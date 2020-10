Berbrovo zatčení: fotbal může rozhodovat dál, bez svého pána je reprezentace

Praha Zadržení druhého místopředsedy Romana Berbra fungování české fotbalové asociace v zásadních záležitostech a rozhodovacích procesech neomezuje. Berbr má jeden z dvanácti hlasů ve výkonném výboru, který i bez něj zůstává usnášeníschopný.

Berbr byl zatčen v pátek dopoledne při policejní razii v sídle asociace v Praze na Strahově. Kriminalisté ho spolu s dalšími osmnácti osobami zadrželi pro podezření z korupce a ovlivňování výsledků zápasů, jeden člověk je vyšetřován na svobodě.

Není to poprvé, co fotbalová vláda bude rozhodovat bez některého ze svých členů.

Vzpomínáte, když v květnu 2017 policie zadržela kvůli údajnému ovlivňování státních dotací předsedu Miroslava Peltu?

Ten byl nejdřív ve vazbě a následně na funkci rezignoval. Fotbal fungoval bez svého šéfa až do poloviny prosince, čili víc než sedm měsíců, než byl na mimořádné valné hromadě zvolen Martin Malík.

Stejné to bude i v případě, jestliže se Berbr v následujících týdnech do své role nevrátí. Pokud bude propuštěn, výkonný výbor bude fungovat zase ve dvanácti lidech.

Pokud by zůstal ve vazbě, případně se funkce vzdal, nový místopředseda by byl zvolen nejspíš až na řádné volební valné hromadě. Ta by se měla konat v druhé polovině příštího roku.

Ve výkonném výboru jsou předseda Malík, první místopředseda Zdeněk Zlámal, členové za Fortuna ligu Dušan Svoboda s Tomášem Paclíkem, předsedkyně Řídící komise pro soutěže v Čechách Dagmar Damková, což je Berbrova manželka, předseda Řídící komise pro soutěže na Moravě Pavel Nezval, členové za Čechy Miroslav Liba, Rostislav Votík a Michal Blaschke, členové za Moravu Pavel Brímus a Karel Kula.

Berbr má ze své pozice místopředsedy i reprezentativní roli, ne však tak výraznou jako předseda Malík.

Má dohled nad výkonnostním fotbalem v České fotbalové lize i v českých divizích. To je podle všeho sféra, která ho přivedla do současných potíží.

V Berbrově gesci bylo především národní mužstvo, což je v hierarchii asociace vrchol. Byl to on, kdo v září 2018 po debaklu 1:5 v přípravném utkání v Rusku inicioval odvolání trenéra Karla Jarolíma a dosazení Jaroslava Šilhavého.

Rok předtím na podzim 2017, kdy fotbal neměl předsedu, Berbr na tiskovce kouče Jarolíma tvrdě kritizoval.

Reprezentační áčko, to byla současná Berbrova doména. Nechyběl na zápasech, ukazoval se na tribuně, chodil za hráči do kabiny. Staral se o všechno, co bylo nutné. Pokud by se národnímu týmu věnovat kvůli svému zatčení nemohl, zřejmě by přešel pod předsedu Malíka.

Česko hraje v listopadu přípravný duel v Německu a doma pak závěrečná dvě utkání Ligy národů proti Izraeli a Slovensku.

Berbrova síla byla dobře patrná i na valných hromadách. Dlouhodobě vedl českou komoru, která se rozhodovala především podle jeho vůle. Ale na Moravu jeho vliv už tolik nedosáhl.

Je to přesně měsíc, kdy na valné hromadě fotbalové asociace v Olomouci moravská komora zablokovala možnost, aby to výkonného výboru byl dodatečně zvolen třináctý člen.

Z české komory zvedlo ruku pro návrh 113 delegátů, jen dva se zdrželi...

Vedení asociace připravilo návrh na změnu stanov, nové místo by připadlo ženě.

Jednak kvůli vládní strategii pro rovnost mužů a žen, také kvůli českému postavení v rámci členských zemí Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) a v neposlední řadě kvůli státním dotacím.