Berbr mě neřídí, Hrubeš ke mně neměl úctu, říká Chovanec

PRAHA Před třemi měsíci Romana Hrubeše k práci pro komisi rozhodčích z vlastní iniciativy získal, v úterý její předseda Jozef Chovanec podal k výkonnému výboru žádost o jeho odvolání. „Moje reakce je logická,“ říká Chovanec.

Budí to dojem, že se komise za pomoci výkonného výboru zbavila nepohodlného člena. To Chovanec odmítá.



„Na začátku naší spolupráce v komisi jsem tušil, že by mohly při komunikaci vzniknout problémy. Od přírody jsem optimista a věřil jsem, že se to nestane. Stalo se, byl to jeden z důležitých bodů, proč jsem udělal tohle rozhodnutí,“ řekl Chovanec v rozhovoru s novináři.

Situace byla neúnosná vztahově?

Spíš se jednalo o respekt. Cítil jsem, že Roman Hrubeš ke mně jako k předsedovi nemá respekt, jaký by měl mít. To samé k dalším členům komise. A umocnil to dnešek, kdy měl mít přednášku na semináři delegátů, ale on se bez omluvy nedostavil.

A další důvody?

Já šel do toho boje, přemlouval jsem ho, když on říkal, že nechce s novoukomisí rozhodčích dělat. Přesto jsme se setkali. Jenže se to opakovalo několikrát, je to pro mě zklamání. Taky jsem se dozvěděl, že Roman Hrubeš a Petr Mlsna si stěžovali na práciv komisi, aniž by to oznámili mně. Moje reakce je logická.

Měl jste výhrady k jeho práci?

Je zapotřebí mu poděkovat, že u nás rozjel projekt videorozhodčího. Víme, že se to teprve rozjíždí, že se nevyhneme chybám. Jenže pak tu byla i profesní stránka, kdy na komisi docházelo k problémům při vyhodnocení různých situací, nemohli jsme najít společnou řeč, i když s tím se dalo trochu počítat. Chtěli jsme, aby se projekt zlepšoval, tak jsme na to tlačili. Chceme, aby video plnilo účel, jaký od něj fanoušci očekávají.

Měl jste výhrady k technickému zajištění? Ligová fotbalová asociace (LFA) však tvrdí, že je dostatečné.

Je to jedno s druhým. Chápu, že je to náročný proces, jsme v kontaktu se zahraničními kolegy, kteří pracují s mnohem lepším technickým zázemím. Ale když třeba rozhodčí běží k monitoru, který je umístěný níže, než by měl být, nevypadá to dobře.

A máte konkrétní situaci, konkrétní spor, kdy jste se rozhodl podat žádost o odvolání Hrubeše?

Ten dnešek. Věděl dopředu, že máme seminář delegátů, kteří sem jedou z celé republiky. A on bez omluvy nepřijde.

Ale přece už o den dřív bylo jasné, že podáte žádost o jeho odvolání bez ohledu na seminář.

Asi víte víc než já.

Vždyť v pondělí kvůli svému odvolání z komise seděl s předsedou asociace Malíkem a místopředsedou Berbrem.

Jsme snad profesionálové, takže svou práci děláme do poslední chvíle, ne?

Jak nyní nastavíte spolupráci s LFA, pod níž projekt videorozhodčí patří?

Když sezona začínala, v komunikaci s Romanem Hrubešem byly potíže. Neodpovídal na emaily, tak jsme video řešili s ředitelem Bártou a všechno běželo. Nevidím v tom problém.

Nemyslíte si, že je kvůli jeho odvolání fungování projektu ohroženo?

Nemyslím si, z naší strany určitě ne. Přijedou sem školit zahraniční rozhodčí, kteří působili na mistrovství světa v Rusku. Budeme v tom pokračovat a hlavně to chceme zlepšit. Například komunikátory nebyly v optimálním stavu. Při zápase Slavie s Plznív prvním poločase komunikovali videoasistent s hlavním rozhodčím přes vysílačky a zápas končili s mobilními telefony. To je nepřípustné. Budeme se snažit projektu pomáhat i materiálně.

Roman Hrubeš byl i jakousi pojistkou proto, aby nedocházelo k renoncu s nasazením sudích na zápasy s videem, kteří podle mezinárodních pravidel takové utkání řídit nemohou. Můžete vyloučit, že se nebude opakovat situace ze závěru minulé sezony, kdy LFA chtěla mít video v Plzni, ale komise tam delegovala rozhodčího, který nebyl speciálně proškolený?

Podívejte se, projekt běží delší dobu a kolik rozhodčích je proškolených? Málo. Potřebujeme jich mít mnohem víc. Ale nic se nedělo, i když jsem na to upozorňoval.

A za to může Roman Hrubeš?

To je otázka na LFA a pana Hrubeše, on školí rozhodčí pro video, ne my.

Budete chtít pro LFA, aby našla jiného šéfa projektu videorozhodčí?

My chceme, aby se projekt posouval dopředu. Nemůžeme se pořád dívat na to, že to nejde, že jsme na začátku. Neviděli jsme posun.

Bylo odvolání Romana Hrubeše vaším nápadem?

Řešili jsme to v komisi, ani ostatní členové se necítili komfortně, když s ním komunikovali. A já mám zodpovědnost za celou komisi.

Nestojí za tím vlivný místopředseda Roman Berbr?

V žádném případě.