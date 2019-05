Brankář Čech se ve fotbalovém prostředí odlišoval. Nikdy netropil skandály, žil rodinným životem

PRAHA Všichni malí fotbalisté mají své vzory. Řada klučinů, narozených po sametové revoluci, se viděla v nejlepším střelci evropského šampionátu Milanovi Barošovi, další obdivovali Pavla Nedvěda nebo Jana Kollera. A hodně jich pochopitelně mělo rádo i brankáře Petra Čecha. Tedy muže, který ve středu večer odehrál svůj poslední zápas v kariéře.

Dnes sedmatřicetiletý gólman se od té doby příliš nezměnil. Vždy působil slušně, na hřišti i mimo něj. Ostatně během své profesionální kariéry, kterou započal v roce 1999, dostal jen dvě červené karty. Jednu ještě jako mladík v ligovém zápase za Blšany, druhou v roce 2009 v dresu Chelsea.



Hezky na něj zavzpomínal v rozhovoru pro anglický Express legendární gólman Arsenalu Bob Wilson. „Petr není jen brilantním brankářem, je i skvělým člověkem a stal se mi dobrým přítelem. Ptal jsem se ho, proč končí kariéru tak brzo. Odpověděl: ,Raději skončím o sezonu dříve než o sezonu později.‘“

Ostatně nabídky na pokračování v některém z amerických či evropských týmů Čech měl, ale rozhodl se odejít na vrcholu. V klubu světové úrovně. I to jej odlišuje od většiny fotbalistů, kteří se snaží kariéru prodlužovat a oddalují tak „polosmrt“, jak konec hraní fotbalu nazval bývalý reprezentační stoper Tomáš Řepka.

Kromě Čecha se podobně zachoval snad jen Pavel Nedvěd, který svůj um na hřišti převedl do kanceláří Juventusu Turín.

Dalším rozdílem mezi devítinásobným nejlepším fotbalistou ČR a většinou hráčů je klidný život. Čech nikdy neplnil stránky bulvárních listů, nikdy nebyl účastníkem velkého skandálu.

Finále Evropské ligy Chelsea - Arsenal (hráči Chelsea slaví gól, Petr Čech smutní)

Těžko říci, zda někdy do fotbalového prostředí úplně zapadl, neboť vždy působil hodně intelektuálním dojmem, což u sportovců s míčem na noze nebývá úplně obvyklé. Dokonce si během svého angažmá v Chelsea dodělával maturitu na plzeňském gymnáziu. Vzhledem k Čechovu slušnému renomé na něj ve svých spotech vsadila notně konzervativní banka – Česká spořitelna.

Na jednu stranu je škoda, že Čech končí s aktivní kariérou. Na straně druhé, pokud mají britská média pravdu, tak se od léta ujme funkce sportovního ředitele Chelsea.

Přejme mu to. Vrátil by se tak do klubu, kde se cítí doma, a v pozici, která jeho osobě odpovídá.