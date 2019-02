Bojovali jsme hlavně za trenéra Jílka, měl jasno po výhře střelec Sladký

PRAHA Velmi cenné vítězství v boji o záchranu vystřelil fotbalistům Olomouce Martin Sladký. Šestadvacetiletého obránce těšil tříbodový zisk i proto, že mužstvo bojovalo za trenéra Václava Jílka, o jehož odvolání se v průběhu týdne spekulovalo.

„Psalo se o tom, mluvilo o tom, nečte se to ani se to neposlouchá hezky. Ale do téhle situace jsme se dostali všichni společně a nikdo nám z toho nepomůže. Bojovali jsme hlavně za klub, za Sigmu, samozřejmě všichni vědí, že my jsme ti kritizovaní, my jsme na tom hřišti a máme odvádět ty výkony. Bojovali jsme prostě jeden za druhého, za klub, za Sigmu a s tím souvisí, že i za trenéra,“ řekl Sladký novinářům po vítězství 1:0 na hřišti Bohemians 1905 ve 21. kole první ligy.

Tlak byl během týdne znát. „Samozřejmě, ale je důležité si ho nepřipouštět. Kdybychom celý týden v tom tréninku házeli ještě tlak mezi sebou a hádali se mezi sebou, byla by to cesta do pekel. Takže my jsme se prostě snažili pracovat a věřili tomu, že to zlomíme. I když dneska třeba ta fotbalovost trochu scházela nebo bylo vidět, že nemáme takový klid na balonu, jako jsme měli dřív. Ale byla vidět změna v přístupu a vedlo to k třem bodům,“ konstatoval plzeňský odchovanec.

Olomoucký trenér Václav Jílek.

Sigma díky úspěchu vystřídala „Klokany“ na třináctém místě tabulky. Nyní ji čekají důležité souboje s dvanáctou Příbramí a poslední Duklou Praha. „Nejsme v situaci, kdy si můžeme vyskakovat nebo si hrát na nějaké fotbalisty. Fotbalovost je k tomu taky důležitá, ale teď potřebujeme sbírat body. Čekají nás zápasy s Duklou a Příbramí, které potřebujeme zvládnout. Tam mají podobně bodů jako my, teď jsme udělali první krok, který byl pro nás hodně důležitý,“ prohlásil Sladký.

Rozhodující gól vstřelil už ve 12. minutě. „Přišel centr z levé strany, který se dostal k Teximu (Texlovi) a ten mi míč krásně z jedničky sklepnul. Po pravdě jsem to ani netrefil nějak čistě, spíš jsem to jenom líznul a balon zapadl do brány. Ani jsem to moc neviděl. Myslím, že si to tam možná srazil i obránce. Díky bohu z toho byl gól. My jsme pak udrželi vítězství, což bylo potřeba,“ poznamenal Sladký, který na Hanou přestoupil v roce 2016.

Branky si cenil i proto, že překonal zranění. „Pro mě bylo důležité, že jsem se po zranění už vrátil do sestavy a že jsem to nějak zvládnul. V zimě jsem se připravoval skoro individuálně, až potom na soustředění jsem se připojil ke klukům. Takže jsem toho ani moc neodehrál. Jsem rád, že jsem do toho naskočil takhle brzy, gól je třešnička na dortu. Jakýkoliv gól, který dám, je potěšující a mám z něj velkou radost,“ dodal Sladký.