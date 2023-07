Švédsko, nebo Arménie pro Bohemians. Plzeň může na Maltu, či do Lucemburska

Dopředu vědí, co je čeká, pokud zvládnou druhé předkolo Konferenční ligy. Fotbalisté Plzně a Bohemians v pondělí odpoledne poznali možné soupeře do další fáze evropské soutěže: Západočeši by zamířili na Maltu, či do Lucemburska. Pražský klub z Vršovic může narazit na Švédy, nebo Arménce.