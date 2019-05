Berko, ty sr*čko jedna, měl řvát Rada na rozhodčího. ‚Ty se mi raději vyhýbej,‘ vzkazuje mu

PLZEŇ Hodně zlé krve přinesl závěr prvního poločasu v nedělním duelu skupiny o titul ve Fortuna lize mezi Plzní a Jabloncem (2:1). Jablonecký kouč Petr Rada byl vykázán na tribunu za to, že se ohradil proti výkonu hlavního rozhodčího Ondřeje Berky, který ve 44. minutě neodpískal zjevný faul plzeňského Jana Kovaříka na Tomáše Holeše, čímž Severočechy obral o standardní situace z velice výhodné pozice.

Výpovědi obou aktérů se však výrazně liší. Podle protřelého jabloneckého kouče Berku nijak vulgárně neurážel.

„Rozhodčí dělal, že Holeš snad simuloval. Z lavičky to bylo vidět, což mě trochu rozohnilo, ale nešlo o nic převratného. Řekl jsem mu, že by to měl postřehnout. A šel jsem na tribunu. Nic sprostého jsem mu neřekl,“ uvedl Rada na tiskové konferenci po zápase.



„Bylo to hned napoprvé, neměl jsem tam předtím nic. Jen jsem gestikuloval. Já to asi neovlivním, rozhodčí to takto uznal. Více se k tomu nebudu vracet. Když to někdo bude chtít vysvětlit u disciplinárky, tak mu to vysvětlím,“ dodal impulsivní kouč.



To je však v přímém rozporu s tím, co uvedl Berka do zápisu o utkání. Radu prý vykázal na tribunu za pohoršující, urážlivé a ponižující výroky směrem ke své osobě.



„Berko, ty sračko jedna,“ stojí v zápise. „Berko, ty se mi raději vyhýbej,“ měl řvát na hlavního rozhodčího, když už seděl na schodech nad lavičkou Jablonce.

Kdo z obou kohoutů měl pravdu, rozhodne na svém čtvrtečním jednání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.