti v 80. minutě.

„Výsledek je nad očekávání, to si musíme přiznat. Bylo vidět, že soupeř má nadstandardní kvalitu. Jeho individuální kvalita je vynikající. Naši hráči ale odvedli skvělý výkon v defenzivě a hrozili jsme i v ofenzivě. Byť oba góly jsme dali trochu se štěstím,“ řekl Suchopárek na online tiskové konferenci.

První poločas nabídl minimum šancí. Jako první zahrozili v 26. minutě domácí, když Stassin obdržel v pokutovém území přihrávku, vyslal přízemní střelu a brankář Horníček s obtížemi vytáhl míč na roh.

Belgie U21 – Česko U21 Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Češi se značným štěstím ve 34. minutě skórovali. Gólman Lammens trefil při odkopu ve vápně Karabce, od něhož se míč odrazil přímo do branky.

„Určitě to byl šťastný gól, ale vyplynul z našeho presinku. Gólman zkazil rozehrávku. Viděl jsem, že to chce hrát z první na druhou stranu, tak jsem si říkal, že by to nemusel úplně trefit. Naštěstí pro nás to netrefil dobře a já jsem tam byl. Instinktivně jsem zvedl nohu, ale trefil mě. Byl jsem moc rád, že to tam zapadlo,“ prohlásil Karabec.

Zkraje druhého poločasu málem hosté opět udeřili, tentokrát se od nich ale štěstí odvrátilo. Sejk střelou z otočky trefil stopera Van Den Bosche a míč šel do Lammensova protipohybu, zastavila ho však tyč.

Domácí se ocitli blízko vyrovnání po hodině hry, jenže Stassin napálil z šestnáctky boční síť. Čeští mladíci přidali kýženou pojistku v 80. minutě. Míč po rohovém kopu propadl na hranici malého vápna k Filovi, jenž se pohotově prosadil. Suchopárkův výběr vyhrál potřetí za sebou. Česká jednadvacítka se utkala s Belgií poosmé a popáté zvítězila.

„Odvedli jsme velmi dobrý výkon, soudržný, týmový, na který jsme byli připravení. Výhra nám dodá víc sebevědomí,“ uvedl Suchopárek.

Šampionát bude v příštím roce hostit od 11. do 28. června Slovensko. Známo je 13 z 16 účastníků, poslední tři vzejdou z play off. Čeští mladíci startovali na minulých dvou ME, pokaždé vypadli ve skupině.