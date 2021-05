Brankáři Liverpoolu v únoru zemřel otec, nemohl ani na pohřeb. Tak mu aspoň věnoval raritní branku

Děkoval bohu, vzpomínal na nedávno zesnulého tatínka. Plakal a zároveň se smál. „Věřím, že to můj otec viděl. Že někde tam nahoře teď také slaví,“ povídal brazilský brankář v emotivním rozhovoru s reportérem Sky Sports.



José Agostinho Becker, Alissonův otec, odešel v únoru, když se podle policejního vyšetřování utopil v přehradě poblíž své prázdninové chaty v Lavras do Sul. Alisson mu kvůli covidovým opatřením ani nemohl přiletět na pohřeb. „V posledních měsících se toho stalo tolik. Rodina je daleko, ale přesto cítím obrovskou podporu. Nejen od nejbližších a mého klubu,“ pokračoval dojatý gólman.

Byl to nesmírně silný moment. Sportovně i lidsky.

Když Liverpool v neděli odpoledne marně bušil do obrany sestupujícího West Bromu, zdálo se, že ztratí důležité body v boji o Ligu mistrů. Už zase. Jenže ze závěrečného tlaku vybojoval za nerozhodného stavu 1:1 roh – a než doběhl obránce Alexander-Arnold k praporku, aby rozehrál, Alissona na opačné straně hřiště napadlo: „Mám tam jít?“

Zbývala poslední nastavená minuta. Alisson chvíli pokukoval směrem k lavičce, nikdo ho od té myšlenky nezrazoval, a tak vyrazil. „Chtěl jsem si najít dobré místo, dobře si naběhnout a třeba odclonit obránce, zkrátka pomoci spoluhráčům,“ popisoval posléze. „Jenže najednou vidím, jak na mě letí balon...“

Bum! Výskok, skvělé načasování i úder. Míč letěl ke vzdálenější tyči, aniž by měl kdokoli šanci zareagovat. Perfektní hlavička! „Obrovská kvalita,“ uznal zkušený záložník Thiago Alcántara.

A trenér Klopp? Když přišel na televizní rozhovor, zubil se od ucha k uchu. Uvolněný, vysmátý, nadšený. „Ale když se to stalo, nechtěl jsem tomu věřit. Gól světové třídy,“ povídal.

Možná namítnete, že přehánějí a že se nechali kouzlem okamžiku tak trochu unést. Ale najděte si záznam Alissonova gólu a pochopíte sami; takový gól by chtěl dát každý útočník.

„Vůbec jsem nevěděl, jak slavit,“ tvrdil brankář, na kterého ihned naskákali nadšení spoluhráči. Když se z jejich sevření dostal, se slzami v očích ukazoval k nebi, aby naznačil: „Tati, to je pro tebe.“

Mimochodem, podle dostupných statistik se stalo vůbec poprvé v takřka stotřicetileté historii fotbalového Liverpoolu, aby za něj dal branku gólman. Ve skoro třicetiletých dějinách Premier League už to tak ojedinělý čin není, byť je pořád výjimečný. Trefili se Peter Schmeichel, Brad Friedel, Paul Robinson, Tim Howard i Asmir Begovič. Ale až Alisson dal gól hlavou.

A ten emotivní příběh k tomu...

„Nemůžu být šťastnější,“ soukal ze sebe, když před kamerou střídal úsměvy se slzami.

Správce klubového Twitteru mezitím k fotografii zachycující brankářovu gólovou trefu připsal stručný a jasný vzkaz: „Vystavte to v Louvru. Hned!“

Put it in the Louvre 



