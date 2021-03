Bezzubá lvíčata musí začít kousat. Začíná malé Euro, Sadílek a spol. vyzvou favorizované Italy

Celje Naposledy vybojovala cenný kov na evropském šampionátu fotbalistů do 21 let parta kolem současného sparťanského kapitána Bořka Dočkala před deseti lety. Dnes zahájí boj o medaili z „malého Eura“ parta okolo Michala Sadílka, Ladislava Krejčího mladšího či Pavla Buchy. Největší síla? Týmovost. Slabina? Bezzubost.

V červnu tomu bude už deset let, co česká „lvíčata“ naposledy prošla do semifinále a tím si zajistila bronz. V play-off totiž prohrála oba duely, a tak svěřenci Jakuba Dovalila brali v Dánsku bronzové medaile, byť oficiálně skončili čtvrtí, jelikož prohráli s Bělorusy kvalifikační duel poražených semifinalistů o olympiádu 2012.

Což tato skvělá generace brala jako neúspěch, ostatně zde výčet těch, kteří se později prosadili také do seniorské reprezentace: mezi třemi tyčemi zářil Tomáš Vaclík, defenziva patřila Marku Suchému, Ondřeji Mazuchovi i jeho jmenovci Čelůstkovi, v záloze zářil Bořek Dočkal i Lukáš Vácha a vepředu měl český soubor na výběr – Libor Kozák, Marek Chramosta, Tomáš Pekhart.

Podobnou sílu letošní výběr nemá, byť na papíře parta trenéra Karla Krejčího působí také slibně. Ovšem chybí opravdové ofenzivní eso, v nominaci figuruje trojice útočníků: Ondřej Šašinka, Václav Drchal, Ondřej Lingr.



A s veškerým respektem k tomuto triu je nutné podotknout, že mu chybí minutáž i góly. Především první dvojice, na kterou Krejčí v minulosti spoléhal, je bezzubá: Šašinka v bojích o Euro vstřelil jako nejvytěžovanější útočník pouhé dvě branky.

„Dvojka“ Václav Drchal pálil přesně třikrát, jenže od té doby jako by zmizel z české fotbalové mapy. Hostování v Mladé Boleslavi sparťanskému mladíkovi vůbec neprospívá. Drchal vstřelil v dresu Středočechů jeden jediný ligový gól a v novém roce odehrál také vinou zranění pouhých 64 minut. Šašinka na tom není o moc lépe, za 600 minut na trávníku jeden gól.

Ladislav Krejčí na tréninku v Celje.

Pomyslnou jiskřičkou naděje tak pro reprezentaci může být Ondřej Lingr. Ten sice ve Slavii nepatří mezi hráče základní sestavy, Jindřich Trpišovský na něj pravidelně ukazuje při střídání.



A dvaadvacetiletý ofenzivní šikula mu důvěru oplácí, v Evropské lize se trefil krásně do sítě Nice, parádně dorazil na podzim v derby Spartu. Naposledy se prosadil netradičně „tříbodovou“ hlavou na Slovácku.

Nahradí Hložka parťák Karabec či slávista Lingr?

I proto by se mohl při absenci hvězdného Adama Hložka, kterého na šampionát nepustila kvůli nedávným zdravotním problémům Sparta, postavit na hrot útoku právě Lingr. A také Hložkův parťák z klubu, stále teprve sedmnáctiletý Adam Karabec. Ofenzivní talent si sice připsal v kvalifikaci pouze jeden start, ve sparťanském dresu ale dokazuje své technické i střelecké schopnosti.

Kromě útočníků představuje největší ofenzivní sílu další mladík z Letné, Ladislav Krejčí, který je nebezpečný hlavně ze vzduchu.

Trenér Lvíčat Karel Krejčí na tréninku.

„Do skupiny jsem si schoval minimálně tři góly,“ vtipkoval autor pěti branek z kvalifikačního cyklu. Ten zároveň věří, že klíčem k úspěchu bude zvládnutí hned úvodní – italské – překážky. „První zápas je extrémně důležitý, jelikož jsme si vědomi kvalit jak Itálie, tak i Španělska. Pokud budeme chtít postoupit, budeme muset dva zápasy minimálně vyhrát. Chtěl bych to mít co nejrychleji z krku a vyhrát první dva duely, což by byl nejkrásnější scénář,“ burcuje sebe i tým jednadvacetiletý řízný středopolař Sparty, který v národním dresu nejčastěji nastupuje na stoperu.



Na něm se dost možná objeví kvůli absenci Davida Zimy i na samotném šampionátu. Klíčový stoper pražské Slavie se totiž ocitl v nominaci reprezentačního áčka. Jaroslav Šilhavý si jej vyhlédl coby náhradu za Jakuba Brabce do seniorského výběru.

Dominik Plechatý s Václavem Drchalem na tréninku.

O defenzivu by však český výběr neměl mít starost. Na obou krajích disponuje velkou kvalitou, kterou přináší severočeské duo Libor Holík a Michal Sadílek. Uprostřed vedle Krejčího může nastoupit další hráč Liberce Matěj Chaluš, jeden z lídrů české kabiny.



Podobné je to i ohledně zálohy. V Plzni se během sezony rozehrál ke skvělým výkonům Pavel Bucha i jeho jmenovec a navrátilec z českobudějovického hostování Šulc, k dispozici je i zmíněný Karabec a mezi opory patří bezpochyby duo Filip Havelka a Dominik Janošek.

Ondřej Lingr v souboji s Denisem Granečným.

Vše se ale ukáže až na hřišti. Také turnaj lvíčat ovlivní koronavirus. Ode dneška do 31. března odehraje šestnáct účastníků čtyři základní skupiny, finálový turnaj s osmičkou nejlepších se uskuteční od 31. května do 6. června.



Zda i s českou účastí, napoví dnešní střet s pětinásobnými šampiony z Itálie, které Češi naposledy na turnaji před čtyřmi lety zdolali 3:1.

Tehdy to na postup ze skupiny nestačilo, jak to bude letos?