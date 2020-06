Bohemians 1905 vstup do skupiny o Evropu vyšel, vyhráli na Slovácku. Boleslav obrala Budějovice

U. Hradiště V prvním semifinálovém duelu ligové nadstavby ve skupině o Evropu zvítězili fotbalisté Bohemians 1905 na Slovácku 2:1, oba jejich góly musel ovšem posvětit videorozhodčí kvůli možnému ofsajdu. Poprvé v 15. minutě při trefě Kamila Vacka, podruhé v 87. minutě, kdy skóroval Petr Hronek. Za domácí v nastavení první půle vyrovnal Marek Havlík.

Domácí prohráli potřetí za sebou a podruhé po deseti dnech s Bohemians 1905, kteří naopak vyhráli sedmý z osmi posledních zápasů. Odveta se hraje v sobotu 27. června ve vršovickém ďolíčku a vítěz semifinále se utká s lepším z dvojice České Budějovice - Mladá Boleslav.



„Je vidět, jak je VAR pro fotbal důležitý, bez něj by nám tady neuznali dva góly a my bychom prohráli,“ pochválil video zkušený záložník hostí Vacek, který si byl jist, že při svém gólu na 1:0 v ofsajdu nestál. „Ukazuje se význam televizní techniky, bez ní by to bylo velmi těžké posoudit,“ uvedl kouč hostí Luděk Klusáček.

„Doufal jsem, že aspoň jednou to ofsajd nebude,“ připustil kapitán domácích Daníček. „Já hledám chyby hlavně u svých hráčů, jsou pro mě nepochopitelné, hlavně pár minut před koncem,“ lamentoval kouč Slovácka Martin Svědík.

Domácí tým vstoupil do utkání velmi aktivně, s velkým nasazením a chutí odčinit předchozí nezdary. Výsledkem úvodního náporu bylo břevno, orazítkované po hlavičce Dvořáka, jemuž míč na hlavu posadil Reinberk.

1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 1:2 (1:1) Branky: 45.+2 Havlík - 15. Vacek, 87. Hronek. Rozhodčí: Rejžek - Vlasjuk, Klupák - Berka (video). ŽK: Dvořák, Hofmann, Havlík - Ljovin, Vacek, Bartek, Hronek, Valeš. Diváci: 1800 (limit 2500 na stadionu).

Hosté bez zdravotně indisponovaného střelce Pulkraba zahrozili po čtvrthodině rychlým brejkem po ose Bartek, Nečas. Míč se po centru dostal k Vackovi, který jej poslal do sítě, ale platnost gólu po signalizovaném ofsajdu potvrdilo až video.

Slovácko se brzy z inkasované branky otřepalo, snažilo se vyvíjet tlak na obranu soupeře, nicméně mu chyběla přesnost ve finální fázi a také moment překvapení. I proto neměl brankář Valeš do konce první půle moc práce. Přesto se moravský tým dočkal vyrovnání, když v nastaveném čase napřáhl z 25 metrů Havlík a umístil míč přesně k tyči.

Domácí gól evidentně povzbudil a ve 47. minutě pálil tvrdě Navrátil, ale Valeš jeho ránu s obtížemi vyrazil. Na druhé straně se zase po brejku vytáhl Porcal, když zlikvidoval nájezd Nečase.

Další fáze hry byla charakterizována především častými souboji ve středu hřiště, tvrdými zákroky a jen minimem pohledných akcí. Míč měli na kopačkách daleko více domácí, ovšem střely Sadílka ani Reinberka se gólově neujaly.

Rozuzlení duelu přišlo v 87. minutě, kdy se za obranou Slovácka ocitl Hronek, dal gól i přes zvednutý praporek asistenta, jenže hlavní sudí branku po konzultaci s videosudím uznal a hosté tak mohli slavit trochu šťastné vítězství. „Byl to tvrdý a nesmlouvavý zápas s řadou soubojů. Jsme na půli cesty k postupu,“ dodal Vacek.

„Výsledek je příznivý, ale Slovácko dokázalo vyhrát na Spartě a v Plzni, takže hotovo není,“ varuje Klusáček. „Ještě se o postup popereme,“ nevzdává sezonu Daníček.

Boleslav ve skupině o Evropu po obratu zdolala Budějovice 2:1

Skupina o Evropu - semifinále, první zápasy: FK Mladá Boleslav - Dynamo České Budějovice 2:1 (0:1)

„První vítězství po (koronavirové) pauze. Radost z toho máme, ale výsledek je složitý, protože nás čeká odveta. Přesto jsem za hráče rád po tom nepovedeném úvodu, že jsme dokázali s podporou diváků utkání otočit a udělat odvetu zajímavou,“ řekl na tiskové konferenci mladoboleslavský trenér Jozef Weber. Domácí podpořilo 1230 fanoušků.

Místo zraněného Drobného nastoupil v hostující brance Křížek. Hned z první šance zápasu padl ve 14. minutě gól. Mészáros odcentroval přes Zeleného, Novák ve vápně přeskočil Křapku a jeho hlavička přesně zapadla k tyči. „Je to můj první gól v lize, čekal jsem na něj spoustu let. Gól je pro mě bonus, ale přednější je týmový výsledek. Myslím si, že dneska mohl být lepší,“ uvedl Novák.

Domácím se brzy naskytla příležitost srovnat, když Fulnek ve 20. minutě nastřelil v šestnáctce ruku obránce Talověrova. K penaltě se postavil kapitán Budínský, jenže jeho razantní střela skončila na tyči. O chvíli později z hranice vápna vypálil nad Ladra. Na druhé straně po Novákově centru hlavičkoval nad Schranz. V 31. minutě nahradil Wágner zraněného domácího záložníka Hubínka. „Nechci předjímat. Věřím, že bude v pořádku. Svalová zranění jsou složitá, bohužel,“ prohlásil Weber.

Do druhého poločasu nenastoupil kapitán Jihočechů Sivok, jehož vystřídal Havel. „Měl problémy s kolenem. Tam to asi bude trošku vážnější, protože vím, že Tomáš by se jen tak nenechal vystřídat,“ konstatoval hostující kouč David Horejš. Mladá Boleslav málem srovnala, ale Budínský po Ladrově nahrávce zamířil ve vápně do břevna.

V 66. minutě Wágner posunul míč v pádu na Ladru, jenž střelou na zadní tyč srovnal. Vzápětí Wágner před brankou těsně nedosáhl na Fulnekovu střílenou přihrávku. U obou trenérů postupem času plály emoce a rozhodčí Proske jim udělil žlutou kartu.

Minutu před vypršením základní hrací doby zařídil výhru domácích Mašek, který si naběhl do šestnáctky na Fulnekovu přihrávku a nikým nekrytý bez problémů zakončil do odkryté branky. „Vyplaval jsem tam, míč někomu prolétl nohama a vykulilo se to na mě. Byl jsem trošku zaskočený, že to prošlo a jen jsem nastavil nohu a uklidil to. Důležité je, že jsem byl na správném místě,“ uvedl autor vítězné trefy.

Mladá Boleslav, která loni skupinu o Evropu ovládla, zvítězila v lize po šesti zápasech a celkově ve druhém z posledních třinácti. Středočeši doma v lize vyhráli po pěti utkáních a na vlastním hřišti zdolali Dynamo v nejvyšší soutěži popáté v řadě. Jihočeši venku v lize nevyhráli v pátém duelu za sebou.

„Samozřejmě nás mrzí, že jsme to nedotáhli alespoň do remízy. Jsme v poločase, série je furt otevřená. Uděláme všechno pro to, abychom doma sérii zvládli,“ řekl Horejš.