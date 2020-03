Bojovník Appie se nevzdává. Před dvěma lety záložník Ajaxu zkolaboval, nyní se probral z umělého spánku

Amsterdam Měl to být přátelský zápas jako každý jiný. Dopilovat nacvičené akce před další sezonou a nabrat trochu zápasové praxe. Utkání Ajaxu Amsterodam s Werderem Brémy v červenci 2017 se však změnilo v naprostý horor. V 72. minutě se devatenáctiletá vycházející hvězda Ajaxu Abdelhak Nouri bezvládně sesunula na zem a ztratila vědomí. Nizozemský mládežnický reprezentant marockého původu utrpěl srdeční příhodu s následným kómatem, v němž pak strávil tři dny.

Podle prvních zpráv byl záložník mimo ohrožení života a měl se uzdravit, další vyšetření ale ukázala poškození mozku, který byl po kolapsu příliš dlouho bez kyslíku, a lékaři vydali tvrdou prognózu: jeho šance na uzdravení jsou minimální, nikdy nebude vidět, mluvit, hýbat se či jíst, musíme ho uvést do umělého spánku.



Nouriho rodina se původně s Ajaxem chtěla soudit. Vyžádala si lékařskou zprávu, na které chtěla dokázat, že synovi nebyla poskytnuta dostatečná péče kvůli pozdnímu použití defibrilátoru a přísunu kyslíku. Amsterodamský klub nakonec chybu uznal, svého týmového lékaře Dona de Wintera propustil a zavázal se k tomu, že zaplatí Nourimu doživotní péči.

„Po obdržení nových informací jsme dospěli k závěru, že péče, která byla Abdelhakovi v Rakousku poskytnuta, byla nedostatečná. V důsledku toho přebíráme plnou zodpovědnost za to, co se stalo,“ prohlásil po incidentu v slzách výkonný ředitel Ajaxu Edwin van der Sar.

Záblesky naděje

Po dlouhých dvou letech a osmi měsících se rodina a veřejnost konečně dočkaly pozitivních informací. Appie, jak Nourimu přezdívají jeho spoluhráči, se podle slov bratra Abderrahima z dlouhého kómatu probral.

„Appie se probudil z umělého spánku. Je vzhůru, schopný jíst, kýchnout si a reagovat. Ve chvíli, kdy má dostatek energie, zvládá i komunikovat pomocí obočí formou ano/ne či se usmát,“ potvrdil nizozemskému deníku De Telegraaf. „Po domluvě s lékaři jsme si ho vzali do domácího léčení, uvědomuje si, kde je. Přítomnost rodiny a tepla domova mu neskutečně pomáhá, sledovali jsme s ním fotbalový zápas a bylo vidět, že je moc šťastný. Stále je ale izolovaný na lůžku a naprosto závislý na naší péči.“

Frenkie De Jong v dresu nizozemské reprezentace.

Zprávy o Nouriho probuzení z umělého spánku zasáhly i Appieho bývalé spoluhráče. „Je to neuvěřitelný bojovník, všichni máme obrovskou radost. Ještě než Appieho uvedli do umělého spánku, šel jsem si za ním pro radu, byli jsme vždycky hodně blízcí přátelé,“ vzpomíná záložník a bývalý kapitán Ajaxu Frenkie de Jong. „Měl jsem několik nabídek od klubů a ty jsem vyjmenoval jeho mamince. Když mu je navrhovala, na všechny řekl ne. Pak přišla Barcelona a obočím pokynul, bylo rozhodnuto,“ popisuje okolnost, která přispěla k jeho volbě.



Velký vliv měl Nouri i na de Jongův příchod do Ajaxu z mateřského Willem II. „Byl jsem na turnaji hráčů do 19 let v Řecku a přišel za mnou Appie, který už tehdy hrál v Ajaxu. Znali jsme se dobře z dorosteneckých kempů a věděl, že mám nabídku z konkurenčního PSV Eindhoven a řekl mi: Co bys dělal v PSV? Pojď do Ajaxu, dokážeme tu velké věci,“ pokračuje de Jong. Z juniorky amsterodamského klubu se vypracoval Frenkie de Jong během tří let v hlavního tahouna v cestě za 32. titulem Eredivisie.

Jak si Nouriho váží a jak na něj v jeho nelehkém boji myslí, předvedli hráči Ajaxu mimo jiné při oslavách titulu v ulicích Amsterodamu před sto tisíci fanoušky. Tehdy si všichni navlékli dres s číslem 34, které Nouri nosil, a společně vyvolávali jeho jméno. Tento titul byl pouze pro jednoho hráče. Bojovníka, který nevzdal bitvu s o dost důležitějším motivem, než je mistrovský pohár – vlastním životem.