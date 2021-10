Bod nula pro slovenský fotbal. Po ostudě musí začít všichni spolupracovat

Belasí, jak se klubu z hlavního města přezdívá, tak „zadarmo“ přišli ke třem bodům do tabulky nejvyšší slovenské fotbalové soutěže, o které po 11. kole vedou právě před trnavským rivalem.

A ten jim za to ještě zatleskal. Tedy obrazně, skrze své chuligány. „Celý den hodnotíme velice pozitivně, zároveň patří respekt i soupeři, který nám vyšel vstříc a rozdal si to s námi v devadesátkovém stylu. Naše koalice měla ten den připraveno do boje cca 180 lidí,“ zní ve společném prohlášení Trnavských s kamarády z Baníku Ostrava (v neděli jim k osobní spokojenosti pomáhali také zástupci polských Katovic).

Podobně spokojená je i druhá strana, která společné prohlášení (se spřátelenými kluby z Wisly Krakov a Austrie Vídeň) zakončila slovy: „Brzo na shledanou. Sportu zdar a fotbalu zvlášť.“

Když si podobná slova čte normální, slušný člověk, musí se ptát: Opravdu jde těmto lidem o sport? O fotbal? Opravdu si zaslouží, aby kluby vydávaly stanoviska, že za svými fanoušky stojí? Že za to může druhá strana?

Ano, právě takto zástupci obou klubů reagovali jen pár hodin po duelu ukončeném ve 12. minutě.

Těžko se pak divit, že trnavský lídr a slovenská fotbalová legenda Martin Škrtel vystoupí pár dní před duelem ve videu k nové hymně Spartaku v kukle a s bengálským ohněm v ruce.

Byly časy, kdy i v Česku chodili fotbalisté pravidelně děkovat před kotel, který během zápasu hanil (třeba i rasisticky) soupeře, či házel na hřiště světlice.

Hráči nakonec přece jen dostali rozum a přestali za takové chování bez rozmyslu tleskat. Vymezili se. Stejně tak kluby, obě pražská „S“ dokonce v posledních měsících za výtržnictví díky kamerovým systémům pár rádobypříznivců potrestala.

Jistě, ani u nás není situace idylická. Problémy byly, jsou a budou. Za fanoušky na stadionu ale naposledy pykala kontumační prohrou Slavia v poháru před deseti lety. Tenkrát si ale domácí příznivci vyřizovali účty s vedením trápících se sešívaných.

Pokud chtějí naši slovenští sousedé zamezit opakování nedělního řádění, musí postupovat podobně. Kluby musí od podobného chování svých fanoušků, kterým ale o fotbal stejně nejde, jak ostatně dokládají jejich prohlášení, dát rázně ruce pryč.

Vedení ligy musí přestat jen mluvit o monitoringu problémových skupin, ale konat. Protože stejná výzva, kterou na včerejším zasedání ÚLK (Únia ligových klubov), zazněla poprvé už před dvěma lety. Zjevně se od té doby nic zásadního nestalo.

A v neposlední řadě má šanci se vytáhnout i slovenská policie, která se v posledních týdnech potýkala z řadou interních problémů (bývalý policejní prezident Milan Lučanský za podivných okolností spáchal ve vazbě sebevraždu, jeho nástupce Petr Kovařík ohlásil na konci srpna rezignaci kvůli zneužití pravomocí).

Jinak se klidně může stát, že se na konci února opět chuligáni obou klubů nezvládnou domluvit na bitce před zápasem a dají si dostaveníčko zase přímo na hřišti.

Vždyť – s trochou ironie – stejně jim za to žádné tresty nehrozí a kluby se za ně ještě postaví s tím, že za vše můžou ti druzí...