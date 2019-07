Bohužel jsme neproměnili šance, ale postoupit mohou oba, říká po remíze 0:0 Vrba

Plzeň Zklamání z toho, že jeho tým doma nevyhrál a neskóroval, na něm znát nebylo. „Ale vyhrát jsme chtěli. Škoda,“ řekl trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba po úvodní bitvě o Ligu mistrů.

Plzeň v prvním duelu 2. předkola remizovala s Olympiakosem Pireus 0:0. „Do odvety v Řecku je ten výsledek otevřený,“ zdůraznil plzeňský kouč.

Mění pohled na bezbrankový výsledek bouřlivé prostředí, které vás v Řecku čeká?

V takovém kotli vždycky záleží na tom, jaký je stav zápasu. Když prohráváte, fanoušci domácí tým ženou dopředu za dalšími góly. Ale kdyby se to vyvíjelo naopak, tak pro domácí hráče nastane peklo.



Co chybělo, abyste do odvety šli ve výhodnější pozici?

Myslím si, že jsme viděli klasickou první bitvu o Ligu mistrů. Pro nás bylo nevýhodou, že jsme hráli doma, výsledek není úplně nejpříznivější.

Jaký tedy je?

Je otevřený a doufám, že se to za týden v Aténách, pardon v Pireu, ukáže. Doufám, že dáme gól a uděláme všechno pro to, abychom postoupili. Víme, jak je pro domácí mužstvo těžké hrát doma na nulu, jedním inkasovaným gólem se všechno otočí.

V čem se do odvety musíte nejvíc zlepšit? Ve finální fázi?

Pravda, že hlavně v prvním poločase jsme měli tři situace, kdy jsme mohli vstřelit gól. Bohužel, šance jsme neproměnili.



Ale neřešili jste je dobře.

Nemyslím si, že bychom se v těch situacích chovali špatně. Střelu Čermáka skvěle chytil brankář, trefili jsme tyč. V takových zápasech si tolik šancí jako jindy proti slabšímu týmu nevytvoříte, to je jasné. Ale z těch třech čtyř situací jsme dvě řešili dobře, ale to technické provedení nebylo úplně dokonalé. Prostě to tak je.

Kvůli zranění Hubníka s Řezníkem a trestu pro Limberského jste museli postavit novou obranu. A v průběhu utkání jste kvůli zdravotním problémům střídal ještě Brabce. Jak defenzívu týmu hodnotíte?

Jestli se nemýlím, tak Olympiakos neměl přímou střelu na bránu, takže to ukazuje, že obrana pracovala velmi dobře. Sice jsme pár střel zblokovali, ale když soupeř nevystřelí ani jednou na bránu, je to dobrá defenzivní práce celého mužstva.

Útočník Krmenčík ani ve třetím utkání sezony neskóroval. Vidíte to pro něj jako problém?

Vzhledem k těžkému zranění, které prodělal, jsem s jeho přístupem a s tím, co předvádí, spokojen. Je jen otázkou času, kdy se projeví gólově.

Pro předkola máte k dispozici Hrošovského, který odejde do Genku. Jak je pro vás slovenský záložník teď důležitý?

Kdyby nebyl, tak by ho asi zahraniční klub za nadstandardních podmínek nechtěl.