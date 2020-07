Boleslav zaskočila rozjeté Bohemians. Ještě nás čeká tvrdá práce, uvědomuje si trenér Weber

Praha Po hrubě nepovedené jarní části sezony vstupovali do bojů o pohárovou Evropu v pozici jasného outsidera. Fotbalisté Mladé Boleslavi ale nejprve přetlačili České Budějovice a po sobotním utkání proti Bohemians jsou znovu po roce blízko ovládnutí prostřední nadstavbové skupiny. „S výkonem jsem spokojen, na odvetu se poctivě připravíme,“ hodnotil nadějné vítězství 3:0 trenér Středočechů Jozef Weber.

Jak jste spokojen s výkonem svého mužstva proti Bohemians?

Zatím jsme jen v poločase. Máme to slušně rozehrané. Na Bohemce jsem nějakou dobu působil, znám tamní prostředí a vím, že jakákoliv myšlenka na to, že je hotovo, by nás mohla mrzet. Na odvetu se poctivě připravíme. Ještě nás čeká tvrdá práce, o to jsem naprosto přesvědčen. Jsem rád, že v posledním domácím utkání sezony jsme udělali radost fanouškům a předvedli jim pěkný fotbal.

V úvodu bylo utkání opatrné, ale postupně jste převzali kontrolu…

První poločas byl takový klasicky „pohárový“. Hráli jsme trochu víc defenzivně, než třeba diváci očekávali. Hlavně jsme nechtěli dát soupeři prostor ke smrtícím brejkům, díky kterým přešli přes Slovácko. Přečkali jsme několik nepříjemných možností Bohemky. Kdybychom před přestávkou inkasovali, utkání by se vyvíjelo jinak. První branka přinesla do naší hry potřebný klid. Úvodních třicet minut druhé půle bylo vynikajících. Měli jsme skvělý pohyb a spoustu šancí. Určitě jsem spokojen.

Lukáš Budínský se na výhře podílel dvěma brankami. Ukázal, že je správným kapitánem?

Ano. Ukázal, že má kvalitu a že čísla, kterými disponuje, nejsou náhodná. První gól byl nádherný, celá akce se opravdu povedla, nejednalo se o jednoduchý kop. Trochu to na něm leželo, cítil jsem to. Proti Budějovicím zahodil penaltu, pak trefil i břevno. Neprožíval úplně šťastné období, ale dokázal to zlomit.

Zároveň se se třinácti góly dotáhl na Petara Musu do čela střelecké tabulky…

Určitě si přejeme, abychom měli v klubu dalšího krále střelců. Pokud by se to Lukášovi povedlo, pro Boleslav by to byla velká pocta, ale náš hlavní cíl ve zbytku sezony to není.

Jakub Fulnek si připsal gól a asistenci, také podal skvělý výkon. Souhlasíte?

V posledních třech utkáních ožil. Na levé straně mu funguje spolupráce s Jardou Zeleným. Ten se k nám připojil až na první jarní zápas v Budějovicích, pak přišla ta dlouhá pauza. Potřebovalo si to sednout, ale oběma to teď šlape.

Pokud by se kvůli několika nakaženým v Karviné nedohrála liga, podle předpisů by o nasazení do pohárové Evropy rozhodlo pořadí po základní části a tento dvojzápas by ztratil význam. Jak jste tuto skutečnost vnímali?

Už když se začalo hrát po dlouhé pauze, říkal jsem klukům, že se budou objevovat různé spekulace. My jsme tu od toho, abychom hráli fotbal a připravili se na další utkání. Co se bude dít dál, je věc lidí, kteří jsou nad námi, a my to nemůžeme ovlivnit. V Karviné jsem nějakou dobu působil. Mám informace, že situace není vůbec dobrá, nakažených je tam více. Spíše přeju celému regionu, aby se z toho dostal.